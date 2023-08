Mühlenteich in Dauelsen: Sorge um ein trügerisches Idyll

Von: Markus Wienken

Teilen

Stammgast am Mühlenteich in Dauelsen: Der Graureiher ist regelmäßig in dem Revier unterwegs. © Markus Wienken

Der Mühlenteich in Verden-Dauelsen ist ein Idyll...ein Graureiher fühlt sich wohl...doch der schöne Schein trügt...

Verden-Dauelsen – So ein bisschen scheint er zu zögern, dem kräftigen Regen nicht recht zu trauen. Doch dann reckt er mutig seinen langen Hals, streckt den Kopf mit markantem Schnabel nach vorn, stößt sich trotz der dünnen Beinchen kräftig ab, breitet zeitgleich die mächtigen Flügel aus und segelt lässig über sein kleines Reich.

„Der Reiher ist hier am Mühlenteich Stammgast“, freut sich Andreas Lange, stellvertretender Ortsbürgermeister in Dauelsen. Ein Idyll? „Zweifellos ja, aber wir müssen uns intensiv drum kümmern, dass es so bleibt“, sagt Lange. Das Fiasko mit Fischesterben im vergangenen Somer haftet im Gedächtnis. Auch deshalb gibt es eine Arbeitsgruppe, die dauerhaft Lösungen finden muss.

Regen und kein Ende. Pausenlos prasseln dicke Tropfen selbst durch das dichteste Blätterdach. Andreas Lange und Karen Kehr, Mitglied im Ortsrat Dauelsen, stehen am Ufer des Mühlenteichs. Das Duo schaut zufrieden. Trotz des Regens herrscht allerbeste Laune. Alles steht im saftigen Grün. Die Wasseroberfläche des Teiches reicht hoch an das Ufer, verschluckt den modrigen Geruch von abgestorben Pflanzen und Laub. „Sehr schön“, sagt Karen Kehr.

Kein Problem mit Dauerregen: „Dem Mühlenteich tut das Wetter richtig gut“, so Andreas Lange und Karen Kehr. © Wienken, Markus

Als Anwohnerin kennt sie den Teich in allen „Lebenslagen“. Nur selten voll, meist halbleer, mal nur mit Schlamm und ganz ohne Wasser, dabei übelriechend.

Davon derzeit keine Spur. Doch Andreas Lange lässt sich nicht täuschen. „Der schöne Schein trügt“, so der stellvertretende Ortsbürgermeister. „Der Klimawandel setzt dem Gewässer zu. Da machen wir uns nichts vor. Auch deshalb sitzen wir derzeit regelmäßig zusammen, überlegen, was wir vorausschauend tun können.“ In der Arbeitsgruppe diskutieren Mitglieder aus dem Ortsrat, Vertreter des Vereins Dauelsen-Halsetal der Stadtverwaltung und eben die Nachbarschaft. „Uns ist wichtig, dass wir bei Veränderungen alle im Ort mit ins Boot holen.“

Dauelser Arbeitsgruppe mit möglichst vielen Beteiligten

Während Lange darüber spricht, brodelt es in seinem Rücken im Teich, schlägt die Oberfläche Blasen. „Regelmäßig wird das Wasser mit Sauerstoff versorgt“, erklärt Lange. „Seit mehreren Jahren läuft die Anlage in den Sommermonaten, wurde zuletzt nochmal gewartet. Da arbeiten wir eng mit dem Umweltbeauftragten und der Stadt Verden zusammen. Das klappt hervorragend.“

Aber, soviel steht fest, auf Dauer wird es nicht reichen. „Hohe Temperaturen, niedriger Wasserstand, Verschlammung, da hilft dann auch kein Sauerstoff“, so Karen Kehr. Was dann passiert, mussten die Dauelser im vergangenen Sommer mit ansehen, als große Mengen von toten Fischen auf der Oberfläche trieben. Schnelle Lösungen zwar wünschenswert, einen Schnellschuss soll es hingegen nicht geben. Ausbaggern, den Teich und damit die Wasseroberfläche verkleinern? Karen Kehr winkt ab. Wohin mit dem Schlamm, die Abfuhr kostet viel Geld. Und es bleibe ein Risiko, dass dem Teich, wie bei einer Badewanne, der Stöpsel gezogen werde und er komplett leerlaufe. „Niemand weiß genau, wie es unter dem Schlamm aussieht“, so Kehr.

Wasser aus dem Brunnen und Sauerstoff für den Dauelser Mühlenteich

Bekannt ist von früheren Untersuchungen, dass es unterschiedliche Schichten gibt, darunter sogenannte Tonlinsen, die dafür sorgen, dass überhaupt Wasser im Teich bleibt. Es wäre schlecht, wenn diese Linsen bei Baggerarbeiten zerstört würden.

So lange es dauerhaft regnet, brauchen Reiher und Co. nicht um ihr Idyll zu fürchten. Auch weil ein Brunnen zusätzlich für Frischwasser sorgt. „Aber auch das fließt nur begrenzt“, so Lange. Acht Stunden täglich laufen über eine Pumpe 36 Kubikmeter Frischwasser.

Ein ganzer Katalog an Maßnahmen, der dem Teich helfen soll. „Es wird dennoch nicht reichen. Wenn’s richtig heiß wird, brauchen wir weitere Ideen, um ihn gegen Klimawandel und Austrocknung zu schützen“, sagt Lange noch einmal.

Bis zum Herbst soll es nun Lösungen geben. Nicht nur den Graureiher würde es freuen.