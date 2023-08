Kirchlintler Wohngebiet bekommt neue Zuwegung

Von: Reike Raczkowski

Stück für Stück arbeiten sich die Profis vor und brechen den alten Asphalt der Baustraße auf. © Raczkowski

Abschied von der Baustraße: Der Kirchlintler Heidering bekommt eine richtige Zuwegung.

Kirchlinteln – Der Heidering in Kirchlinteln ist ein echtes Vorzeigebaugebiet. In Rekordzeit hatte die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) die Flächen in den Jahren 2020/2021 vermarktet. Und kaum war das Gelände mit einer Baustraße erschlossen, schossen bereits die ersten Wohnträume künftiger Eigenheimbesitzer in die Höhe. Heute, zweieinhalb Jahre später, sind von den 70 Grundstücken bereits 67 bebaut. Es fehlen nur noch ein einziges Einfamilienhaus sowie die beiden Mehrfamilienhäuser direkt an der Speckener Straße. Grund genug, um nun auch die Zuwegung endgültig fertigzustellen. Der Heidering soll schließlich richtig schön werden.

„Eine Straße herzustellen, wenn die allermeisten Grundstücke schon bebaut sind, ist schon eine echte Herausforderung“, sagt Marle Ellerhausen von der Firma Eimerbau aus Visselhövede, die für den Endausbau des Heiderings verantwortlich ist, bei einem Ortstermin. Man müsse bei den Zufahrten zu den Häusern, die teilweise ausgesprochen unterschiedlich gestaltet sind, alles aufwendig anpassen. Doch man komme bei den Arbeiten gut voran. „Wenn es die Wetterlage hergibt, werden wir noch in diesem Jahr fertig“, ist Ellerhausen zuversichtlich. Sehr zufrieden mit dem Baufortschritt in Kirchlintelns großem Neubaugebiet zeigten sich beim Ortstermin auch Torsten Hoins und Andreas Tessmann von der NLG.

9600 Quadratmeter Fahrbahn und Gehwege werden am Ende hergestellt sein. Wie die Straße einmal aussehen wird, kann man auf einem Teilstück des Heiderings bereits heute erkennen, denn die Firma ist schon seit Mai im Einsatz: Schicke graue Pflastersteine bedecken die Fahrbahn. In den „Augen-Auf-Bereichen“, wie an Kreuzungen zum Beispiel, sind die Steine rot.

Die jetzige Asphalt-Baustraße wird von den Fachleuten Stück für Stück aufgebrochen, das dabei anfallende Material soll wiederverwertet werden, berichten Volker Behrmann und Sarah Taddey aus dem Fachbereich Bauen und Gemeindeentwicklung bei der Gemeinde Kirchlinteln. Danach werde der Unterbau hergestellt und zu guter Letzt die Pflasterung aufgebracht.

„Wir gehen sukzessive vor, um die Erreichbarkeit der einzelnen Grundstücke immer so lange wie möglich zu gewährleisten“, erklärt Ellerhausen. So sollen die Einschränkungen so weit wie möglich reduziert werden.