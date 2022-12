Besonderes Fenster im Dom: Die Schönheit des Göttlichen in Malerei

Glaskunst im Verdener Dom: Gemalt von Guido Reni, fertigte der Verdener Maler Kallmeier das Glasbild mit dem Christuskopf an. Das Fenster hielt als eines der wenigen den Sprengungen bei Kriegsende stand. © Dieter Hasselhof

Im Zweiten Weltkrieg der Zerstörung stand gehalten: Domfenster geht auf den italienischen Künstler Guido Reni zurück...Ausstellung in Frankfurt

Verden – Ein „Guido Reni“ im Verdener Dom? Nicht jeder wird sofort wissen, um wen oder was es da geht. Ein Fenster, das nun wieder ganz unvermittelt in den Mittelpunkt rückt, besser noch, der Künstler, der es ursprünglich geschaffen hat.

In der Ausgabe vom 29. November wird in einem Artikel der Verdener Aller-Zeitung über eine Ausstellung im Frankfurter Städel Museum berichtet, die der Schaffenskraft Guido Renis großen Raum gibt. In dieser Ausstellung werden Werke des italienischen Malers, Freskanten und Radierers gezeigt. Reni lebte von 1575 bis 1642 in Bologna und war einer der berühmtesten und bedeutendsten Künstler des 17. Jahrhunderts. Er wirkte vor allem in seiner Heimatstadt und in Rom und zählte zu den Hauptvertretern eines barocken Klassizismus in der Malerei.

Schaffenskraft Guido Renis strahlt bis in den Verdener Dom

In dem Zeitungsbericht zur Eröffnung der Frankfurter Ausstellung beschreibt Kurator Bastian Eclercy Guido Reni als Maler, der die europäische Bildwelt tiefgreifend geprägt habe. „Er übersetzte wie kein anderer die Schönheit des Göttlichen in Malerei – gleich ob es sich um den christlichen Himmel oder die antike Götterwelt handelte“. Bekannt geworden ist Guido Reni auch durch seine zahlreichen Andachtsbilder, unter denen auch das bekannte Motiv des Christuskopfes mit Dornenkrone „Ecce homo“ gehört. Eines dieser Bilder hängt im Pariser Louvre.

Im Verdener Dom - Christuskopf mit Dornenkrone „Ecce homo“

Als in den Jahren 1829 bis 1832 unter der Leitung des Baumeisters Leo Bergmann der Verdener Dom renoviert wurde, mussten nahezu alle Fenster mit neuen Bleiglasbildern versehen werden. Die meisten dieser Fensterverglasungen sind im April 1945 durch die Druckwellen bei der Sprengung der Allerbrücken zerstört worden. Einige wenige blieben verschont, wozu auch ein kleines Fenster unter der Südempore hinter dem Kinderaltar gehört. In diesem Fenster befindet sich im oberen Teil das Motiv „Ecce homo“ nach Guido Reni. Diese Kopie wurde vermutlich auf Glas laut Baumeister Bergmann „… durch dem im Orte selbst anwesenden höchst geschickten Maler Kallmeier angefertigt.“

Verden im Zweiten Weltkrieg - Trotz Explosionen blieb Glasbild verschont

Durch die Lage des Fensters in der Wand des Windfanges am Südeingang blieb das Fenster mit Bild vor der Zerstörung verschont. Kenner des Originals verwirrt etwas die Kopfhaltung des Christus. In den meisten Ecce homo Darstellungen neigt Christus den Kopf auf die rechte Schulter, hier aber auf die linke. Erklärt werden kann das dadurch, dass dieses Glasbild vermutlich für die durch den Südeingang in den Dom eintretenden Personen gedacht ist. Und diese Besucher sehen den Kopf auf der „richtigen“ Seite.

Alte Postkarten zeigen die obere Sakristei im Dom, versehen mit Altar und Orgel. Über dem Altar hängt ein Andachtsbild „Ecce homo“ mit dem Kopf auf der „richtigen“ Seite.