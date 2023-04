„Ganz böse Menschen“: Gefährliche Hunde-Köder in Niedersachsen aufgetaucht

Von: Marcel Prigge

Präparierte Köder stellen eine Gefahr für Hunde dar. Ein solcher ist jetzt in Achim aufgetaucht. Nicht der einzige Fall in Niedersachsen, wie sich zeigt.

Achim/Osterholz-Scharmbeck – Es sieht ganz harmlos aus, kann aber ganz schnell sehr gefährlich für Vierbeiner werden: In Achim im Landkreis Verden ist vor Kurzem ein Würstchen mit einem spitzen Holzspieß gefunden worden. Das Internet reagiert bestürzt. Dabei ist dies nicht der einzige Fall von gefährlichem Futter oder Giftködern in Niedersachsen.

Gefährliche Köder für Hunde in Achim aufgetaucht: Wurst mit Holzspieß gefunden

Einmal nicht aufgepasst und schon kann es passiert sein: Hunde fressen regelmäßig gefährlich präparierte Köder von der Straße. Immer wieder kommt es zu Meldungen – in Frankfurt soll ein einziger Mann gleich 30 Hunde vergiftet haben. Bestenfalls lässt sich dieser noch schnell aus dem Maul des Vierbeiners holen – im schlimmsten Fall geschieht das jedoch zu spät. In Achim ist jetzt ein Stück präparierte Wurst aufgetaucht.

„Das sind ganz, ganz böse Menschen ohne Gewissen“: Giftköder stellen Problem für Hunde dar

„An alle Hundehalter, wir haben heute in Achim Baden an der Bushaltestelle Bierdener Straße diese Wurst mit den Holzspießen gefunden“, schreibt eine Nutzerin von Facebook in eine Gruppe der Stadt Achim. Mitglieder der Gruppe reagieren bestürzt: „Das sind ganz, ganz böse Menschen ohne Gewissen“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer: „Danke fürs Wegwerfen, mein Hund hätte es sicherlich gefressen.“ Spezielles Training ist eine Möglichkeit, den eigenen Hund zu schützen.

In Achim im Landkreis Verden ist eine mit einem Zahnstocher aufgespießte Wurst aufgetaucht. Eine Gefahr für Hunde. Andere Fälle in Niedersachsen zeigen: Auch Nägel und Rattengift sind ein Problem. © Candida Schmökel

Wurst, gespickt mit Nägeln: Präpariertes Futter in Osterholz-Scharmbeck aufgetaucht

Dies ist nur einer der Fälle, auf denen viele Hundehalter immer wieder hinweisen. In Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen ist es in den vergangenen Wochen häufig zu ähnlichen Fällen gekommen. So sind im März Würste gefunden worden, die mit Nägeln gespickt waren. Auch Hack-Röllchen mit merkwürdigen Kügelchen sind dort aufgetaucht. Und auch Rattengift, das mit Futter gemischt wird, ist immer wieder ein Problem.

Ebenso gab es in der Vergangenheit eine Giftköder-Gefahr im Landkreis Rotenburg. Ob es in der Nähe zu Fällen oder Verdachtsfällen mit gefährlichen Giftködern für Hunde kommt, können Interessierte unter anderem im Internet nachsehen. Eine App bietet die Möglichkeit, gesammelte Fälle zu sehen oder selbst Fälle zu melden.