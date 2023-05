Niedersachsenring in Verden: Über Zustände zutiefst erschüttert

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Mal unterhalb des Firsts, mal einfach so mittendrin: In den Dächern der Problemsiedlung am Niedersachsenring klaffen Löcher. © Sowas

Problemsiedlung am Niedersachsenring in Verden: Seit über einem Jahr klaffen Löcher im Dach, auch Baumaterialien stehen nutzlos herum. Vom Eigentümer fehlt jede Spur.

Verden – In letzter Zeit stattete er den Mehrfamilienhäusern häufiger sozusagen einen Besuch ab. Und diesmal nicht wegen der Rattenplage oder der Vermüllung. „Mein Blick richtete sich nach oben“, sagt Roland Bertram vom Verdener Stadtteilverein Sowas. Er schaue sich das Dach an, oder vielmehr: die Dächer. Beträchtliche Lücken klaffen da. Und schon ist die Geschossbausiedlung am Niedersachsenring 37 bis 61 um einen Problemfall reicher. Die Bauaufsicht der Stadt Verden will den Fall unter die Lupe nehmen.

Problemfall Wohnsiedlung am Niedersachsenring: Mehrere Gebäude mit Beschädigungen am Dach

Mal sind es zwei Dachziegel nebeneinander, die entfernt wurden, offenbar, um Tauben den Weg nach draußen zu bahnen. Mal fehlen einzelne Dachpfannen, mal beginnt eine ganze Lage zu rutschen. „An allen Gebäuden sind Beschädigungen am Dach oder fehlende Dachpfannen festzustellen, und das schon länger als ein Jahr“, sagt Bertram.

In Teilen sind die Dächer der Wohngebäude massiv beschädigt und offen. © Privat

„Warum repariert man die schadhaften Stellen nicht, denn die Feuchtigkeit dringt doch sicherlich in den darunter liegenden Wohnraum ein?“, fragt er. Wer sei für die Sicherheit verantwortlich, lautet eine nächste Frage. Und: Sei es zumutbar, so mit den Bewohnern umzugehen?

„Horror-Häuser“: Notorischer Eigentümer der 90 Wohnungen nicht zu erreichen

Beim Eigentümer der Häuser sei er bisher auf taube Ohren getroffen, sagt Bertram. Vor gut sechs Jahren hatte die Kürner Immobilien GmbH in Hamburg den Gebäudekomplex mit etwa 90 Wohnungen übernommen.

Nachfragen der Redaktion beim in Harburg ansässigen Unternehmen blieben unbeantwortet. Niemand, der ans Telefon geht, und das seit zweieinhalb Wochen, per Mail ist die Firma sowieso schon nicht mehr zu erreichen. Stattdessen eindeutige Einschätzungen in den Medien. Von Horror-Häusern in Mastbrook schreibt beispielsweise das Flensburger Tageblatt im vergangenen November zu anderen Immobilien des Unternehmens.

Stadtverwaltung sind die Hände gebunden: „Würde kein Wasser fließen, könnten wir einschreiten.“

Die Verdener Stadtverwaltung verfügt nur über wenige Möglichkeiten, gegen die Zustände am Niedersachsenring vorzugehen, heißt es. „Wäre der Strom abgeschaltet oder würde kein Wasser fließen, dann könnten wir einschreiten“, sagt Birgit Koröde aus dem Fachbereich Stadtentwicklung. Das sei aber bisher nicht der Fall.

Der einzige Punkt, der ein behördliches Vorgehen nach sich ziehe, sei die Bedachung. „Drohen die Dachpfannen tatsächlich abzurutschen, drohen davon vielleicht sogar Menschen getroffen zu werden, dann sind wir schnell im Boot.“ Sie kündigte an, die betreffenden Dächer durch die Bauaufsicht „prüfen zu lassen“.

„Bis alle beschädigt sind?“: Stadtteilverein Sowas ratlos über nicht eingebaute Fenster

Der Stadtteilverein Sowas hat aber noch weitere Problemfälle ausgemacht. Nagelneue Fenster stehen beispielsweise an den Gebäuden. Und dies schon seit gut einem Dreivierteljahr, wie Bertram feststellt. „Warum sind die Fenster noch nicht eingebaut angesichts der Energiepreise? Sind das Fenster, die von der Bahn als Lärmschutz mitfinanziert wurden? Wie lange sollen die Fenster noch vor den Eingängen stehen? Bis alle beschädigt sind?“

Neue Fenster sind schon da. Eingebaut wurden sie nicht. © Privat

Das sind die Fragen, auf die er Antwort erhoffe. Und dann wären da noch die Brieftauben im Dachgeschoss, die Fragen auslösen. „Wie steht es um die Hygiene, ist das im Mehrfamilienhaus überhaupt erlaubt?“

Der Stadtteilverein Sowas sei jedenfalls zutiefst erschüttert, dass man Menschen in solchen Wohnungen hausen lasse. Viele diese Bewohner würden auch vom Landkreis finanziell unterstützt, mit Wohngeld, mit Bürgergeld. Es sei unbegreiflich, dass die Behörde kein Machtwort spreche.

Müll und exorbitante Nebenkosten-Abrechnungen: Verdener Behörden mit erfolglosen Kontaktversuchen

Tatsächlich sind die Behörden hier häufiger unterwegs, als es ihnen lieb ist. Es geht immer noch um die Vermüllung, die vor drei Jahren Schlagzeilen gemacht hatte, und um die Ratten, die am Niedersachsenring keine schlechten Lebensbedingungen vorfinden. „Diese Themen kommen immer mal wieder auf“, sagt der Verdener Ordnungsamtsleiter Philipp Rohlfing. „Wir versuchen, es dann aufzufangen.“ Zusätzliche Müllfahrten würden im Fall des Falles durchgeführt. „Dafür befinden wir uns mit der Kreisverwaltung im Dialog.“

Dem Vernehmen nach haben die Verdener Behörden schon mehrfach mit der Immobiliengesellschaft Kontakt aufzunehmen versucht, auch wegen anderer Themen. „Plötzlich tauchen Nebenkosten-Abrechnungen auf, die überdurchschnittlich hoch ausfallen. Das kann da niemand bezahlen“, heißt es aus dem Umfeld des Niedersachsenringes. Vermittlungsversuche stießen bisher ins Leere. „Niemanden erreicht.“