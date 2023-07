Die Verdener Raths-Apotheke gibt es schon seit 440 Jahren

Von: Erika Wennhold

Die Aufnahme zeigt Karl Lohmeyer (mit Hund), den Großvater von Christiane und Familie. Im Hintergrund ist Karl-Georg Lohmeyer zu sehen, der 1877 die Apotheke übernahm. © Wennhold, Erika

Die Verdener Raths-Apotheke ist ein geschichtsträchtiger Ort und wenn die heutige Inhaberin, Christiane Lohmeyer, das Gebäude betritt, ist sie sich stets der Historie bewusst.

Verden – In diesem Gebäude zu arbeiten ist schon etwas ganz Besonderes. Die Mauern sind so dick, dass manchmal die WLAN-Verbindung stockt, die Einrichtung ist zum Teil historisch, und wenn sie erneuert wurde, dann immer in respektvoller Weise zu den Räumen, in denen sich seit dem Jahr 1583 eine Apotheke befindet. Für lange Zeit die einzige in der Stadt, denn sie hatte das Monopol, ausgestellt von Christina von Schweden im Jahr 1651 (Foto rechts). Die Familie Lohmeyer ist im Besitz des Originals, das über die vielen Jahre gehütet wurde. Wie vieles andere, das die Geschichte der Raths-Apotheke Verden dokumentiert, die von Cord Hoyer gegründet und im Juli 1815 von Johann Wilhelm Lohmeyer, aus Hamburg kommend, von der Stadt Verden für 16 700 Taler Gold erworben wurde. Seit diesem Tag ist die Apotheke im Besitz der Familie Lohmeyer. Eine Zeit, als die Welt noch unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege stand.

Wenn die heutige Inhaberin, Christiane Lohmeyer, das Gebäude betritt, ist sie sich stets der Historie bewusst. Immerhin hat die Ersteinrichtung einen Platz im Historischen Museum der Stadt bekommen, aber sie erinnert sich auch an Kindheit, denn zunächst hatte sie mit ihrer Familie über der Apotheke gewohnt, später war sie häufig zu Besuch, denn im hinteren Teil des Gebäudes, zum Garten gewandt, wohnte ihre Großmutter und in der Apotheke arbeitete ihr Vater Eilhard Lohmeyer, dessen Bruder Harm-Dieter Lohmeyer die Leitung hatte. Später übernahm ihre Mutter Lieselotte Lohmeyer die Apotheke. „Für mich ist es immer wie ein zweites Zuhause gewesen“, sagt die Apothekerin, die heute nicht weiß, ob es eine weitere Generation Lohmeyer geben wird, die Medikamente und vieles andere mehr für die Kunden bereithält. „Die Zeiten sind schwieriger geworden, unsere Gewinnmargen sind inzwischen minimal, Rabatte von den Großhändlern sehr gering. Da können wir uns nicht mit Drogerieketten vergleichen, die große Mengen einkaufen und entsprechende Rabatte aushandeln können. Politiker sollten einmal in einer Apotheke mitarbeiten, dann wüssten sie, wie schwierig die Situation für viele Apotheken ist.“

Besonderes Fachwissen in Naturheilkunde und Homöopathie

Die Folge ist ein Apothekensterben, das für den Gründer der Raths-Apotheke unvorstellbar war, denn er hatte über viele Jahre keinen Konkurrenten, bis im Jahr 1860 die Neue Apotheke eröffnet wurde. Was Johann Wilhelm Lohmeyer nur recht war, er konnte die Arbeit allein kaum noch schaffen. Immerhin versorgte er die ganze Stadt. Ihm folgten Wilhelm-Victor Lohmeyer, der eine Pflanzensammlung anlegte, Karl-Georg Lohmeyer, der neben der Arbeit in der Apotheke die Brunnen der Stadt auf Verunreinigungen überprüfte, Karl-Hermann Lohmeyer, der gerichtsmedizinische Untersuchungen vornahm und weiter das Trinkwasser untersuchte, und schließlich Onkel Harm-Dieter Lohmeyer, unter dessen Leitung der Anbau für ein modernes Labor entstand. Nach dessen Tod folgte Mutter Lieselotte zusammen mit Vater Eilhard, die 1977 den kompletten vorderen Teil der Räumlichkeiten renovierten und große Schaufenster einbauen ließen. Zwischenzeitlich war die Raths-Apotheke verpachtet.

Seit 2011 leitet Christiane Lohmeyer die Apotheke, und auch ihre Kinder sind häufig vorbeigekommen, um mit der Mutter Dinge zu besprechen, so wie sie und ihre Schwester Bettina es auch getan haben. Denn im laufenden Betrieb muss stets ein Apotheker anwesend sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Auch zu Notdiensten am Wochenende oder an Feiertagen sind die Apotheken verpflichtet. Ein Beruf, der wenig Freizeit zulässt, aber viel Verantwortung fordert. Am Herzen liegt der Inhaberin aus der jüngsten Generation die Naturheilkunde und die Homöopathie. In diesem Bereich verfügt sie über zertifiziertes Wissen.

Christiane Lohmeyer hat zum 440-jährigen Bestehen der Raths-Apotheke den Zirkus Kabusaki zu Gast und die Zuschauer sind begeistert. © Wennhold