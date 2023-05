Verdener Schwenkpumpen: Vier „Veteranen“ kehren zurück

Von: Markus Wienken

Teilen

Zurück im Sandbergviertel: Steinmetz Jens und Timo Troschka (l.) dirigieren die sanierte Schwenk-Pumpe samt Sandstein an den alten Standort. © Markus Wienken

Aus Sandstein, ordentlich schwer, viel Eisen und eine lange Geschichte: Doch wer kennt Schwenkpumpen? Vier davon gibt‘s wieder, auch wenn kein Wasser fließt...

Verden – Sandstein, ein Monolith, über 200 Kilo schwer, knapp drei Meter hoch, baumelt an Haken und Kette des Krans. Wandergeselle Jens dirigiert das Bauwerk, eine sogenannte Schwenkpumpe, in die vorgeschriebene Richtung, da, wo sie über 100 Jahre zuverlässig ihren Dienst getan, Wasser für Bewohner des Sandbergviertels geliefert hat, soll sie wieder hin. Arbeiten muss die Pumpe nicht mehr. Zurück an alter Stelle, frisch poliert, ist sie stummer Zeuge einer Epoche der Stadtgeschichte.

Eine Geselle auf der Walz bringt die Schwenkpumpen nach Verden

Auch wenn kein Wasser fließen wird, alles andere an der Schwenkpumpe, angefangen vom Stein bis zum technischen Zubehör ist so, wie es früher einmal war: „Stahlbeschläge, dicke Schrauben, Hebel und Rohr, durch das mal Wasser floss“, erklärt Wandergeselle Jens. Er ist eher zufällig an den Job gekommen. Sein Nachname „unbekannt“, weil ein Geselle auf der Walz und in der Fremde diesen nicht preisgibt, sagt er dafür, was mit Stein und Pumpe passiert ist. Der 25-Jährige Steinmetz macht auf seiner dreijährigen Tour quer durch die Republik für vier Wochen Dienst bei der Firma Schmalstieg, in Burgwedel bei Hannover, da wo Stein und Pumpe in alte Form gebracht wurden. „Vom Sockel bis zur Spitze gereinigt“, so Torsten Sewerin. Seit Jahrzehnten im Dienste der Firma und mit dem Material bestens vertraut, klopft Sewerin auf den massiven Stein: „Sieht doch gut aus“, lautet sein Urteil.

Eisenbeschläge der Verdener Pumpen von Rost befreit

Bis es so weit war, musste der Stein mit Hochdruck bearbeitet, die Eisenbeschläge und das Gestänge von Rost und Korrosionsschäden befreit werden. Wo Löcher im Stein blieben, wurde mit Antragungen nachgeholfen und ausgebessert, dann geschliffen, hier und da die Schraffur nachgezogen. „Keine Fuge, kein Riss mehr zu sehen, wo Feuchtigkeit und Frost neuen Schaden anrichten könnten“, erklärt Wandergeselle Jens. Er ist sicher: „Das müsste für die nächsten 100 Jahre halten. Auch länger!“

Was für den Wandergesellen – er ist Mitglied der Vereinigung „Freier Begegnungsschacht“ (FBS) – auf seiner Tour eine willkommene berufliche Weiterbildung, ist zugleich bleibender Teil der Verdener Stadtgeschichte. An den Pumpen, verteilt über die gesamte Stadt, holten mit Beginn des 19. Jahrhunderts die Verdener ihr Wasser. Die Zeiten sind längst vorbei, die Steine verfielen zusehends, niemand kümmerte sich. Ratsherr Heinz Möller mochte das Ende der Pumpen nicht hinnehmen, machte sich für den Erhalt der Schmuckstücke stark. Der Stadtrat stimmte zu. Circa 14.000 Euro dürfte die Rettung kosten.

Verdener Pumpen wurden 2021 abgebaut

Im Jahr 2021 wurden an fünf Standorten die Überreste der Wasserquellen eingesammelt, Sandsteine und Eisenbeschläge in Richtung Hannover zwecks Restaurierung abgefahren. „Es hat mit der Umsetzung ein wenig länger gedauert“, so Timo Troschka von der Stadt Verden. „Das eine oder andere Ersatzteil war nur schwer aufzutreiben.“ Doch nun läuft’s. Zwar nicht das Wasser, aber die Rettung. Immerhin, vier der fünf Standorte werden – wie im Sandberg – historisch wiederbelebt, darunter noch der in der Schleppenföhrerstraße, am Mühlentor und – wenn der Syndikatshof saniert ist – im angrenzenden Klostergarten.

Wasser wird zwar nicht fließen, aber die Erinnerung daran frisch bleiben. Ein schon älterer Herr brauchte nicht lange, als im Mühlentor sein Blick auf die Baustelle mit Pumpe fiel, sich die Szenen der Kindheit ins Gedächtnis zu holen: „In jungen Jahren habe ich da regelmäßig gestanden und mit dem Eimer Wasser geholt.“

Verdener Archivar Ernst Nerger zur Geschichte der Pumpen

Ihren Anfang nimmt die Geschichte der Verdener Pumpen Mitte des 19. Jahrhunderts. Stadtarchivar Ernst Nerger hatte dazu in den 1970er-Jahren recherchiert. Anlass war bei Straßenbauarbeiten der Fund eines alten Brunnens in der Nagelschmiedestraße. Nerger blätterte damals in seinem Archiv und wurde fündig. Zunächst nur schlichtes Bauwerk zum Wasser holen, wurde aus der Quelle Mitte des 19. Jahrhunderts ein Pumpenbrunnen.

Überall gab es diese Brunnen. Zunächst eher unprofessionell, wurde die Wasserversorgung bald auf sichere Füße gestellt, fand Nerger heraus. Mehrere Bürger, ihre Zahl schwankte zwischen 10 und 25, schlossen sich zu Interessentenschaften zusammen. „An ihrer Spitze stand anfangs ein Sodmeister, der dann zum Brunnen- und zu guter Letzt zum Pumpenmeister aufrückte“, so Nerger.

Weil die sogenannten Revierpumpen in den Vierteln privat und damit oftmals unter Verschluss standen, sah sich die Stadt zwecks Versorgung allerdings gezwungen, auch eigene Brunnen anzulegen. „Schon allein deshalb, um bei Feuer sofort löschen zu können“, schreibt Nerger.

Revierpumpen dienten zur Wasserversorgung in Verden

Nerger stieß bei seinen Recherchen auf Aufzeichnungen aus dem Jahr 1808. Danach sprudelten zeitweilig 28 Brunnen, teils mit Pumpen zu bedienen, später kamen noch weitere hinzu.

Fünf der „Veteranen“, wie sie Nerger schon im Jahr 1973 nannte, hielten bis in die jüngste Vergangenheit durch, auch wenn die Quelle versiegte. Wasser wird aus den nun vier „Jungspunden“ zwar auch nicht fließen. Aber die Pumpen dienten ja nicht nur zur Versorgung der Haushalte, die Stationen waren auch Treffpunkte für Tratsch und Klatsch aus der Nachbarschaft...