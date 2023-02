In Verden gibt‘s Geschenke zum Tag der Liebe

Die Auslagen zum Valentinstag sind aktuell der große Blickfang in einer Reihe Geschäfte. Zeynep Ekin präsentiert eine Auswahl an süßen Geschenken. © Edda Böhning

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft...und sind zugleich ein Zeichen der Liebe zum Valentinstag...einfach mal reingucken...

Verden – „Rote Rosen werden immer noch am häufigsten zum Valentinstag gekauft“, erzählt Monika Blome vom Floristikfachgeschäft „Der Blumenladen“. In der Verdener Fußgängerzone kündigt sich der Valentinstag bereits seit einigen Tagen durch rote Herzen in den Schaufenstern einiger Geschäfte an. „Typischerweise werden erst am Valentinstag nach der Arbeit frische Blumen gekauft, meistens von jungen Männern“, so Blome. Alternativ kreiert sie auch gerne ein individuelles Gesteck nach Wunsch.

Süßes und rote Rosen zum Valentinstag in Verden

Bei den beliebtesten Valentinstagsgeschenken liegen neben den Blumen auch Pralinen ganz weit vorne. Das zeigt sich auch in dem Angebot bei Arko: Dort sind Weingummis, Schokolade und Pralinen in Herzform und andere neue Produkte wie rot und rosa dekorierte Süßigkeiten zu finden. Passend zum Datum des Festes gibt es seit 23. Januar bis einschließlich zum 14. Februar 14 Prozent auf alle Pralinen im Tresen. Das Angebot wird laut Filialleiterin Zeynep Ekin gut angenommen. Besonders beliebt seien außerdem Kleinigkeiten wie die französischen Macarons oder die klassischen Fruchtgummiherzen. Von Zurückhaltung wegen der Inflation keine Spur. Der Verkauf läuft ähnlich wie die letzten Jahre, am Valentinstag und dem Tag davor wird jedoch noch mehr Andrang erwartet. Die meisten Kunden kämen ohnehin am Dienstag während des Wochenmarktes oder am Samstag. „Mehr Frauen kaufen Valentinstagsgeschenke rechtzeitig im Voraus, die Männer lassen sich da mehr Zeit und kommen erst nach und nach in Gang“, fällt Ekin auf.

Ebenso wie für Arko, stellt der Valentinstag zwar nicht das wichtigste Geschäft im Jahr für den Buchhandel dar, ist aber nicht zu vernachlässigen. Karten oder kleine Geschenkbändchen seien bei Heine beliebt zu diesem Anlass, so Buchhändlerin Linnéa Oelfke. Ähnlich geht es Janine Heidorn im Buchhandel Vielseitig. Karten mit dem Thema Liebe und kleine Bücher werden verstärkt gekauft, besonders von Frauen.

Proseccoflaschen, Pralinen und Düfte zum Tag der Liebe in Verden

Beim Drogeriemarkt Müller stehen im Moment kleine Proseccoflaschen, Pralinen und Düfte hoch im Kurs, die gerade beworben werden. So wird laut Mitarbeiterin Alla Sterzer momentan etwas mehr als sonst verkauft.

In der Parfümerie Rook ist auch ein Stand mit Valentinstagsgeschenken aufgebaut, besonders beliebt seien hier Damenparfums, die zu dieser Zeit verstärkt von Männern für ihre Liebste gekauft werden, so Verkäuferin Ute Bartels. Wer also ein Geschenk zum Tag der Liebe besorgen möchte, wird in der Fußgängerzone sicher fündig.

Von Edda Böhning