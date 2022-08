Gelüftet, gereinigt und zur Not geflickt

Von: Christel Niemann

Die drei Damen von der Theaterschneiderei sind seit den ersten Festspielen dabei: Helga Scherdin, Marga Prange und Beate Ambroselli. © Niemann

In Näh- und Kreativ-Werkstatt der Domfestspiele herrscht nach den Vorstellungen Hochbetrieb. Da muss Kleidung repariert oder auch schon mal ersetzt werden. Dann kommt Hektik in der Nähstube auf.

Verden – Nachts, wenn alles schläft, werden manchmal sogar Kostüme gereinigt, getrocknet und repariert. Denn, auch nachdem die Premiere geschafft ist, sind die fünf Damen von der Näh- und Kreativ-Werkstatt der Verdener Domfestspiele noch lange nicht arbeitslos.

Viel Platz gibt es in dem Container wahrlich nicht. „Hier ist der ganze Kostümfundus untergebracht.“ Beate Ambroselli, Helga Scherdin und Marga Prange, allesamt Mitstreiterinnen der 1. Domfestspielstunde, stehen am Dienstagabend, zwei Stunden vor der Vorstellung, lachend inmitten des wohlgeordneten Chaos. Da wird noch schnell gelüftet, gereinigt und das ein oder andere Kostüm geflickt, denn vor allem in den Massenszenen auf der Freilichtbühne läuft längst nicht immer alles glatt. „Mal bleiben die Schauspieler irgendwo hängen, mal reißen sie sich beim Tanzen eine Naht auf oder an einem Kleidungsstück geht immer wieder der Reißverschluss auf.

„Mal zwickt es hier, mal zwickt es da“, erzählt Scherdin. Für das Team um Chefin Marga Prange, zu dem auch Katrin Ellmers und Ulrike Specketer gehören, bedeutet das den schnellen Handgriff in die Kiste mit den Nähutensilien oder den Einsatz an der Nähmaschine. Schließlich sollen die Kostüme der Darsteller auch nach der Pause und bei nachfolgenden Vorstellungen genauso schön aussehen wie bei der ersten. Wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten oder wenn die Zeit drängt, kommt schon mal Stress auf“, ergänzt Ambroselli.

Als das Kleid Anna Frieses nachgab

Marga Prange hat das neue Outfit für Bettina Renken auf den modischen Trend der Zeit um 1600 gebracht. Den Spitzkragen haben Prange und Scherdin noch schnell von Hand angenäht. © Niemann

Das Kleid der Anna Friese löst sich in seine Bestandteil auf und ist nicht mehr zu retten. © Niemann

Beispielsweise als nach der Premiere einige Kostüme trocknen mussten. „Wegen des Wetters waren wir schon in Sorge“, sagt Scherdin. Inzwischen wurde im Container zum Trocknen zusätzlich ein Heizstrahler mit Timer aufgestellt. Oder es musste am Dienstag bis zum Warm-up das neue Kostüm für Bettina Renken fertig sein, da sich das von einer professionellen Theaterbühne geliehene Kleid mehr und mehr in seine Bestandteile auflöste. „Das Kleid hat sicher schon viele Jahre auf dem Buckel und irgendwann wird jeder Stoff mürbe und reißt“, erklärt Ambroselli. Zum Glück war schnell Ersatz aus dem eigenen Kostümfundus zur Hand, den Prange geschickt mit einigen Kniffen, mit Spitzenkragen und steifem Unterrock, an die Mode jener Zeit angepasst hat. Reparieren wollten die Damen das defekte Kleid nicht, weil sie bei geliehenen Kostümen nur ungern Hand anlegen.

Ob sie in ihrer Kostümwerkstatt auch in der nächsten Spielzeit in voraussichtlich in drei Jahren wieder arbeiten werden, ist für Scherdin und Ambroselli noch unbestimmt. „Man muss ja ein bisschen bescheuert sein, aber ich denke schon“, sagt dagegen Prange. Erst mal sehen, wie jetzt alles läuft, und wie es dann weitergeht, meint das Trio, das von den Domfestspielen, soviel steht nämlich fest, ebenso wie alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen, magisch angezogen und dem besonderen Flair erlegen ist.