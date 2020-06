Geheiratet wird immer

Marina Friedrichs neue Standesbeamtin in Langwedel / Mehrere Standorte für Eheschließungen

+ © - Das Trauzimmer im Langwedeler Rathaus bietet zwar nicht unbedingt viel Platz, dafür interessante Perspektiven. Marina Friedrichs ist die neue Langwedeler Standesbeamtin und Nachfolgerin von Jans-Jürgen Zerwowski. Foto: Hustedt © -

Langwedel – Seit 1991 war Hans-Jürgen Zerwowski Standesbeamter in Langwedel. Ende 2019 ging er in den wohlverdienten Ruhestand – und fand in Marina Friedrichs eine kompetente Nachfolgerin, die übrigens in Cluvenhagen aufgewachsen ist.