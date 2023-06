RROP im Landkreis Verden: Gegenwind nicht nur aus Westen

Von: Reike Raczkowski

Teilen

Streitthema Windkraft: Dass sie ausgebaut werden soll, ist längst beschlossene Sache. Doch geht es um die Standortfrage, scheiden sich im Landkreis Verden die Geister. Westener Anwohner einer geplanten Vorrangfläche haben jetzt einen Flyer ausgelegt, in dem sie auf ihre Sorgen hinweisen. © Raczkowski

Im Verdener Kreishaus werden heute Nachmittag die Mitglieder des Planungsausschusses über den aktuellen Sachstand der zweiten Änderung des zweiten Entwurfes des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) informiert. Im Fokus steht dabei bekanntlich die Ausweisung von zusätzlichen Flächen für Windenergie. Neben Politikern, Planern und Behördenmitarbeitern beschäftigen sich derzeit aber auch Bürger mit dem Thema. Eine Gruppe von betroffenen Anwohnern ist dabei, sich regional zu vernetzen.

Westen/Landkreis – Einer von ihnen ist Kristian Knoop aus Westen. „Es gibt Bemühungen, die betroffenen Anwohner von Windparks im Landkreis Verden zu vereinen. Es gibt zumindest schon eine größere Gruppe bei WhatsApp.“ Für eine Kundgebung heute Nachmittag beim Landkreis habe es noch nicht gereicht, berichtet Knoop. In seinem Heimatdorf Westen habe er gemeinsam mit anderen Betroffenen Flyer gedruckt und öffentlich ausgelegt. „Außerdem fangen wir jetzt an, mit den Gemeinderatspolitikern Gespräche zu führen.“

Knoop wohnt am Ortsrand von Westen, wo der Landkreis Verden plant, mit „Dör-02 Westen“ eine neue Vorrangfläche für Windenergie auszuweisen. Gerade einmal 720 Meter von seinem Wohnhaus sollen nach derzeitigem Stand sieben Anlagen entstehen. Gemeinsam mit anderen Westenern sorgt sich Knoop nun, seine Ängste betreffen vor allem Lärm, Schattenschlag und Vogeltod.

„Wir Westener haben Kontakt aufgenommen zu anderen Betroffenen in der Region“, so Knoop. Es gebe mittlerweile Verbindungen nach Hämelhausen, Kreepen-Sehlingen, Emtinghausen, Neddenaverbegen und Weitzmühlen – mit Menschen, die entweder bereits in direkter Nachbarschaft eines Windrades beziehungsweise Windparks leben, oder die Sorge haben, dass es bei ihnen in absehbarer Zeit dazu kommen könnte.

Laut wie ein Auto in 15 Metern Entfernung

Beruhigend, so erzählt Knoop, sei dieser Austausch bisher leider nicht gewesen, im Gegenteil. „In Hämelhausen gibt es einen Anwohner, der kann wegen des Lärms im Prinzip seine Terrasse nicht mehr nutzen.“ Bei Westwind sei, davon ist Knoop überzeugt, auch in Westen von einer Lärmbelästigung auszugehen. Insbesondere, weil er in einem sogenannten „Mischgebiet“ wohne, wo mit 60 db(A) höhere Dezibelwerte als zumutbar gelten als in reinen Wohngebieten.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie laut bestimmte db(A)-Werte sind, gibt der Flyer, den die Westener ausgelegt haben, griffige Beispiele: 45 db(A) sei vergleichbar mit dem Rauschen einer mittellauten Spülmaschine. 60 db(A) entspräche einem Fahrzeug mit laufendem Motor in 15 Metern Entfernung. „Wir dürfen also von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr so beschallt werden, als liefe die ganze Zeit ein Auto vor unserem Haus.“ Dass der Artenschutz für den Gruppensprecher des Dörverdener Nabu ebenso ein Thema ist, liegt auf der Hand. Nicht zuletzt der in der Gemeinde Dörverden lebende Seeadler sei durch Windräder gefährdet, ist Knoop überzeugt.

Die bisher noch lose Gruppierung von besorgten Kreisbewohnern möchte künftig verstärkt mit den örtlichen Gemeindepolitikern ins Gespräch kommen. „Es heißt ja immer, sie hätten bei dem Thema keine Möglichkeiten, sie könnten nichts tun und so weiter. Wir sehen das etwas anders und möchten gern darüber sprechen.“ So habe aus seiner Sicht eine Kommune doch durchaus Gestaltungsspielraum, sofern sie für die Windräder vorhabenbezogene Baugebiete ausweise.

„Für ein lebenswertes Landleben“ ist die Überschrift, unter der sich die Bürger zusammenschließen. Wer mit ihnen Kontakt aufnehmen will, schreibt eine E-Mail an gegenwind_aus_westen@gmx.de.