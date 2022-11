Gedenken in Verden diesmal nicht nur an die Opfer der Weltkriege

+ © Haubrock-Kriedel Flurina Glander und Luzy Langermann erinnerten an den Kriegstod einiger Verdener Kinder. © Haubrock-Kriedel

Verden – Die erste offizielle Feierstunde des Volkstrauertages gab es vor genau 100 Jahren 1922 im Deutschen Reichstag in Berlin. Durch den Krieg in der Ukraine ist dieser Gedenktag heute aktueller denn je. Aber die Erinnerungskultur hat sich gewandelt. Jugendliche gestaltenden Volkstrauertag überall auf den Dörfern und in den Ortschaften mit. Die zentrale Gedenkfeier in Verden findet jährlich einen anderen Schauplatz und richtet das Gedenken an unterschiedliche Personengruppen. In diesem Jahr wurde auf dem Domfriedhof an die Kinder und Jugendlichen aus Verden erinnert, die infolge des Zweiten Weltkrieges ums Leben gekommen sind.

Gestaltet wurde die Feierstunde von Schülerinnen und Schülern der Geschichts-Ag des Domgymnasiums Verden. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier vom Posaunenchor Dörverden. Die Kinder der Jugendfeuerwehr Verden beleuchteten die Szene mit Fackeln.

Teodora Wagenknecht, Leiterin der Geschichts-Ag am Domgymnasium, erinnerte an die zivilen Opfer, die der Zweite Weltkrieg gefordert hat, von denen die Kinder die schwächsten Opfer waren. Die Schüler-Ag habe sich mit den Opfern „vor der eigenen Haustür“ beschäftigt. „Es ist wichtig, dass junge Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen und zum Frieden mahnen. Sie haben die Verantwortung für den Fortbestand der Demokratie“, betonte Wagenknecht.

Die Kinder der Jugendfeuerwehr Verden beleuchteten die Szene mit Fackeln.

Flurina Glander und Luzy Langermann erzählten anschließend anhand von Zeitzeugenberichten vom Kriegstod einiger Verdener Kinder. So wurde der 13-jährige Hugo Löhr nach einem Tieffliegerangriff auf die Kaserne in der Lindhooper Straße am 9. April 1945 tot aufgefunden. Der Junge hatte auf dem Exerzierplatz mit Gleichaltrigen gespielt. Seine Freunde hatten sich in den Wald retten können, Hugo wurde von einer Granate getroffen. Er sei offenbar in aller Eile auf dem Domfriedhof beerdigt worden, ohne dass ihm die Schuhe ausgezogen wurden. 2010 wurde er umgebettet und liegt jetzt mit 17 anderen Opfern der Weltkriege auf dem zentralen Kriegsgräberfeld am Eingang des Friedhofs.

Am 16. April 1945 schlugen in Verden die ersten Granaten in der Windmühlenstraße, der Bahnhofstraße und dann weiter Richtung Mühlenberg ein. Hier wurden alle drei Kinder der Familie Kuse getötet: Ria (12), Sophie (9) und Brigitte (5). Die Mutter fand ihre Kinder tot im Haus, sie waren äußerlich unversehrt und wohl an inneren Verletzungen gestorben.

Eine weitere Granate traf das Haus der Familie Lünnemann am Alten Pulverschuppen 22. Im Keller wurden Dora Wellage und ihre beiden Kinder Rudi (13) und Lisa (2) getötet.

Als Vorsitzender des Kreisverbandes Verden im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gedachte anschließend Landrat Peter Bohlmann aller Opfer von Gewalt und Krieg. Er erinnerte besonders an die Menschen, die dem Krieg und dem Terrorismus unserer Tage zum Opfer gefallen sind sowie an die Opfer von Antisemitismus, Rassismus und Extremismus im Land.

„An diesem Volkstrauertag ist es das erste Mal, dass in Europa ein Nachbarland angegriffen hat, um mit Gewalt Grenzen zu verschieben“, sagte Bohlmann. Er betonte, dass Europa in der Verantwortung sei, Zeichen zu setzen für den Frieden in Europa und der ganzen Welt. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass der nächste Volkstrauertag wieder in Zeiten des Friedens stattfinden kann.

Zum Abschluss der Feierstunde legten Mitglieder des Verdener Schützenvereins, der Feuerwehr und der Reservistenkameradschaft Verden Kränze am zentralen Kriegsgräberfeld ab. ahk