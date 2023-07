Horror Maze für Gruselfans: Huxhall Creepers laden nach Schafwinkel

Von: Reike Raczkowski

Letzte Aufräumarbeiten vor dem großen Tag: Kevin Copeland häckselt die Überreste der letzten Besucher. © Raczkowski, Mareike

Schnell noch die letzten Vorbereitungen treffen: Ein paar blutige Beinstümpfe müssen in den Häcksler, einige Gedärme müssen noch präpariert und der elektrische Stuhl einem kurzen Testlauf unterzogen werden. Aber dann steht dem Horror in Schafwinkel nichts mehr im Wege und es darf sich ordentlich gegruselt werde

Schafwinkel – Am 22. Juli und am 5. August veranstalten Katja Lutz, viele ihrer Freunde und deren Familien ein sogenanntes Horror Maze in Kirchlinteln-Schafwinkel. Wer dabei sein will, darf eine Runde durch einen – in Monate langer Arbeit präparierten – Garten drehen, in dem die gruseligsten Gestalten ihr Unwesen treiben. Eine Art Geisterbahn also, mit 15 Stationen, reichlich Schockmomenten auf einer Strecke von 400 Metern – und definitiv nichts für schwache Nerven.

Wie kommt man auf eine solche Idee? Katja Lutz legt den Kopf schief und denkt nach. „Es fing an mit einem Kürbis zu Halloween, ein paar Süßigkeiten für die Kinder. Dann kam ein Grabstein dazu. Und dann bin ich größenwahnsinnig geworden.“ Viele Jahre war ihr bombastisch dekoriertes Horror-Haus in Visselhövede an Halloween Anziehungspunkt für zahlreiche kleine und große Gruselfans.

Leute erschrecken ist eine Kunst

Andere Menschen ordentlich erschrecken – für Katja Lutz und ihre Freunde ist das ein Riesenspaß und ihr liebstes Hobby. Wenn sich die Gleichgesinnten zum „Basteln“ treffen, dann werden keine Makramee-Blumentöpfe geknüpft oder Fensterbilder ausgeschnitten, sondern mit ganz viel Liebe zum Detail grauenhafte Schockvorrichtungen gezimmert oder Gummigedärme mit Kunstblut bemalt.

Im Laufe der Jahre lernte die Crew, die sich seit dem Umzug von Katja Lutz nach Kohlenförde „Huxhall Creepers“ nennt, dass das Erschrecken eine wahre Kunst ist. Die Halloweenfreunde erfuhren, dass es sogar sogenannte „Scare Schools“ gibt, in denen man lernt, wie man Menschen besonders effektiv schocken kann. Auch im Schafwinkler Horror Maze werden diverse sogenannte Scareactors, also Erschreck-Schauspieler, ihr Bestes geben, die Besucher das Fürchten zu lehren.

Was genau auf der Strecke passieren wird, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Die Hacketts, eine Familie von Hinterwäldlern, lebt in dem gruseligen Schafwinkler Garten, und hat ganz besondere Ernährungsgewohnheiten ... Auch Gartenhäcksler und Kettensägen spielen da eine Rolle.

„Die Menschen müssen nicht glauben, dass wir irgendwie böse sind, oder gar Satanisten oder so“, sagt Katja Lutz. „Wir sind einfach ganz normale Leute, alle eher 50 als 40 Jahre alt, wir haben ganz normale Berufe, vom Steuerberater bis zur Bademeisterin.“ Für die Huxhall Creepers seien Halloween, Horror, Grusel und so weiter einfach ein großes Vergnügen. „Das Horror Maze ist das bis jetzt größte Ding für uns und wir hoffen, dass es den Leuten gefällt.“