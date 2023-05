Gärtnersiedlung in Bendingbostel: Keine Nachfolger ? Keine Blumen !

Von: Florian Adolph

Im Gewächshaus von Desens blühen die Petunien in einem satten Purpurton. © Florian Adolph

Erst waren es zwölf, jetzt sind es nur noch vier Gärtnereien in der Siedlung in Bendingbostel. Und die machen weiter....da, wo gepflanzt wird, blüht‘s prächtig...

Bendingbostel – Im Jahr 1965 wurde die Bendingbostler Gärtnersiedlung gegründet. Wer sich dort heute umschaut, findet viele lange verlassene und verwitterte Gewächshäuser vor. Von ursprünglich zwölf Gärtnereien und zwei Blumenhändlern sind nur noch vier Gärtner und keiner der Händler übrig. Neu dazugekommen ist nur ein einziger Betrieb. Was ist dort nur passiert? Was hat sich geändert? Und wie geht es den Gärtnereien, die geblieben sind?

Gründung der Gärtnereisiedlung Bendingbostel im Jahr 1965

Zunächst sei 1965 die Gärtnerstraße entstanden, als einige Gärtnereien zusammenzogen, erzählt Matthias Körner von der Körner Zierpflanzen-Produktion Bendingbostel. „Die Kollegen haben sich damals aus Eigeninitiative zusammengeschlossen, um für Großhändler interessanter zu werden“, sagt auch Johannes Desens von der Gärtnerei Desens, die zu den 1965 angesiedelten Betrieben gehört. Die Gärtnerschaft habe sich abgesprochen, sodass jeder etwas anderes kultivierte, wobei es allerdings auch Überschneidungen gab.

Der Gärtnerstraße sei 1970, im Rahmen eines Siedlungsprojektes der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), die Blumenstraße gefolgt, so Matthias Körner. Seine Gärtnerei gehörte zu jenen, die sich 1970 ansiedelten.

Viele Gewächshäuser mittlerweile verfallen

„Die NLG hat uns dafür vergünstigte Kredite gewährt“, wirft Matthias Körners Vater, Dieter Körner, ein. Durch einen Kollegen habe er damals erfahren, dass dort Land frei sei. „Wir haben uns dann ein Wohnhaus gebaut, ein Gewächshaus, mit 1 000 Quadratmetern Fläche und wir hatten 1,3 Hektar Freiland.“

Viele der Gewächshäuser sind verfallen und dienen nur noch als Fläche für Solaranlagen. © Florian Adolph

Hagelschauer im Jahr 1974 hat große Schäden in der Bendingbosteler Siedlung angerichtet

In den folgenden Jahren überstanden die Gärtner der Siedlung manche Krise. So erzählen die Körners vom großen Hagel 1974. Tennisballgroße Hagelkörner seien an einem Samstagmorgen in die Gewächshäuser eingeschlagen. Der Schaden war so groß, dass die Bundeswehr beim Aufräumen half. Matthias Körner: „Da haben wir 1970 angefangen, uns gerade erst gefasst, und vier Jahre später war alles wieder kaputt.“

Doch wie kam es dazu, dass die Gärtnersiedlung bis heute so viele ihrer Betriebe verlor? Desens und die Körners haben einige Erklärungen parat: „Es gibt unterschiedliche Gründe. Einige sind in die Insolvenz gegangen, andere konnten aus Altersgründen nicht weitermachen und hatten keinen Nachfolger“, erklärt Matthias Körner. Letzteren Punkt führt Johannes Desens weiter aus. „Die Gärtner auf der Blumenstraße hatten für die Finanzierung von der NLG andere Auflagen. Sie mussten einen Sohn als Nachfolger nachweisen. Dabei war noch nicht wichtig, wie alt dieser war. Als sie das Alter erreichten, wollten einige der Söhne aber nicht weitermachen. Sie hatten ja gesehen, wie hart ihre Väter malochen mussten.“ Bei den ersten die aufhörten, seien die Gärtnereien noch von den Nachbarn übernommen worden, erzählt er weiter: „Das ging aber nur so lange gut, bis es ihnen dann genauso ging.“ Da viele keine Nachfolger hatten und sich für die Gewächshäuser keine neuen Nutzer fanden, dient ein Teil jetzt als Plattform für Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern.

Viele Betriebe in Bndigbostel fanden keinen Nachfolger

Die Gärtnerei Desens hatte Glück, dass es immer einen Nachfolger gab. Seit drei Generationen wird der Betrieb in der Familie geführt. Auf den ursprünglichen Patriarchen Paul Desens folgte sein Sohn Johannes und auf ihn dessen Sohn Thomas. Dessen Sohn Paul-Fabian habe ebenfalls Gärtner gelernt und werde den Betrieb wahrscheinlich übernehmen, so Johannes Desens. Die Nachfolge sei damit also erstmal gesichert.

Gärtnerei Desens seit drei Generationen in Bendingbostel erfolgreich

Im Fall von Körner Zierpflanzen haben die Söhne Matthias und Norbert übernommen, als Vater Dieter Körner mit 65 in Rente ging. „Wir sind da so reingewachsen“, erklärt Matthias Körner.“ Sein Vater fügt hinzu: „Meine Söhne sind hier geboren und groß geworden.“

Das Traditionsunternehmen Körner baut leuchtend bunte Topfpflanzen an. © Florian Adolph

Auch bei Familie Körner läuft es in der Gärtnersiedlung in Bendingbostel

Auf die Frage, wie sich ihre Gärtnerei heute schlägt, entgegnet Matthias Körner: „Bei uns läuft das Geschäft.“ Sein Vater ergänzt: „Bei den Gärtnereien, die noch hier sind, läuft es.“ Der Familienbetrieb der Körners ist seit seiner Gründung um einiges größer geworden. Aus den 1 000 Quadratmetern Gewächshausfläche sind heute 15 000 Quadratmeter geworden, aus 1,3 Hektar Freilandfläche etwa sieben bis acht Hektar.

„Das Geschäft läuft normal“, sagt auch Anja Desens von der Gärtnerei Desens. Allerdings weist sie auf stark gestiegene Kosten durch die Energiekrise hin. In den Gewächshäusern sei ja alles beheizt.

„Es sieht aus, als ob es weitergehen wird, wenn uns die Energiekrise keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Johannes Desens. Auslandsbetriebe, die weniger für Energie bezahlen, seien eine echte Konkurrenz. „Kollege Körner hat sich bereits spezialisiert auf Pflanzen, die wenig Energie brauchen“, sagt Johannes Desens.

„Botanic Greenland“ seit drei Jahren in der Gärtnereisiedlung

Obwohl viele gegangen sind, ist einer dazugekommen: Reza Ataie, ursprünglich aus Persien, hat vor drei Jahren in Kirchlinteln seine Produktion begonnen. Seine Firma „Botanic Greenland“ verkauft Schnittblumen und macht Landscaping.

Zunächst habe er seine Firma im Iran gehabt, erzählt er auf Englisch. Nachdem er dort seine Aktivitäten beendet hatte, migrierte er in andere Länder, unter anderem in die Niederlande und Tadschikistan. Aktivitäten in Russland beendete er bereits ein Jahr vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Auf die Frage, wie es in Kirchlinteln läuft, antwortet er ebenfalls: „Das Geschäft läuft gut.“