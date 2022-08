Steigende Energiepreise: Für manche Mieter der Kreisbau in Verden wird es knapp

Von: Ronald Klee

Kreisbau-Chef Olaf Heitkamp erwartet einen schwierigen Winter. © Klee

Verden – Der Sommer neigt sich langsam aber sicher seinem Ende zu. Olaf Heitkamp blickt schon jetzt mit Sorge auf die sinkenden Temperaturen und die steigenden Preise. Er ist der Geschäftsführer des größten Vermieters im Landkreis, der Kreisbau, und schon jetzt ist abzusehen, dass viele seiner Kunden Probleme bekommen, wenn die Energiepreise in die Nebenkosten durchschlagen. Heitkamp muss aber auch fürchten, dass so viele Mieter in Verzug geraten, dass auch die Liquidität der Kreisbau unter Druck gerät.

„Wir leiden alle“, sagt Olaf Heitkamp im Gespräch mit unserer Zeitung. Er denkt an seine Mieter in den 1400 Kreisbau-Wohnungen. Sie müssen mit den enormen Preissteigerungen für Heizung und Strom, aber auch bei den Preisen für Lebensmittel und die anderen Dinge für den täglichen Bedarf zurecht kommen. „In Achim haben wir jetzt schon Fälle, in denen die Heizkosten höher sind als die Kaltmiete für eine 55-Quadratmeter-Wohnung“, weiß der Geschäftsführer aus Abrechnungen. „In Verden ist die Lage noch nicht so angespannt“, fasst Heitkamp zusammen. Der Versorger habe offenbar eine gute Einkaufspolitik und kann seine Preise zum Teil bis zum Jahresende halten. Dass allerdings die nächsten Vertragsabschlüsse nicht die Preisentwicklung berücksichtigen, ist eher nicht zu erwarten und so werden früher oder später die Abschläge für die Nebenkostenabrechnungen auch in Verden wieder die bittere Realität abbilden.

Besorgte Kunden fragen nach Ratenzahlungen

Viele Mieter der Kreisbau-Gesellschaft jedenfalls erwarten das. Meist sind das nicht diejenigen, die wirtschaftlich besonders üppig ausgestattet sind. Und so kommt es in diesen Tagen häufiger vor, dass das Telefon in den Büros des kommunalen Wohnungsbauunternehmens klingelt und besorgte Kunden nach Ratenzahlungen fragen oder einfach nur ihrer Angst Luft machen, dass sie nicht mehr zahlen können.

„Schwierig ist es ja vor allem für die, deren Einkommen gerade mal so oberhalb der Grenze liegt, ab der ihnen Hartz IV nicht mehr zusteht“, weiß Heitkamp. Die Betroffenen haben dann auch kein Anrecht auf Wohngeld. Bei der Bemesssung könnten solche Belastungen gezielter abgefangen werden. „Aber die Grenzen sind zu scharf gezogen“, sagt der Geschäftsführer.

Er hat dabei auch die älteren Mieter im Sinn. Manche leben schon seit 25 Jahren, manche sogar schon ein halbes Jahrhundert in einem der 260 Häuser der Kreisbau und wenn sie dann mit ihrer knappen Rente nicht mehr hinkommen, weil alles so teuer geworden ist, schürt das Ängste. Heitkamp hält es deshalb für nötig, dass die Politik gezielter als bisher gerade diese Schwächeren in der Gesellschaft unterstützen müsse.

Ein attraktiver Vermieter

Eigentlich ist die Kreisbau ein attraktiver Vermieter. „Auf eine Kündigung für eine Wohnung kommen durchschnittlich sechs Bewerbungen“, nennt Heitkamp ein Indiz. Derzeit würden allerdings noch weniger Mietverhältnisse gekündigt als sonst. Der Geschäftsführer erklärt sich diesen Rückgang der Fluktuation damit, dass Mieter vor Renovierungskosten für eine neue Wohnung und vor Überaschungen bei der Nebenkostenabbrechnung zurückschrecken.

Gerade wo es auf dem Konto eng ist, treten schnell Probleme auf. Olaf Heitkamp kennt das. Wenn das Konto ins Minus rutscht, haben manche Kunden nicht im Blick, was zu tun ist. Zahlungen verzögern sich, Abschläge werden ohne Absprache reduziert und schließlich laufen Mahnungen und Schulden auf.

So kommt es, dass die Kreisbau im Lauf eines Jahres auch zehn bis 15 Mal fristlose Kündigungen ausspricht. Fast immer, zu 95 Prozent, sei das, weil die Zahlungen ausblieben.

Aber die Hälfte dieser Fälle regele sich dann auch wieder, berichtet Heitkamp. Die Probleme könnten gelöst werden und die Kündigung würde zurückgenommen. „Nur zwei oder drei Fälle gehen schließlich vor Gericht“, sagt er.

Liquidität in Gefahr

Für den kommenden Winter befürchtet der Kreisbau-Chef denn auch nichts Gutes für einige der Mieter. Abgesehen von den persönlichen Problemen der Menschen in den Wohnungen, entsteht daraus aber auch eine Gefahr für ihren Vermieter. „Auch wir zahlen Abschläge für die Heizkosten“, erklärt der Geschäftsführer. Wenn die Mieter nicht zahlen, sei irgendwann die Liquidität der Kreisbau nicht mehr gegeben. „Und vielen kleinen Vermietern wird das ähnlich gehen“, vermutet Heitkamp.

Das eine oder andere Bauprojekt hat der Geschäftsführer deshalb auch schon zurückgestellt, sagt er, um deutlich zu machen, wie eng er selbst kalkuliert. Dabei ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum groß und die Fortsetzung der energetischen Sanierung der Kreisbaugebäude ebenso. Gerade jetzt.