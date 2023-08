Knackiges Gemüse: 17-Jähriger aus Armsen ist Hobbygärtner

Von: Erika Wennhold

Selbst gebaut: Der kleine Hofladen von Justin Bock. © Wennhold, Erika

17-jähriger Domgymnasiast aus Armsen erntet so viel Gemüse, dass er es im Hofladen verkaufen kann.

Armsen – Es ist ein kleines Idyll. Am Rande von Armsen erstreckt sich ein Garten Richtung Luttum und Hohenaverbergen, der nicht aus gepflegtem Rasen mit Randbepflanzung besteht, sondern aus einer Wiese mit großflächigen Beeten, die beackert werden. Justin Bock hat hier inzwischen das Sagen. Der 17-Jährige ist Hobbygärtner, hat sich bei seiner Oma nebenan abgeguckt, wie das geht und seinen Eltern immer mehr Fläche für den Anbau von Gemüse abgeluchst. Inzwischen erntet er so viel, dass es für mehr als die Familie reicht und hat einen kleinen Hofladen an der Straße Auf dem Kamp eingerichtet, den er jeden Tag neu bestückt.

Demnächst wird er sich seine Zeit noch überlegter einteilen müssen, denn der Domgymnasiast mit erweitertem Realschulabschluss beginnt eine Lehre im Metallbau, Fachrichtung Konstruktionstechnik. Aber das ist für ihn erst mal kein Problem. „Ich habe ja Wochenenden. Und weil wir in der Firma früh anfangen, bin ich ja auch spätnachmittags wieder zu Hause.“ Sein Abgang von der Schule nach zehn und nicht nach 13 Jahren war für ihn schon länger klar. „Ich muss was Praktisches machen.“ Herumzusitzen oder über Schulbüchern zu brüten, ist nicht so sein Ding. Eine Spielekonsole hat er zwar, doch das stundenlange Zocken bringt ihm nichts. Lieber ist er draußen, kümmert sich um den Gemüsegarten, pflastert eine neue Hofeinfahrt oder baut einen Holzschuppen, in dem er alles, was die Familie an Gemüse aus dem eigenen Garten nicht verzehren kann, zum Kauf anbietet. Und noch ein bisschen mehr.

Eier werden praktisch ohne Gewinn verkauft

Kleine Snacks und gekühlte Getränke hält er für die vielen Radwanderer bereit, die hier normalerweise vorbeikommen. Der verregnete Juli hat dieses Geschäft allerdings mehr oder weniger einschlafen lassen. „Geschäft ist übertrieben,“ sagt Justin, der Eier praktisch ohne Gewinn verkauft. „Aber so werden sie gegessen und nicht weggeschmissen.“ Das Angebot ist klein, mit ein bisschen Beiwerk wie Mehl und Honig versucht er den kleinen Hofladen noch attraktiver zu machen. Alles in einem Rahmen, der einen Gewerbeschein nicht notwendig macht.

Denn, bevor es mit der Vermarktung des selbstangebauten Gemüses im Jahr 2019 so richtig losging, hat sich Justin erst einmal bei der Gemeinde erkundigt, was geht und was nicht. Der richtige Schritt, denn es folgte die Corona-Zeit, der Domgymnasiast war im Homeschooling und hatte mehr Zeit für den Gemüsegarten. Aus den 20 wurden 120 Quadratmeter Gartenland, auf dem Kartoffeln, Zwiebeln, Salat, Kohlrabi und Zucchini gediehen. „Aber leider nicht immer. Ich habe mit Schädlingen zu kämpfen gehabt, Schnecken und Raupen abgesammelt, aber nie den Einsatz von Schädlings- oder Unkrautvernichtungsmitteln in Betracht gezogen.“ Auch Mehltau hat ihm schon zu schaffen gemacht oder die extreme Trockenheit in den vergangenen Sommern. Auch darauf hat sich Justin eingestellt. Frisch gepflanzte Apfelbäume stecken in grünen Plastiktüten, so genannten Bewässerungsbeuteln, die das Wasser tröpfchenweise an die Wurzeln abgeben. Die Umwelt zu schonen, ist ihm und der restlichen Familie ein wichtiges Anliegen. „Genaugenommen ist das Biogemüse, aber die Anforderungen für ein Biosiegel sind schon sehr hoch. Das lohnt sich für uns nicht.“

Die beiden großen Marillenbäume brauchen weder Bewässerungsbeutel noch Pflanzenschutzmittel. „Die standen schon immer hier, ohne die kann ich mir den Garten gar nicht vorstellen.“ Deren Früchte und auch andere, die im Garten gedeihen, werden zu Marmelade verarbeitet. Mal ist die Ernte gut, mal nicht, nachgeholfen wird im Garten der Familie Bock aber nicht. Da sind sich alle einig. Genauso wie sie sich über das Design eines T-Shirts mit der Aufschrift „Hof Bock“ schnell einig waren. Dieses Shirt trägt Justin schon eine Weile, alle anderen Familienmitglieder werden nachziehen, um deutlich zu machen, wie sehr sie sich mit den gärtnerischen Ambitionen ihres Familienmitgliedes identifizieren.