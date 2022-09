Dörverdener Formularlotsen langweilen sich

Von: Reike Raczkowski

Wundern sich über die gesunkene Nachfrage: Formularlotse Gerd Schmidt, Seniorenberaterin Nina Marie Dierking und Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern. © Raczkowski

Sie fühlen sich etwas einsam, die ehrenamtlichen Formularlotsen Elli Rebling, Anne Jacobsen, Anton Werle und Gerd Schmidt. Eigentlich helfen sie den Bürgern beim Ausfüllen von Formularen. „Aber bei unseren letzten beiden Terminen im Dörverdener Rathaus ist niemand gekommen. Wenn man da zwei Stunden alleine rumsitzt, ist das natürlich doof“, sagt Schmidt. Deswegen wolle man jetzt nur noch den nächsten Termin am Dienstag, 13. September, 10 bis 12 Uhr, abwarten – und bei weiterhin fehlender Resonanz das Angebot einstellen.

Dörverden – Die Formulare, bei denen die Ehrenamtlichen unterstützen können, sind zahlreich. Ob Anträge auf Wohngeld oder Grundsicherung, Elterngeld, Schwerbehindertenausweis, ALG2 – die Lotsen kennen sich aus. „Und bis Corona war unser Angebot, das wir vor circa zehn Jahren ins Leben gerufen haben, auch gut nachgefragt“, berichtet Schmidt. „Manchmal waren vier bis fünf Hilfesuchende bei uns, an nur einem Termin.“ Während der Hochphase der Pandemie hätten die Lotsen pausiert. „Wir Ehrenamtlichen gehören alle zur Risikogruppe, da wollten wir auf Nummer sicher gehen“, so Schmidt. Aber nun, wo die Sprechstunden wieder möglich seien, blieben die Bürger weg. „Woran das liegt, kann ich nicht sagen.“

Das weiß auch Nina Marie Dierking vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Verden, der das Formularlotsen-Angebot ursprünglich ins Leben gerufen hatte, nicht. „Wir beobachten jetzt, wie sich die Nachfrage entwickelt, und reagieren dann entsprechend.“

Sie selbst freut sich allerdings, ein neues Beratungsangebot in Dörverden einführen zu können. Sie wird ab dem 12. Oktober eine Sprechstunde im Rathaus zu den Themen Alter und Pflege anbieten. „Wenn zum Beispiel ein Familienmitglied plötzlich pflegebedürftig wird, stellen sich viele Fragen. Was es in diesem Fall für Leistungen oder Unterstützungsangebote gibt, wie man an einen Pflegegrad kommt, all das können wir in der Sprechstunde klären.“ Gerne berät sie Angehörige auch vorsorglich, oder gibt Senioren Tipps rund um das Leben im Alter. Die Sprechstunde ist immer am zweiten Mittwoch im Monat von 9 bis 12 Uhr im Erdgeschoss des Rathauses. Anmeldungen unter Telefon 04231/15374 oder per E-Mail an n-dierking@landkreis-verden.de sind möglich, aber nicht zwingend nötig. „Wir vermitteln übrigens auch ehrenamtliche Seniorenbegleiter, die wir selbst ausbilden“, so Dierking, die auch über dieses Angebot Auskunft geben kann.

Und wer Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen braucht, kommt am Dienstag zu den Lotsen ins Rathaus. Die Hilfe ist kostenfrei und die Ehrenamtlichen gehen diskret mit den persönlichen Daten um, verspricht Schmidt, der nur eine Bitte hat: Im Rathaus gelte zwar derzeit keine Maskenpflicht mehr, aber bei der Sprechstunde mögen die Bürger bitte eine aufsetzen: „Nur zur Sicherheit.“