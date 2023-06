Flurbereinigung für die AllerVielfalt: Mehr als nur Ackertausch in der Marsch

Von: Reike Raczkowski

Ein Flurbereinigungsverfahren in der Allermarsch – davon soll zum einen das Projekt „AllerVielfalt“ profitieren, aber es soll auch Vorteile für die Landwirtschaft und den sanften Tourismus bringen. © Raczkowski

Kirchlinteln – Flurbereinigung: Das ist, einfach erklärt, der wertgleiche Tausch von Ländereien, der den jeweiligen Bedürfnissen der Grundbesitzer beziehungsweise ihrer Nutzer entgegenkommt. In der Gemeinde Kirchlinteln stand zuletzt im Bereich Holtum (Geest) ein großes Flurbereinigungsverfahren an. Jetzt sollen in den Allermarschen von Luttum über Hohenaverbergen bis Otersen Wiesen und Äcker getauscht werden, wovon nicht nur die Landwirtschaft profitieren soll, sondern vor allem die Natur und sogar der Tourismus. Viel Geld soll in das Verfahren fließen, und die Politik setzt große Hoffnungen auf die Ergebnisse.

Der Hintergrund, einfach erklärt: Im Rahmen des Projektes „AllerVielfalt“ brauchen der Nabu und der Landkreis Verden als Projektträger Flächen, möglichst zusammenhängend, auf denen Naturschutzmaßnahmen umgesetzt werden können. Deshalb bekommen Landwirte im Rahmen der Flurbereinigung die Chance, aus diesem Gebiet herauszugehen und ihre Flächen zu tauschen gegen solche, die besser zu ihren Bedürfnissen passen beziehungsweise, die weniger strenge Auflagen haben.

„Ein weiteres großes Element ist das landwirtschaftliche Wegenetz“, erklärt Kirchlintelns Bürgermeister Arne Jacobs. „Zum einen sollen die Flächen durch die Flurbereinigung in Zukunft besser erreichbar sein, zum anderen müssen viele Wege breiter werden, weil die landwirtschaftlichen Geräte größer geworden sind. Außerdem wollen wir Wegenutzungskonflikte auflösen, damit sich nicht überall Trecker und Radler in die Quere kommen.“ Auch für das Wassermanagement berge das Verfahren Potenzial. „Wir könnten versuchen, Flächen für den Wasserrückhalt zu generieren, damit wir künftig besser durch trockene Zeiten kommen.“

Über das geplante Flurbereinigungsverfahren wurde erstmals 2021, in öffentlichen Bürgerversammlungen, informiert. Seither befasst sich ein Arbeitskreis unter Leitung des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) mit der Konkretisierung. Um aus der Flurbereinigung den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, wird für das Gebiet die Durchführung von drei separaten Flurbereinigungsverfahren angestrebt, die derzeit unter den Arbeitstiteln „AllerVielfalt Luttum“, „AllerVielfalt Otersen“ und „AllerVielfalt Lehrde“ laufen.

Das Gesamtvolumen der Verfahren beläuft sich auf acht Millionen Euro. Hiervon werden 75 Prozent gefördert, womit ein Gesamteigenanteil von zwei Millionen verbleibt. Da das Naturschutzprojekt „AllerVielfalt“ wesentlich von dem Verfahren profitieren wird, soll der Landkreis 1,4 Millionen Euro vom Gesamteigenanteil tragen. Bleiben 600 000 Euro, die sich die Gemeinde Kirchlinteln, der Deichverband Otersen (Eigentümer vieler Wege) und die Flächeneigentümer teilen sollen.

„Wir freuen uns, dass das ArL bei diesem Thema vorweggeht, und danken dem Deichverband und dem Landkreis für die konstruktive Zusammenarbeit“, so Arne Jacobs, der betont, dass es unbedingt einen Dreiklang geben müsse aus dem Projekt Allervielfalt, der Flurbereinigung und der Dorfregion Kleinbahnbezirk. „Wenn wir im Rahmen der Dorfregion den Tourismus stärken wollen, und zum Beispiel eine Radstrecke durch die Allerwiesen von Eitze bis Otersen planen, dann muss das – natürlich – auch bei den anderen Projekten eine Rolle spielen. Wenn hier alle an einem Strang ziehen, kann das eine schöne Dynamik entfalten. Wenn man alles sinnvoll zusammenbringt, gibt es erhebliche Synergieeffekte.“

Die Politik scheint das ähnlich zu sehen. „Auch aufgrund der guten Erfahrungen, die wir in Holtum gemacht haben, freue ich mich, dass die Fachausschüsse des Kreises und der Gemeinde schon mal mit einstimmigen Beschlüssen den Weg frei gemacht haben“, so Jacobs.