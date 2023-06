Dörverdener Zeitinsel-Darsteller trotzen der Hitze

Von: Christel Niemann

Teilen

Ob Spitzenhäubchen, Muskete oder handgewebtes Gewand: Die Darsteller beantworteten gerne Fragen der Zeitreisenden aus dem Jahr 2023. © Niemann, Christel

Bei den Dörverdener Zeitinseln ließen sich am Wochenende vergangene Epochen erforschen.

Dörverden – Figuren verschiedener Epochen hatten sich am Wochenende auf das Kulturgut Ehmken Hoff verirrt. Dort rasteten sie, bis sie am späten Sonntagnachmittag den Weg zurück in die heutige Zeit fanden. Initiiert von Robin und Stefan Okrongli, Alexandra König und Michael Tjarks – veranstaltet unter dem Motto „Zeitinseln“ – haben fast 40 Teilnehmer verschiedene historische Epochen dargestellt und den Besuchern Einblicke in das Leben geben, wie es sich in früheren Jahrhunderten zugetragen haben mag.

Zwischen den großen, weißen Zelten des Feldlagers, den Heuballen und alten Fuhrwerken, die zum Kulturgut gehören, wurden die unterschiedlichen Zeitinseln inszeniert. Die Akteure waren in historische Uniformen, Gewänder oder Kostüme gekleidet, einige hatten Musketen aus Holz an einem Riemen über ihre Schultern hängen, andere trugen Schwerter und wieder andere hatten Gewehre geschultert.

Bei der zweiten Auflage der Zeitinseln haben die Darsteller das Alltagsleben vergangener Epochen nachgestellt. Besucher konnten dabei etwas über die Geschichte ihrer Heimatregion lernen und dem Geist der Vergangenheit nachgehen. Zu sehen gab es Handwerks- und Alltagskünste vom frühen Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert hinein. Handwerker, Soldaten, Bauern, Spielleute. Einfache Bürger, Landsknechte, Kochen, Nähen, Bierbrauen, Wolle färben, kleine Kräuterkunde, Ledermacherei – auch der 30-jährige Krieg (1618 bis 1648) war präsent, wenn die Gruppe um den Stedorfer Stefan Okrongli gezielt an die Besatzung durch die Schweden erinnerte.

Und so begegnete man nicht nur auf dem weitläufigen Areal des Kulturguts, sondern auch in den Straßen drumherum allenthalben Menschen in stilechten historischen Gewändern. Allerdings sorgte das hochsommerliche Wetter dafür, dass die Garderobe zuweilen durch ein nicht ganz historisch korrektes, dafür aber zeitgemäßes und nützliches Requisit ergänzt und Flipflops zum Reifrock oder handgewebten Gewand gesichtet wurden.

Den Besuchern der Zeitinseln boten sich Einblicke in viele handwerkliche Tätigkeiten, vom Bierbrauen bis zur kreativen Stoffbearbeitung. „Wir machen auf diese Weise Geschichte begreifbar“, erzählen Carsten und Sabine Tonn, die sich als Darsteller dem Hochmittelalter verschrieben haben, wo sie die Namen Bensgar und Sigrun tragen. „Wir lieben das einfache Leben und das Wissen, was wir alles selbst und nur mit unseren Händen machen können“, erklärt Sabine. Das Paar stellt alles, was es für die regelmäßigen Ausflüge in die Vergangenheit benötigt, selbst und möglichst ohne den Einsatz von Maschinen her. „Mein Mann ist fürs Holz, ich bin fürs Stoffliche zuständig.“

Auch Jan Golgert und Johannes Schadewell sind Mittelalterfans und schlüpfen regelmäßig mit Freude in authentische Gewänder. Auf dem Kulturgut sorgten sie mit Schwertkämpfen für Aufmerksamkeit, wobei sie einzelne Lektionen dem Fechtbuch von Johann Meyer aus dem Jahr 1600 entnahmen. „Damals war Fechten bereits mehr Sport und Kunst denn Kriegshandwerk“, informieren die beiden.

Auch für Jens Hartgenstein und seine Familie ist das Lagerleben ein wunderbares Hobby, in das sie viel und gerne Zeit investieren – in überwiegend selbst produzierter Gewandung und Bestückung aus dem 6. Jahrhundert. Ihre Zelte hatte die Familie auch vor Rabauken und Räubern gesichert und dafür etliche Krähenfüße auf dem Boden ausgelegt. „Es ist ein historisches Minenfeld“, so Hartengenstein schmunzelnd. Wenn die Krähenfüße auf ebenen Boden gestreut werden, steht durch ihre Form immer eine Spitze, die senkrecht nach oben zeigt. Im Mittelalter habe man sie in großen Mengen auf den Schlachtfeldern vor den Bogenschützen gestreut, um ein Überreiten durch die Kavallerie zu verhindern. Er erzählt, dass diese auch Fußnagel genannte, indirekte Waffe bereits seit weit vor Beginn unserer Zeitrechnung bekannt, auch von den Römern genutzt worden sei und bis heute von Polizei oder Militär eingesetzt werde. „Die Krähenfüße, die hier ausliegen, sind allerdings nicht aus geschmiedetem Eisen, sondern aus Silikon.“