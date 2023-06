Feuer „frisst sich durch Dachstuhl“ in Fischerhude – Anwohner hört „panische Schreie“

Von: Lia Stoike

Teilen

Jan Müller (Name von der Redaktion geändert) hörte am Donnerstagnachmittag Schreie vom Nachbarhaus in Fischerhude bei Bremen, kurz darauf stiegen dicke Rauchwolken auf. © Privat

Flammen und Rauch steigen in den Nachmittagshimmel in Fischerhude bei Bremen auf. Jan Müller (25) hört Hilfeschreie und alarmiert sofort die Feuerwehr.

Bremen/Fischerhude – Als am Donnerstagnachmittag Rauchschwaden in den Himmel aufsteigen, sitzt Jan Müller (Name von der Redaktion geändert) gerade im Homeoffice an seinem Schreibtisch in Fischerhude bei Bremen. Zuerst hört er panische Schreie eines Mannes, wenig später sieht er Flammen und Rauch vom direkten Nachbargrundstück aufsteigen. Der 25-Jährige berichtet über die beängstigende Situation.

Anwohner hört Hilfeschreie und ist von Feuer im Nachbarhaus schockiert

„Es ist noch näher dran, als es aussieht“, sagt Jan Müller (25), als er während des Interviews mit kreiszeitung.de seine Video-Kamera vom Balkon aus auf den Brand richtet. Noch immer steigen dicke Rauchwolken auf. Dabei brach die Katastrophe schon vor ungefähr eineinhalb Stunden, kurz nach 15 Uhr, aus.



Zuerst habe der 25-Jährige Schreie gehört. Es komme laut dem jungen Mann aus Fischerhude häufiger mal vor, dass jemand draußen etwas rufe. Aber diese Schreie waren anders, die Hilferufe einer „panischen männlichen Stimme“. „Ich habe sofort die Feuerwehr angerufen.“ Als er die Situation am Telefon schildert, gehen schon die Sirenen im Ort los. „Es sind sicher mehrere Anrufe eingegangen“, sagt Müller. Schließlich ist in unmittelbarer Nähe ein Tourismus Hotspot: Das allseits beliebte Café „Lindenlaub“.

Die Feuerwehr war innerhalb kürzester Zeit beim brennenden Nachbarhaus von Jan Müller in Fischerhude. © Privat

Jan Müller kann von seinem Balkon aus beobachten, wie unzählige Menschen schockiert und alarmiert auf die Straße rennen. Diverse Schaulustige versammeln sich, vermutlich auch vom Café. Das Feuer wird mit Sicherheit auch aus weiterer Entfernung zu sehen gewesen sein. „Ich habe Stichflammen in sechs Metern Höhe gesehen“, sagt Müller. Zudem eine schnelle, starke Rauchentwicklung. Auch er sagt: „Es ist erschreckend, wenn da auf einmal eine Dampfwolke aufsteigt.“ Seine Sorge gilt allerdings nicht sich selbst, sondern vor allem den Menschen, die vielleicht in Gefahr sein könnten: „Ich weiß nicht, ob jemand im Haus war.“ Alles andere war ihm in dem Moment egal.



Noch ist nicht geklärt, ob bei dem Brand Menschen verletzt worden sind und was die Ursache des Feuers war. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten dazu bislang keine Angaben machen. Laut Zeugenbericht ist die Straße aktuell gesperrt. Zudem sieht der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes vollständig zerstört aus.