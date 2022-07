Nach Feuerwehreinsatz: Louise ruht sich aus

Von: Markus Wienken

Teilen

Erst ab- dann wieder aufgetaucht: Louise erholt sich im Verdener Tierheim. © Markus Wienken

Da guckt Louise....und hat es faustdick hinter den Ohren...Flucht in den Motorraum eines Autos...dann Polizei und Feuerwehr...und jetzt??

Verden – Faustdick hinter den Ohren hat es Louise. Oder heißt der kleine Vierbeiner vielleicht doch ganz anders? Die Katze sorgte unlängst mit einem mutigen Ausflug für ordentlich Trubel und einen schweißtreibenden Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Doch wo ist und vor allem was macht Louise? Und ist sie wirklich wasserscheu?

Faustdick hinter den Ohren? Eher verschreckt und sehr klein hat sich die schwarzbraune Katze als Bündel in eine Ecke ihrer Box verkrochen, ist erst mal kaum sichtbar. „Ich glaube, sie muss sich nach wie vor noch ein wenig erholen“, sagt Heike Rauch. Die Pflegerin im Verdener Tierheim wirft regelmäßig einen fürsorglichen Blick auf die Katze.

Tierheim in Verden: Louise hat neue Freunde

Das reicht Louise auch, die ihre Besucher eher mit Missachtung denn mit Neugierde begegnet. Allerdings nur den Zweibeinern. Sind die außer Reichweite, macht sich die schwarzbraune Schönheit auf den Weg und sucht Kontakte zu den Nachbarn. „Auch zwei Fundkatzen, die sich ebenfalls gerne verdrücken, wenn Menschen in der Nähe sind“, sagt Heike Rauch. Louise hat mit den beiden Nachbarinnen gleich zu Beginn Freundschaft geschlossen. Die Nähe zu den Artgenossen scheint ihr sonstiges Temperament und ihre Unternehmungslust ein wenig zu bremsen.

Alarm in Verdens Innenstadt: Katze steckt im Motorraum

Ganz anders noch, dreht man die Zeit auf den Samstag von vor zwei Wochen zurück. Da waren die Pferde mit dem anmutigen Vierbeiner durchgegangen (wir berichteten), war Louise, die damals noch nicht Louise hieß, irgendwo ausgebüxt und plötzlich abgetaucht. Nicht zu sehen, aber zu hören, war ihr Gejammer, denn als die Katze der Mut verließ, verkroch sie sich im Motorraum eines Autos, das in der Großen Straße, in der Innenstadt parkte. Dort angekommen, ging’s zwischen Motorblock und Kabeln offenbar nicht weiter für Louise und sie jammerte um Hilfe. Passanten wussten nicht, wer so jammerte und riefen sicherheitshalber die Polizei. Louise war schnell als Katze identifiziert, die sich in einer misslichen Lage befand. „Aber sie wollte sich partout nicht helfen lassen“, so ein Einsatzsprecher. Und der Ausreißer machte es, in die Enge gerieben, noch schlimmer, kam zwar aus dem Versteck, flüchtete aber gleich ins nächste – verschwand im Motorraum eines benachbarten Fahrzeuges.

Vor zwei Wochen: Wo steckt die Katze? Die Männer der Feuerwehr ließen nicht locker. © Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Verden

Freiwillige Feuerwehr Verden rückt an - und startet mehrere Versuche zur Rettung der Katze

Und dann rückte auch noch, weil bestens geschult, die Feuerwehr an. Vier Männer versuchten es mit gutem Zureden, was bei dem flüchtigen Tier überhaupt nicht gut ankam. Es ignorierte die freundlichen Aufforderungen der Helfer einfach. Die allerdings nicht untätig blieben, und mit einer kleinen Druckspritze anrückten: Wasser und Katzen, das passt gar nicht. Der sanfte Strahl aus der Kübelspritze, so formulierte es Pressesprecher Torben Voigt, führte zum Erfolg. Louise kam aus ihrem Versteck, ging ihren Häschern ins Netz. Unverletzt und gut verstaut in einem Katzenkorb trat sie ihre – vorerst letzte – Reise ins Tierheim an.

Wasser aus der Kübelspritze führte zum Erfolg: Louise ging den Feuerwehrmännern ins Netz. © Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Verden

Gerettete Katze in Verden - aber wo kommt der kleine Vierbeiner her???

Wo die kleine Katze eigentlich zu Hause ist, bleibt nach wie vor ihr Geheimnis. Nach neuen Abenteuern scheint ihr aber nicht der Sinn zu stehen. „Nach wie vor ist sie nach dem Einsatz eher sehr ängstlich“, hat Heike Rauch beobachtet. Freundschaften mit ihren Artgenossen, da ist Louise ganz vorn dabei, aber mehr geht nicht. Und wenn einer mit Wasser anrückt, dann nimmt sie gleich reißaus. Aber, kein Wunder, bei der Vorgeschichte!

Info

Wer Louise kennt oder weiß, wo sie zu Hause ist, der kann sich im Tierheim in Verden, Telefonnummer 04230/942020 melden.