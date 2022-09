Feuerwehr löscht Hausbrand in Armsen

Von: Henning Leeske

Mit der Drehleiter aus Achim nahm die Feuerwehr Nachlöscharbeiten am Hauptgebäude vor. © Leeske

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat bei einem Gebäudebrand in Armsen Schlimmeres verhindert. Dazu trug auch bei, dass mehrere Feuerwehren aus den Nachbardörfern gekommen waren, und die Drehleiter aus Achim schnell über die Autobahn vor Ort war und zum Einsatz kam. Ein Übergreifen der Flammen hätte fatale Folgen haben können.

Armsen – Das hätte übel ausgehen können: Ein Wohnhausbrand führte am Montagnachmittag in Armsen zu einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus der Gemeinde Kirchlinteln. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war ein Anbau an einem Einfamilienhaus in der Straße „Alte Eichen“ in Brand geraten. Durch ein schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte und umgehendes Lokalisieren und Löschen des Brandherdes konnte ein großflächiges Übergreifen des Feuers auf das Hauptgebäude glücklicherweise verhindert werden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

Per Hand trugen die Feuerwehrmänner zunächst die Dachpfannen ab. © Leeske

Atemschutzgeräteträger gleich mehrerer Ortsfeuerwehren gingen vor Ort direkt zur Brandbekämpfung über, weil keine Menschenrettung vorgenommen werden musste. Es konnten einige Flammen am Dachvorsprung lokalisiert werden, die nach dem vorsichtigen Abtragen der Dachpfannen gelöscht wurden.

Um auf Nummer sicherzugehen, wurde zusätzlich die Drehleiter aus Achim angefordert. Mit ihrer Hilfe konnten die Feuerwehrmänner auf dem Dach unmittelbar aus der Drehleiter heraus weitere Pfannen lösen und auf diese Weise auch die letzten Glutnester löschen. Der Einsatz von Löschwasser konnte durch diese Vorgehensweise auf ein Mindestmaß minimiert werden. Mit dieser Methode wird verhindert, dass größerer Wasserschaden am Wohnhaus entsteht.

Alte Hofstellen in Armsen waren in Gefahr

Zum Einsatz kamen die Ortsfeuerwehren aus Armsen, Luttum, Neddenaverbergen, Hohenaverbergen, Kükenmoor und der Einsatzleitwagen aus Kirchlinteln sowie die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Achim, die relativ schnell über die Autobahn 27 am Einsatzort eintraf. Auch ein Rettungswagen aus Verden wurde als Vorsichtsmaßnahme zum Feuer nach Armsen gerufen. Das beherzte und schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus der Gemeinde Kirchlinteln habe am Montagnachmittag wohl einen größeren Brand in dem dicht bebauten Dorfkern von Armsen mit seinen vielen alten Höfen verhindert, schätzten die Verantwortlichen die Situation ein.

Bevor die Drehleiter eintraf, gingen die Brandbekämpfer mit einer Steckleiter aufs Dach, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. © Leeske