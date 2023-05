Feuer und Prügelei: Schützenfest im Kreis Verden außer Kontrolle geraten

Polizei ermittelt

+ © Röttjer, Harald Schnell gelöscht: Die Rundballen in Neddenaverbergen © Röttjer, Harald

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Beim Schützenfest in Neddenaverbergen brannte zuerst eine Heuraupe, anschließend prügelten sich mehrere Personen. Die Polizei musste einschreiten.

Neddenaverbergen – Erst ging am Rande des Schützenumzuges die sogenannte Heuraupe in Flammen auf, dann kam es mitten in der Nacht zu einer mächtigen Rauferei, bei der die Polizei diverse Kräfte auch von umliegenden Dienststellen zusammenzog. Das Schützenfest in Neddenaverbergen ist am Wochenende etwas aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei hat einer Pressemitteilung zufolge in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Schützenfest in Neddenaverbergen aus dem Ruder gelaufen

Das hätte angesichts der Trockenheit böse ins Auge gehen können. Am Sonnabend-Nachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Neddenaverbergen gerufen. Auf einem Acker im Bereich Ortsausgang Neddenaverbergen in Richtung Armsen waren sechs Heurundballen deponiert, die traditionell zu einer Heuraupe aufgebaut wurden und auf das Schützenfest hinwiesen.

Glück im Unglück: Eine ganze Reihe Frauen und Männer aus dem Umzug gehören der Feuerwehr an, sie eilten an den Ort des Geschehens. Beim Eintreffen der Brandschützer stand die Raupe bereits in Flammen, sie war kurze Zeit später abgelöscht. Nach ersten Ermittlungen von Polizei und Feuerwehr kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Gut zwölf Stunden später, es war inzwischen 3.20 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Gemeldet wurde eine Massenschlägerei auf dem Festgelände. Die Verdener Polizeikräfte fuhren umgehend die Einsatzörtlichkeit an und wurden dabei durch diverse Kräfte von umliegenden Dienststellen unterstützt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war die Schlägerei bereits beendet und viele beteiligte Personen hatten sich in der Ortschaft verstreut. Auslöser dürfte ein Streit zwischen zwei Personen gewesen sein, bei dem ein 30-jähriger Mann von einem Glas am Kopf getroffen wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.