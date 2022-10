Fest verwurzelt in Barnstedt

Von: Christel Niemann

Neben dem Engagement in Schützenverein, Golfclub und dem Faible für Oldtimer nimmt seit einigen Monaten auch die Erziehung von Terriermix Henry einen Teil der Freizeit von Stefan Hellwinkel in Anspruch. © Niemann, Christel

Ortsvorsteher Stefan Hellwinkel freut sich über den Zuzug junger Familien. Er hat sich einiges vorgenommen.

Barnstedt – Es ist sicher nicht die ganz große Politik, die für den Barnstedter Ortsvorsteher Stefan Hellwinkel auf der Tagesordnung steht. Aber für die alltäglichen Themen der Dorfbewohner möchte er mit ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. Als Ortsvorsteher sieht es der 57-jährige als seine primären Aufgaben an, das bestehende Interesse seiner Mitbürger am Ortsgeschehen zu unterstützen, sie zur Beteiligung an Projekten zu gewinnen, um die kleine Ortschaft im besten Sinne zu gestalten. Ortsbildprägende Maßnahmen wie der Erhalt und die Pflege von Bäumen sowie alterativ auch Neuanpflanzungen, bauliche Themen und repräsentative Aufgaben sind derzeit die Projekte, die Hellwinkel beschäftigen und ihm am Herzen liegen.

Das Ehrenamt hat Hellwinkel 2020 von seinem Schwager Harm Schnakenberg übernommen, und seitdem setzt er einen Teil seiner freien Zeit dafür ein, das kleine Barnstedt für die Zukunft attraktiv und lebenswert aufzustellen. Dabei ist ihm natürlich bewusst, dass er in der Funktion des Ortsvorstehers immer nur als Bindeglied oder auch als Schnittstelle zwischen Gemeinde und Bevölkerung fungieren kann.

Als eine der kleinsten der insgesamt sieben Ortschaften der Gemeinde (die Frage, ob Diensthop oder Barnstedt die geringste Einwohnerzahl haben, blieb ungeklärt) gilt es für ihn, die Interessen der Bewohner miteinander in Einklang zu bringen. „Hier lebt es sich zwar gut, aber Barnstedt hat weder Kindergarten noch Schule und wer zum Einkaufen, zum Bäcker oder zum Arzt will, muss zwangsläufig das Dorf verlassen“, sagt Hellwinkel.

Doch gerade in jüngster Zeit habe es einen Zuwachs an Familien mit Kindern gegeben. „Aber die meisten Bewohner sind seit mehreren Generationen in Barnstedt angesiedelt und dort fest verwurzelt. Und auch Stefan Hellwinkel – er lebt seit 1996 auf der Hofstelle der Familie seiner Frau – schätzt es sehr, dass man sich im Dorf untereinander kennt. „In der Stadt ist alles viel anonymer. Man lebt eher aneinander vorbei, obwohl man Haus an Haus oder sogar im selben Haus wohnt“, sagt er. Für andere wiederum sei aber gerade das der Reiz, eher städtisch zu wohnen, doch er liebe sein kleines Dorf. „Hier kennt jeder jeden, und das finde ich gut.“ Das heißt: Die Dorfgemeinschaft ist intakt, die Barnstedter ziehen mit?

„Es sind zumindest die meisten, die bei Aktivitäten mitmachen und die wie ich Mitglied im Schützenverein Ahnebergen/Barnstedt sind oder sich bei den Kornkutschern engagieren. Aber insgesamt lässt sich wohl sagen: Bei 65 Bewohnern wie bei uns ist der dörfliche Zusammenhalt doch besser als in größeren Ortschaften – bei uns kennt man sich noch und weiß voneinander.“ In Bezug auf die Zukunft des Dörfleins ist Hellwinkel – er arbeitet als Maschinenbauingenieur bei einem Verdener Industriebetrieb – optimistisch.

Mit dem demografischen Wandel beschäftigt sich der Ortsvorsteher zwangsläufig, aber einige, die für die Ausbildung oder zum Studieren wegzögen, kämen später ja auch wieder zurück. Und natürlich freue er sich, wenn es junge Familien wieder ins Dorf, am besten nach Barnstedt, ziehe. Hier bedauert es Hellwinkel allerdings, dass die Ortschaft nur bedingt wachsen kann, da eine Bebauung über die Ortsgrenzen hinaus nicht möglich ist. Zwar sei Lückenbebauung möglich, spiele sich in der Regel aber meistens auf familiärer Ebene ab. nie