Führung durch Verden: Vom Fasten, Eis und Schokoriegel

Von: Katrin Preuß

Stadtführerin Sabine Lühning freut sich auf neugierige Gäste, die mit ihr auf die „Kulinarisch-historische Zeitreise“ gehen. Erster Termin ist der 7. Juli. © Antje Haubrock-Kriedel

Der Domkeller liegt nicht unterm Dom...hat einiges zu bieten....und es gibt noch mehr, was Verdens Gästeführerin Sabine Lühning weiß...

Verden – „Die Leute fragen oft nach kulinarischen Führungen“, sagt Sabine Lühning. Die erfahrene Verdener Gästeführerin hat dazu bereits das eine oder andere im Programm. Zum Beispiel „Die Genussvolle“, bei der die Teilnehmenden auf dem Weg „und auf die Hand“ Verdener Leckereien in fester und flüssiger Form probieren können. Oder „Hopfen & Malz“, wo die Gäste auf den Spuren Verdener Bierbrauer wandeln. 62 waren es einst, die hier diesem Handwerk nachgingen.

Nun hat Sabine Lühning etwas Neues ausgetüftelt und es eine „Kulinarisch-historische Zeitreise“ genannt. Erster Termin ist Freitag, der 7. Juli.

Damit erfüllt sich die Verdenerin selber einen Wunsch, führt der Weg doch auch in den Domkeller. Nicht in den des Gotteshauses, sondern in den an der Grünen Straße, in die einstige Kneipe.

Verdener Gewölbe mit bunt bemalten Decken

„Ich habe immer schon überlegt, wie man ihn in eine Führung einbauen kann“, sagt Sabine Lühning über die Gewölbe mit ihren bunt bemalten Decken, die viel erzählen aus der Historie der Allerstadt. Marktrecht und Domweih werden hier ebenso thematisiert wie die Legende um den Seeräuber Klaus Störtebeker und die Zeit, als es noch die Trennung zwischen Norder- und Süderstadt gab. „Alles, was man da sieht, wird einem bekannt vorkommen“, sagt Sabine Lühning.

Auch das Gebäude, in dem der Keller sich befindet, hat eine – kulinarische – Geschichte. Hier wurde das erste Verdener Speiseeis produziert. Und ein bekanntes Unternehmen der Stadt, es hat hier ebenfalls seinen Ursprung.

Vielen Alt-Verdenern sei der Keller noch ein Begriff von Geburtstagsfeiern, ist sich die Gästeführerin sicher. Schon seit Langem aber befindet er sich in einer Art Dornröschenschlaf, aus dem ihn Sabine Lühning nun zumindest von Zeit zu Zeit erwecken möchte. Und so bilden die Räumlichkeiten eine der ersten Stationen auf dem Gang durch die Innenstadt.

Gemeinsamer Besuch eines Verdener Lokals

Den Schlusspunkt setzt dann der gemeinsame Besuch eines Lokals, in dem es „eine Auswahl kleiner Leckereien“ geben wird. Wie lange die Gäste im Anschluss dort noch verweilen, bleibt ihnen überlassen. Die Führung hat Sabine Lühning für rund zwei Stunden konzipiert.

Eine besondere Station bei der Führung: der Domkeller an der Grünen Straße mit seinen bunten Gewölben. © Heinrich Kracke

Für das neue Angebot hat die Verdenerin wieder fleißig recherchiert – und dabei Erstaunliches zutage gefördert. Wie hielt man es in früheren Zeiten mit der Esskultur und den Tischmanieren? Wie hielt es die Geistlichkeit mit dem Fasten? Und was hat der Name eines Pferdes mit einem Schokoriegel zu tun? Auf all das hat Sabine Lühning Antworten.

„Und es geht um kulinarische Firmen“, nennt sie einen weiteren Schwerpunkt. Betriebsbesichtigungen wird es zwar nicht geben. Dafür hat die Gästeführerin aber einiges an Bildmaterial zusammengetragen, um Verdener Geschichte und Geschichten zu veranschaulichen. Sie wünsche sich, „dass die Leute hinterher denken: Boah, was kommt hier alles her“, sagt die Gästeführerin.

Verdener Geschichte und Geschichten

Weitere Details möchte sie hier nicht verraten. Aber ganz hinter dem Berg halten kann sie dann doch nicht mit einer Story. Erzählen wird sie so bei der Führung auch von einem Bäckermeister mit Verdener Wurzeln, der ein inzwischen weltweit bekanntes Produkt kreiert hat. „Es wird heute allein in New York täglich 1,5 Millionen Mal verkauft“, verrät Sabine Lühning. Um was es sich handelt? Die Auflösung gibt es bei der „Kulinarisch-historischen Zeitreise“.

Termine & Anmeldung

Die Führung dauert etwa zwei Stunden, die Kosten betragen 19 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Sabine Lühning unter Telefon 04231/ 8709507 entgegen für Freitag, 7. und 14. Juli sowie Freitag, 1. September, jeweils um 16 Uhr; Samstag, 2. September, 14 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Lugenstein.