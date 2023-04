Durchbruch und kurzer Weg in Verdens Allerpark

Von: Markus Wienken

Durchbruch zum Fluss: Die Johannisstraße führt künftig direkt aus der Innenstadt zum Allerpark. © Markus Wienken

Vor der Mauer war bislang Schluss...doch nun der Durchbruch und von der Johannisstraße über die Reeperbahn dirket in Verdens Allerpark...

Verden – Stein für Stein, durchaus von Gewicht, landet vorsichtig im Container. Die gebrannten Ziegel sind alt, könnten ja noch mal gebraucht werden, an anderer Stelle der historischen Stadtmauer. Nicht an der Johannisstraße. Da herrscht jetzt freie Sicht auf die Aller – und das soll auch so bleiben.

Ab Verdener Johannisstraße freie Sicht auf die Aller

Mittendrin statt dran vorbei, so ließe sich der künftige Verlauf der Johannisstraße aus der Stadt in Richtung Aller beschreiben. Wo die Steine fallen, wird dahinter alles neu. Wer bislang am Ende der Straße vor der historischen Stadtmauer stand, soll mit dem Durchbruch bequem in Richtung Fluss laufen. Die vier Stadthäuser so gut wie alle bezugsfertig, wird, wo jetzt noch offiziell „Baustelle“ ist, aufgeräumt, danach gepflastert.

Stadt Verden baut den Weg für 40.000 Euro

Die Stadt ist Eigentümerin des knapp 40 Meter langen Weges, hatte sich vor der Grundsteinlegung auf dem Gelände mit dem Bauträger geeinigt: Sind die Häuser fertig, ist der Weg öffentlich. „Der Auftrag ist vergeben, die Steine sind bestellt“, so Stephanie Weber vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Der Weg, auch das ist beschlossen, gleicht dem Steinpflaster auf der Reeperbahn. Gibt’s keine Lieferschwierigkeiten, soll Anfang Juni das Pflaster liegen. Circa 40. 000 Euro, so die Kalkulation, wird der Bau kosten.

Der Stadtgarten hinter dem Rathaus, zu Beginn der Johannisstraße, soll noch in diesem Frühjahr bepflanzt werden. © Wienken, Markus

Ähnlich wie der benachbarte Carl-Hatzky-Weg soll die neue Verbindung nicht an der Reeperbahn enden. Ein Fußgängerüberweg – wie beim Carl-Hatzky-Weg – bringt Spaziergänger sicher auf die andere Seite und weiter in den Allerpark. Auf der Reeperbahn gilt Tempo 30. Wissen, obwohl es auf dem Pflaster gut sichtbar zu lesen steht, die wenigsten Autofahrer. Ein weiterer Zebrastreifen könnte helfen, die Temposünder auf der geraden Strecke zu „beruhigen“.

Auf der anderen Seite der Verdener Reeperbahn direkt in den Allerpark

Und auf der anderen Seite der Reeperbahn? Da geht’s direkt in den Allerpark. Ein aufwendiger Durchbruch der Hochwasserschutzmauer bleibt den Planern an der Stelle erspart: Die Lücke gibt’s bereits. Danach wird’s grün und nicht weit entfernt fließt die Aller.

Die Stadt Verden näher an den Fluss bringen

Die Stadt näher an den Fluss bringen, so die Idee, die hinter den Plänen rund um den Allerpark steckt. Dazu gehöre die neue Anbindung der Johannisstraße mit Öffnung der Mauer. Auch im oberen Bereich, da, wo die Straße am Rathaus ihren Anfang nimmt, herrscht rege Betriebsamkeit. Rund um das Holocaust-Mahnmal wird gepflanzt, soll es mit Beginn des Sommers im sogenannten Stadtgarten blühen und im Eingangsbereich, Richtung Johannisstraße, eine Hecke wachsen.