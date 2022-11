Fachkräftemangel und Paragrafen-Produktion: Die Belastung im Verdener Kreishaus wächst

Maßnahmen des Landkreises wie der Bibliotheksbau am Domgymnasium sind aus Sicht der Kreisverwaltung immer auch Investitionen in den Klimaschutz. © Klee

Verden – „Das war ein Auf und Ab auf niedrigem Niveau“, fasste Landrat Peter Bohlmann die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr zusammen. Der Finanzausschuss warf noch einmal einen Blick auf den Zustand der Kreisfinanzen, bevor der Kreistag am Freitag nächster Woche die Planung von Kämmerer René Meinken verabschiedet. Weitreichende gesetzliche Regelungen wie Bürgergeld im Berlin und der Härtefallfonds in Hannover sind noch in Bewegung. Zusätzliche Unsicherheiten bringen Inflation und Fachkräftemangel für die Bewirtschaftung der Kreiskasse. Dennoch empfahl der Ausschuss dem Kreistag, den Entwurf zu beschließen.

Eine „rasende Gesetzesentwicklung“ hatte auch die Ko-Fraktionschefin der Grünen, Karin Labinsky-Meyer, beobachtet. Bürgergeld und Wohngeld nannte sie nicht zuletzt wegen der personalintensiven Umstellung als Beispiel. „Und dann ist Corona ja auch noch nicht überwunden“, erinnerte sie die Ausschussmitglieder. Deshalb sei es richtig, dass der Kreistag die Verwaltung bei den gewünschten zusätzlichen Stellen, immerhin knapp 30 für das kommende Jahr, unterstützt. Und wenn noch mehr nötig würden, versprach sie ein offenes Ohr in ihrer Fraktion.

Das Angebot zumindest kam gut an, klingt für Personalchef Gunnar Keller und den Landrat eher zweischneidig, weil der Fachkräftemangel immer drängender wird. Dutzende offener Stellen erforderten bereits jetzt immer mehr Anstrengungen, um die Chancen auf eine Besetzung zu erhöhen. Peter Bohlmann sah bereits durch die „Paragrafen-Produktion“ in der Bundeshauptstadt eine Bedrohung für die Erfüllung mancher Pflichtaufgaben entstehen und eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit bei freiwilligen Aufgaben. Er erinnerte daran, dass allein die Wohngeld-Novelle eine Verdreifachung der Fälle erwarten lasse.

„Die hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeiter brauche ich gar nicht erst zu ermitteln“, berichtete Gunnar Keller. Dass sie vorhanden ist, sei ihm da, wo Kräfte fehlen und die Prozesse nicht mehr angepasst werden können, ohnehin klar. Unzufriedene Äußerungen hat es offenbar gegeben. Abgeordnete und Verwaltung bezogen sich auf ein internes Schreiben. Gunnar Keller betonte aber, dass die Zusammenarbeit im Allgemeinen gut sei. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch Landrat Peter Bohlmann. Seit Januar 2021 habe es 352 Abgänge gegeben, von denen nur 107 auf einvernehmliche Beendigungen oder Kündigungen der Mitarbeiterseite zurückgingen. Zugänge hingegen habe es 413 gegeben. „Das spricht für eine hohe Arbeitgeberattraktivität des Landkreises. Gerade im Hinblick auf den durchgehenden Krisenmodus – Corona, Geflüchtete, Energiekosten – ist das beachtlich!“

Unsicherheiten hinterlässt auch der von der Landesregierung geplante Härtefallfonds. Dass die Hilfe für finanzschwache Haushalte mit einem Anteil aus der Kreiskasse verstärkt werden soll, wird im Kreishaus schon einmal erwartet. Im Haushalt Summen einsetzen konnte René Meinken aber noch nicht, weil dazu die Informationen noch fehlen.

„Der ÖPNV wird neu kalkuliert“, kündigte Bohlmann eine Verteuerung an. Da sei das „49-Euro-Ticket“ noch nicht berücksichtigt. Allein die Energie-Kosten und Tarifsteigerungen für das Personal in der Branche ließen einiges erwarten.

Insgesamt erwartet Landrat Bohlmann für das nächste Jahr aber immer noch eine schwarze Null beziehungsweise einen Überschuss von 1,5 Millionen Euro für das kommende Jahr. Der Mitte November noch angenommene Überschuss von 472 300 Euro habe sich deutlich erhöht, nachdem in Hannover die Aktualisierung der Finanzausgleichsberechnung vorlag. „Um fünf Millionen Euro höhere Schlüsselzuweisungen gehen an die Gemeinden“, berichtet Bohlmann. Über die Kreisumlage gingen davon 1,8 Millionen Euro an den Landkreis, sodass die aktuelle Berechnung von 2,2 Millionen Euro Überschuss ausgeht.

„Das ist ein solider Haushalt“, urteilte Karin Labinsky-Meyer. Allerdings hätten sich die Grünen mehr Investitionen in den Klimaschutz gewünscht. Der sei bereits bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt, erwiderte Landrat Bohlmann. Das konnte Lars-Henrik Haase (SPD) bestätigen. Immerhin zeigten die Baumaßnahmen im Investitionsprogramm – 32 Millionen Euro sieht der Haushaltsentwurf vor – und nicht zuletzt die Fotovoltaik auf dem Kreishausdach den Stellenwert von Klimaschutz. Wie zuvor die Grünen sprach er sich dafür aus, dass diese Erwägungen in allen Planungen beteiligt werden. Eine Arbeitsgruppe aller Fraktionen sei gerade gegründet worden, die sich mit der Entwicklung erneubarer Energie-Produktion im Landkreis beschäftigt, merkte Wilhelm Hogrefe (CDU) an. Er erwartete davon wirkungsvolle Ansätze. kle