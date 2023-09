Allerpark in Verden: Teures Sofa oder günstige Bank?

Von: Markus Wienken

Blick auf die „AllerSommerfrische“: am Flussufer die mehrstufige Treppenanlage, zur rückwärtigen Stadtkante hin dann als Abschluss der Platz mit Sofa oder Bank. © Visualisierung: Lohaus-Carl-Köhlmos

Die Möblierung im Allerpark in Verden nimmt weiter Gestalt an....ein Sofa für 81.000 Euro...oder doch lieber die günstige Bank...

Verden – Sofa oder Bank? Soll ein Neubau eingerichtet werden, stellen sich viele Detailfragen, wenn es um die Möblierung geht. Meistens spielt Geld dabei eine wesentliche Rolle. Im Park an der Aller, der sogenannten „AllerSommerfrische“, ist es nicht anders, da sollte demnächst ein Sofa stehen. Kostet circa 81 .000 Euro. Also doch lieber eine Bank? Die wäre mit nur 49 .000 Euro deutlich billiger. Verdens Kämmerer hatte bei der Finanzplanung die sparsame Lösung angemahnt. Nun muss nachverhandelt werden.

Im städtischen Ausschuss für Straßen und Stadtgrün stellte Planer Thomas Köhlmos am Donnerstagabend noch einmal das vor, was in naher Zukunft am Fuße der Aller die Stadtsilhouette mitprägen dürfte. Im dritten und letzten Bauabschnitt der „AllerSommerfrische“ stehen immerhin circa 1,65 Millionen Euro für die Einrichtung an der Flusskante zur Verfügung, davon 1,12 Millionen Euro Fördergelder. Mit der Summe ist vieles machbar.

Direkt an der Aller wird sich denn auch einiges tun, gibt’s viel Grün, Bäume, Spielgeräte, Bänke und mittendrin, vor einem geräumigen Platz, das Stadtsofa. 40 Meter lang, an den Enden jeweils eine Klammer, ebenfalls begrünt und mit Bäumen beschattet, so die Idee der Planer. Der Ausschuss hatte sich in einer vorangegangenen Sitzung bereits für die große Lösung, mit den markanten Plätzen über Eck entschieden. Belegt mit skandinavischem Hartholz und, zwecks Reinigung in den Zwischenräumen, flexibel zu demontieren, bietet die Sitzgelegenheit aus Betonfertigteilen und Planken den freien Blick auf die Aller. Köhlmos nannte das Sitzmöbel mit Einfassung als gelungenen Abschluss in Richtung Stadt. „Wir können aber auch mit der günstigeren Variante leben“, so der Planer. Als Kompromiss legte der zudem eine weitere Variante vor, mit nur einer Klammer, die optisch an einen Diwan erinnerte.

Sofa oder doch nur Bank (u.), darüber wird noch diskutiert. © Visualisierung: Lohaus-Carl-Köhlmos

Die Stadt bekommt mit dem Platz an der Aller einen Ort für öffentliche Veranstaltungen: „Und da passt das Sofa in der Größe sehr gut hin“, so Carsten Hauschild (SPD). „Wir sollten es daher, wie bereits beschlossen, bei der großen Lösung belassen.“ Karin Hanschmann (SPD) schloss sich dem an: „Das Projekt ist sehr gelungen, wir bauen an der Aller nur einmal.“ In den Reihen der CDU gab’s ebenfalls Bereitschaft, das größere Möbelstück zu bestellen. „Es passt zu den Gesamtplänen“, so Jens Richter. Dem Wunsch nach Sparsamkeit wollte sich der CDU-Fraktionschef indes nicht so ganz verschließen: „Wir werden in der Fraktion noch einmal abschließend beraten.“ Die Zeichen im Ausschuss gingen nach der Abstimmung mit fünf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen allerdings deutlich in Richtung Sofa. Der Stadtrat muss darüber im November entscheiden.

Dreistufige Treppenanlage direkt an der Aller in Verden

Ob Sofa oder Bank, wer die Sitzgelegenheit demnächst verlässt, nach Fertigstellung der „AllerSommerfrische“ in Richtung Flussufer läuft, kann auch direkt am Wasser Platz nehmen und den Ausblick genießen. Dort entsteht, auf einer Länge von 70 Metern, teils barrierefrei, eine dreistufige Treppenanlage. Verlegt werden Hochborde, die nach dem Umbau von Großer Straße und Rathausplatz zwischengelagert wurden. Läuft alles nach Plan, können Ende des Jahres 2025 die ersten Gäste dort Platz nehmen.