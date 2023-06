Staub nervt Anwohner der Speckener Straße in Kirchlinteln

Von: Reike Raczkowski

Wer möchte hier schon gerne im Freien sitzen? Die Anwohner der Speckener Straße sind genervt von den Staubwolken. © Raczkowski

In Kirchlinteln staubt es. Das nervt die Anwohner der Speckener Straße nicht erst seit heute.

Kirchlinteln – Die Wäsche draußen aufhängen? Kommt gar nicht in Frage. Auf der Terrasse sitzen? Besser nicht, es sei denn, man mag das Gefühl von Staub auf der Haut und knirschendem Sand zwischen den Zähnen. Die Markise zum Schutz vor der Sonne runterlassen? Klappt nicht, denn da ist der sprichwörtliche „Sand im Getriebe“. Das Auto, das vorgestern in der Waschanlage gewesen ist: heute schon wieder dermaßen verstaubt, dass man „Sau“ auf die Heckscheibe schreiben könnte. Nein, an der Speckener Straße zu wohnen, das macht im Moment so gar keinen Spaß. Aber was heißt „im Moment“? Die Anwohner sind seit drei Jahren belastet, seit das neue Baugebiet „Westlich Speckener Straße“ erschlossen wird.

Mehrere Male wurde der Randstreifen der Straße jetzt für die Verlegung diverser Rohrleitungen aufgerissen (wir berichteten): Für Strom, für Glasfaser, Wasser, Gas... Die Anwohner sind verständlicherweise keine Fans von diesem Vorgehen der Versorger. „Eigentlich kann man sagen, dass jedes Gewerk in den vergangenen Jahren für sich alleine gebuddelt hat“, erzählt ein Anwohner kopfschüttelnd bei einem Ortstermin mit Ortsvorsteher Hermann Meyer. In seiner Stimme schwingt ordentlich Frust mit.

Ein Auto fährt vorbei, Richtung Specken. Der Fahrer muss ausweichen, weil gerade mal wieder Baufahrzeuge unterwegs sind. Er muss über den Seitenstreifen, der aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen nur noch feiner Sand ist. Staub wird aufgewirbelt und auf einmal stehen der Ortsvorsteher und die Anwohner in einer dicken Staubwolke. „Sehen Sie, so ist das immer. Dazu kommt noch, dass der Verkehr hier unheimlich zugenommen hat. Ich weiß gar nicht, warum. Nur am Baugebiet Heidering kann es nicht liegen“, sagt ein Anwohner. Aber nicht nur die Autos sorgen für Staubwolken, in diesen Tagen reicht schon eine kräftige Windböe, die einem den Dreck schwungvoll ins Gesicht schleudert. „An manchen Tagen lasse ich trotz der Hitze die Fenster lieber zu.“

Im Grunde genommen sind die Menschen, die hier leben, erstaunlich friedlich, gemessen daran, was sie in den vergangenen Jahren alles mitmachen mussten. Das liegt möglicherweise auch an der guten Kommunikation mit der Gemeinde. „Der Bauamtsleiter hat mir gestern direkt zugesagt, dass er prüfen will, ob in den nächsten Tagen wieder ein Sprengwagen vorbeifahren kann, der die Seitenstreifen wässert.“ Das sei in der Vergangenheit schon mal geschehen und habe wenigstens für ein paar Tage für Erleichterung gesorgt. Und Ortsvorsteher Hermann Meyer hat das Bauamt davon überzeugt, an dieser Stelle ein Tempo-30-Schild aufzustellen, in der Hoffnung, dass bei geringerer Geschwindigkeit weniger Staub aufgewirbelt wird.

Meyer hofft außerdem, dass sich der noch für dieses Jahr geplante Ausbau der Speckener Straße nicht verzögert. Denn wenn diese Arbeiten auch für weiteren Lärm, Behinderungen und Schmutz in der Nachbarschaft sorgen werden: „Danach wird sich die Situation für die Anwohner endlich entspannen.“