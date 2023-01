Pastorin Corinna Schäfer bleibt auch nach der Probezeit in Westen

Teilen

An die Mauer der Kirche St. Annen gelehnt, blickt Pastorin Corinna Schäfer mit Vorfreude ihrer feierlichen Einführung entgegen. Sie hat sich entschieden, erst einmal in Westen zu bleiben. © Niemann

Sie könnte jetzt gehen und sich auf eine vakante Pastorinnenstelle bewerben: Aber Pastorin Corinna Schäfer wird auch nach Ablauf ihres Probedienstes in Westen bleiben.

Westen – 2017 wurde Corinna Schäfer nach Ende ihres Vikariats, dass sie in Lemförde geleistet hat, in die Kirchgemeinde Westen entsandt, wie es für Berufsanfänger üblich ist. „In dieser Zeit haben die Gemeinde und ich festgestellt, dass es passt und ich habe gemerkt, dass ich zunächst einmal bleiben will“, sagt die Pastorin, die durch das verbundene Pfarramt Dörverden-Westen auch Aufgaben in der Kirchengemeinde von Pastor Rolf Görnandt wahrnimmt. „Ich übernehme etwa Aufgaben in den Seniorenheimen oder arbeite mit Rolf Görnandt an einem engeren Zusammenwirken der beiden Gemeinden, insbesondere in den Bereichen Gottesdienst oder Konfirmandenunterricht.“

Im Gespräch mit der Pastorin wird dann schnell deutlich, dass ihr die Einzelbetreuung der Gemeindemitglieder ebenso am Herzen liegt, wie die Betreuung der kirchlichen Gruppen. Das reicht von der Taufe über Konfirmation und Beerdigung bis zu den musikalischen Angeboten. „Es ist wichtig, dass Kirche präsent ist. Aber auch Kirche funktioniert nicht von allein. Die Gemeindeglieder müssen sich einbringen, sich engagieren, wenn sie wollen, dass etwas passiert.“ Angebote wie Kindergottesdienst oder Posaunenchor lebten nicht von allein, sondern von den Teilnehmern. Und was hier einmal verloren gehe – als Beispiel nennt sie den während der Pandemie gegründeten Chor – sei, wenn überhaupt, nur schwer wiederzubeleben.

Synergien mit der Kirchengemeinde Dörverden

Auch der demografische Wandel beschäftigt sie und sie versucht gemeinsam mit ihrem Kollegen Synergien zu finden. „Das macht meine Arbeit letztlich aber auch interessant. Und ich werde bleiben, weil es hier noch viel für mich zu tun gibt und ich das geistliche Leben durch Neues bereichern kann. Und nicht zuletzt erlebe ich die Zusammenarbeit mit meinem Kollegen als konstruktiv und bereichernd.“ Dennoch verhehlt sie nicht, „dass ich sicher nicht bis zur Rente in Westen beziehungsweise Dörverden bleibe.“

Aktuell sei zwar keine berufliche Veränderung in Sicht, aber irgendwann werde der Zeitpunkt kommen, sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Schäfer erzählt, dass sie in Herzberg am Harz geboren und aufgewachsen und mittlerweile bereits zehnmal umgezogen ist. „Ich habe bislang noch jeden Wechsel als sehr anstrengend und teils auch als entwurzelnd erlebt. Aber dieser Beruf, diese Stelle, wird irgendwann eine Veränderung benötigen.“ Nämlich dann, wenn von außen frischer Wind gebraucht wird, damit nicht „ausgelatschte“ Pfade drohen. „Zurzeit bin ich allerdings zufrieden, so wie es ist.“

Die feierliche Einführung von Corinna Schäfer als Pastorin auf Lebenszeit, die wegen Corona mit fast zweijähriger Verspätung stattfindet, erfolgt am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr durch Superintendent Fulko Steinhausen im Verlauf des Gottesdienstes. Anschließend gibt es für geladene Gäste und interessierte Gemeindeglieder noch einen Empfang im Gemeindehaus.