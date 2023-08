„Dörverden läuft“: Es geht um Bewegung statt um Bestleistung

Von: Christel Niemann

Runter vom Sofa, weg vom PC und in die Laufschuhe geschlüpft: Erstmals hat der Veranstalter einen Klassenpreis für Schüler ausgelobt. Archi © Niemann

Die Vorbereitungen für „Dörverden läuft“ befinden sich auf der Zielgeraden. Am Sonntag, 3. September, findet die 4. Auflage des Events statt.

Dörverden – Bei vergangenen Dörverden-läuft-Veranstaltungen hatten bis zu 456 Sportlerinnen und Sportler teilnahmen. Jens Künzler, der den Lauf mit einem ganzen Stab von Helfern federführend organisiert, hofft daher, dass sich auch diesmal eine große Anzahl Läufer in die Startlisten eintragen werden. Bislang haben sich rund 70 Sportinteressierte für die einzelnen Läufe angemeldet, sodass noch reichlich Luft nach oben ist.

Ob versierte Langstreckenläufer, ob Hobbyläufer, die nur gelegentlich just for fun ihre Runden drehen oder Walker: Der Veranstalter TSV Dörverden betont, dass jede Sportlerin und jeder Sportler als Teilnehmer willkommen ist. Auch wenn sich bislang vor allem Lauf-Cracks aus der Region verbindlich angemeldet haben, so liegt das Hauptaugenmerk von „Dörverden läuft“ doch auf dem Breitensport, wie Künzler betont. Es gehe schließlich darum, Menschen in Bewegung zu bringen und nicht, um sie zu Bestleistungen zu animieren.

Es gibt auch ein kleines Rahmenprogramm

Insgesamt halten Künzler und Co am bereits bewährten Veranstaltungsmodus aus Sport und einem kleinen Rahmenprogramm fest. Neu ist ein Wettbewerb, der ausschließlich Walkern vorbehalten ist. Und mit dem eigens ausgeschriebenen Geldpreis für die „Sportlichste Schulklasse“ (hier winken 100, 75 oder 50 Euro für die Klassenkasse) möchten die Veranstalter insbesondere die Teilnehmerzahlen bei den Fünf-Kilometer-Läufen steigern. Außerdem werden erstmals bei „Dörverden läuft“ alle Teilnehmer in der Einzelwertung nach Geschlecht getrennt erfasst.

Der erste Startschuss ist am Veranstaltungstag um 10 Uhr. Er ist den Läufern, Gehern und Walkern gemeinsam für ihre 1,8-Kilometer-Schleife vorbehalten. Es ist die kleinste Tour, die sicher auch in diesem Jahr ihre Anziehungskraft nicht verfehlen wird. Gegen 10.45 Uhr startet der Hauptlauf, der Schuhplus-Lauf über zehn Kilometer, zu dem das Orga-Team erfahrene Läufer erwartet, die sich zweimal auf der großen Runde über jeweils fünf Kilometern bewegen. Der dritte Lauf ist für ambitionierte Läufer und Geher, für die um 11.20 Uhr der Startschuss für die Fünf-Kilometer-Strecke fällt. Nur wenige Minuten später werden auch schon die Walker, mit Spaß an der Gemeinschaft, auf die Fünf-Kilometer-Strecke geschickt. Wie alle anderen Sportler auch erhalten sie eine Teilnehmerurkunde und eine Medaille.

Wohltätigkeitslauf für die Schulranzenaktion

Auf dem Gelände des TSV Dörverden, von wo aus gestartet wird, finden Teilnehmer und Besucher Info- und Aktionsstände von verschiedenen Partnern von „Dörverden läuft“, der als Wohltätigkeitslauf für die Schulranzenaktion des Verein Hafensänger & Puffmusiker veranstaltet wird. Dörverden kann sich auf ein abwechslungsreiches Sportereignis freuen, da der Veranstalter auch die vierte Auflage als Lauf-Fest mit Volksfestcharakter auf die Beine stellen will.

Die Anmeldung kann online über die Homepage des Sportvereins unter der Adresse www. tsv-doerverden.de erfolgen. Kurzentschlossene Läufer können sich außerdem noch am Veranstaltungstag, 3. September, vor Ort nachmelden.