„Es geht noch besser“

Ortsvorsteher Michael Kappel mit seinem Sohn Simon auf dem Oldtimer-Trecker. © Niemann

Westens Ortsvorsteher Michael Kappel möchte das Wir-Gefühl im Dorf stärken. Er wünscht sich, dass alle Westener die Zukunft des Dorfes mitgestalten. Und er will die Interessen der Ortschaft gegenüber der Gemeinde mit entschlossener Stimme vertreten.

Westen – „Es geht nur gemeinsam“, sagt Michael Kappel. Er sei schließlich „nur“ der Ortsvorsteher von Westen, sei Ansprechpartner für die, die Ortschaft betreffenden, Bürgerbelange, sei Mittler und Bindeglied zwischen Ortschaft und politischer Gemeinde. Doch alleine sei er nichts, bekräftigt der 50-Jährige, den mit seinem Vorgänger im politischen Ehrenamt, Heinrich Bodenstab, die Liebe zu seiner Heimatortschaft Westen eint. „Westen liegt mir wirklich sehr am Herzen“, sagt Kappel. Deshalb setze er sich für die Belange der Ortschaft und deren Bewohner ein. Gemäß dem Leitsatz „die Zukunft mitgestalten, für ein lebendiges und lebenswertes Westen“ hofft Kappel auf eine in Zukunft noch stärkere Beteiligung von Bürgern. „Das Wir-Gefühl in Westen ist bereits gut, aber es geht noch besser. Da ist bei allem Engagement noch Luft nach oben vorhanden.“ Er weiß die Interessen der Ortschaft gegenüber der Gemeinde mit entschlossener Stimme zu vertreten und die Instrumente, die die Gemeindeordnung für Ortschaften vorsieht, bestmöglich zu nutzen. Vor allem, sagt der Christdemokrat, sei ihm das gute soziale Miteinander im Dorf wichtig, wodurch die Atmosphäre im Dorf im Besonderen lebe. Als Beispiel nennt er so wichtige Begegnungsorte wie Kirche, Mehrgenerationenhaus Westen, Kneipe Westen und Kaufmannsladen sowie die unermüdlich tätige Flüchtlingshilfe oder die überaus aktive ökologisch orientierte Szene, durch die Westen selbst im weiten Umland bekannt geworden ist. Projekte wie Leader Plus oder Aller-Leine-Tal sowie die Diskussion (selbst wenn sie konträr geführt wird) über einen möglichen Windkraftstandort betrachtet er als großen Gewinn und Chancenbringer für seinen Heimatort.

Zusammen mit der ebenso aktiven wie lebhaften landwirtschaftlich und ökologisch fokussierte Szene habe sich Westen so von einer vormals bescheidenen Ortschaft als lebendiges Dorf etabliert, mit Strahlwirkung über die Region hinaus. „Unser Dorf sehe ich folglich auf einem guten Weg“, sagt Kappel. Doch damit das Dorf auch langfristig eine Zukunft habe, würden neue Visionen gebraucht sowie eine tatkräftige Bürgerschaft, um sie gemeinsam umzusetzen. „Fehlt der Gemeinsinn, entsteht selten ein positiv aufgeladenes Engagement für die Ortsgemeinschaft.“ Es brauche daher verschiedene Orte und Anlässe, die sich positiv auf die Ortsgemeinschaft auswirkten – vom jährlichen Schützen- oder Erntefest bis hin zum Kaufmann oder zum Friseur, wo man gezielt oder zufällig zusammentreffe. „Auch der Dorfklatsch ist in diesem Sinne wohltuend und wichtig, und da nehme ich mich persönlich auch gar nicht aus“, grinst er.

„Drei, vier Stunden Schlaf müssen zurzeit reichen.“

Und der Privatmensch Michael Kappel? Der ist verheiratet mit Andrea, Vater des neunjährigen Simon und neben seinem Hauptberuf als Biolandwirt und Lohnunternehmer auch noch ehrenamtlich im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Westen und als Ortsvertrauenslandwirt engagiert. „Insgesamt passen diese Ehrenämter zu meiner Aufgabe als Ortsvorsteher“, sagt er, der aktuell allerdings mit der Tatsache hadert, dass der Tag nun einmal nur 24 Stunden hat. „Drei, vier Stunden Schlaf müssen zurzeit reichen.“ Es sei schließlich Erntezeit und in der aktuell heißen Phase der Ernte gehe der Job ohnehin für ihn vor. „Das ist aber allen bekannt und es wird akzeptiert, dass ich im Moment keine repräsentativen Aufgaben wahrnehmen kann.“

Das bisschen Freizeit, das Kappel sich hin und wieder gönnt, kommt ausschließlich seiner Familie zugute. Die Familie versuche, wenigstens einmal täglich gemeinsam zu essen, das gemeinsame Sonntagsfrühstück sei heilig und hin und wieder bliebe Zeit für eine Mini-Fahrradtour oder er breche mit seinem Sprössling zu einer Spritztour mit dem Oldtimer-Trecker auf. „Mehr geht nicht, aber das wird von allen Beteiligten akzeptiert“, sagt er. nie