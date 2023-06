Eissel und Dauelsen: Erst Bier und Schluck, dann den Ausweis

Von: Markus Wienken

Blick auf die Straße von Eissel in Richtung Verden: Noch bis in die 1960er-Jahre stand entlang der Straße eine Allee von Apfelbäumen. Das Verkehrsschild ist selbst gemacht, sollte Autofahrer davon abhalten, den angrenzenden Weg zu nutzen. © Sammlung Palm

Eissel und Dauelsen wurden 1970 zur „Großgemeinde“. Es gibt viele Geschichten, die sich um die nachfolgende Gebietsreform ranken.....Günter Palm hat sie aufgeschrieben...

Eissel-Dauelsen – Irgendwann wurde es zuviel mit der Bürokratie. Ehrenamtlich war der Job des Bürgermeisters in dem kleinen Ort nicht mehr zu schaffen. Ein Grund mit dafür, die Gebietsreform auf den Weg zu bringen. Eissel und Dauelsen rückten zusammen, aus zwei mach eins. 50 Jahre sind seit dem offiziellen Zusammenschluss vergangen. Den Weg dahin beschreibt Günter Palm, Chronist, Geschichtensammler und auch ein bischen Nostalgiker. Das Jubiläumsheft, eigentlich eher ein Buch, stellt der Heimatverein Eissel offiziell vor, lädt dazu am Sonntag, 25. Juni, ein.

Personalausweis im Schnellverfahren in Eissels Gastwirtschaft

Es sind detaillierte Informationen aus der Kommunalpolitik Mitte des vergangenen Jahrhunderts, aber insbesondere Geschichten, die den Leser an das Buch fesseln. Was heute unvorstellbar, mit einem hohen Aufwand an Sicherheit, Kommunikation und vor allem Zeit verbunden, das lief noch in den 1960er-Jahren im Schnellverfahren ab. Wer in Eissel einen Personalausweis brauchte, der war beim Bürgermeister an der richtigen Adresse. Der hieß zu damaliger Zeit Ernst Oetting, war nicht nur Chef der Verwaltung, sondern auch noch ehrenamtlicher Gemeindedirektor. Als solcher kümmerte sich Oetting um sämtliche Verwaltungstätigkeiten. Und dazu gehörte eben auch die Ausstellung des Personalausweises. Nicht in der Amtsstube, so würde mancher vermuten, sondern in der Dorfgaststätte Schröder nahm der Bürgermeister, jetzt allerdings in der Rolle des Gemeindedirektors, Platz. Oetting kam gleich zur Sache, so erzählen Zeitzeugen, eröffnete das Gespräch nach dem stets ähnlichen, einfachen Muster: „Wie groot bist Du denn?“. Kam keine Antwort, nahm der Verwaltungschef das Heft des Handelns in die Hand. „Stell’ di dor mol an’n Dörrohmen, ik well mol eben nomäten“, nahm Oetting seinen Gegenüber genauer in Augenschein. Apropos Augen: „Wegge Oogenfarbe häst du denn? Kiek mi mol in miene Oogen“, nahm die Musterung ihren weiteren Verlauf. Alle Daten per Handschrift fein säuberlich notiert, griff Oetting zu seiner Aktentasche. Blankoausweis, Stempel und Stempelkissen, der Gemeindedirektor hatte alles dabei, vollzog den durchaus staatstragenden Akt vor den Augen des Kienten. Aber halt: Bevor der Ausweis dem Neubürger über den Tisch geschoben wurde, gab’s noch Bier und einen Korn, direkt am Tresen des Dorfgasthauses.

Chronist Günter Palm hat zahlreiche Geschichten, Daten und Fakten zusammengetragen. © G. Palm

Veränderungen in ganz Niedersachsen

Ob Eissel, Dauelsen, weitere Ortschaften in und um Verden, auch in ganz Niedersachsen, herrschten ähnliche Zustände. So glich es schon einem Hilferuf, als Hermann Seekamp-Ahnemann sich nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Eissel Mitte der 1960er-Jahr in einem Schreiben an den Landkreis Verden wandte: Er habe einen großen Stapel loser Blätter von seinem Vorgänger übernommen. Für ihn sei die Tätigkeit eines ehrenamtlichen Gemeindedirektors neu, so schrieb Ahnemann-Seekamp. Er bat um Unterstützung der Kreisverwaltung und einen Mitarbeiter, der ihm den zweckmäßigen Aufbau einer Registratur nahebringe. Die Kreisverwaltung entsprach dem Wunsch mit der Hoffnung, dass dann die Gemeinde einmal einigermaßen verwaltet sein werde.

Immer mehr Verwaltungsaufgaben auch für die kleinen Ortschaften

Im Kreishaus Verden führte zu der Zeit OKD Fritz Berner die Geschäfte. Er war es dann auch, der den Zusammenschluss der beiden Dörfer Dauelsen und Eissel vorantrieb, verbunden mit Zugeständnissen an die Ortschaft Eissel und dem Versprechen für den Ausbau einer Straße zwischen der Ortschaft bis nach Verden. „Die Gemeinderäte von Eissel und Dauelsen machten Ende Januar 1968 den ersten Schritt, berieten über den Entwurf eines Grenzänderungsvertrages“, recherchierte Günter Palm. Zwei Jahre vor der Gebietsreform in Niedersachsen setzten die Vertreter der jeweiligen Dörfer ihren Namen unter ein Schriftstück, wurden Eissel und Dauelsen im 1. Juli 1970 zur „Großgemeinde“.

Aufwendig und grafisch übersichtlich gestaltet, hat Palm den Werdegang des Zusammenschlusses dokumentiert, die beteiligten Ratsmitglieder, vielfach mit Fotos begleitet, zu Wort kommen lassen. Zahlreiche Sitzungsprotokolle hat der Autor gelesen, ausgewertet, und macht damit die Geschichte des Werdegangs der Gebietsreform „lebendig“.

Das Buch, immerhin 120 Seiten stark, schildert allerdings nicht nur kleinere und größere Begebenheiten sowie Fortschritte und Hindernisse auf dem Weg zur Vereinigung und der späteren Gebietsreform im Jahr 1972. Abgebildet werden auch die Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums im vergangenen Jahr, als die Ortschaften einen Gedenkstein setzten.

Vorgestellt wird das Buch „50 Jahre Gebietsreform (1972 - 2022) – Zusammenschluss der Gemeinden Dauelsen und Eissel im Jahre 1970“ am Sonntag, 25. Juni, im Garten der Familie Hustedt in Eissel, Seekante. Die Familie öffnet am „Tag des offenen Gartens“ ihr Anwesen für die Öffentlichkeit. Das Buch kann zu einem Selbstkostenpreis von zwölf Euro erworben werden. Nicht nur Dauelser und Eisseler, sondern alle, die sich für dieses Heft interessieren, sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen im Internet auf der Homepage www.eissel.de.