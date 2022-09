Die Eigenständigkeit bewahren

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine kann sich Kreislandwirt Jörn Ehlers über die gestiegenen Lebensmittelpreise nur bedingt freuen. © Privat

Über „einigermaßen gute Erträge“ freut sich Kreislandwirt Jörn Ehlers. Angesichts von Klimawandel und Krieg sieht er viele Herausforderungen.

Landkreis –Nach fröhlichen Erntefesten geht es an diesem Wochenende besinnlicher zu, wenn in den Kirchen die Gottesdienste zum Erntedank gefeiert werden. Auch Kreislandwirt Jörn Ehlers aus Holtum (Geest) hat zu diesem Anlass nachdenklich machende Worte gefunden. „Zum Erntedank in herausfordernden Zeiten“ hat er seinen Beitrag überschrieben.

„Wieder einmal ist die Ernte auf unseren landwirtschaftlichen Betrieben so gut wie abgeschlossen. Ich freue mich gemeinsam mit meinen Berufskollegen, über einigermaßen gute Erträge und hohe Verkaufspreise für viele unserer Produkte. Doch dies ist leider nur ein kleiner Aspekt der derzeitigen Situation.

Geprägt ist dieses Jahr vom meteorologischen und politischen ,Klimawandel’, wobei Letzteres in dem für mich unfassbaren Krieg in der Ukraine mündete.

Wetterveränderungen sind nichts Neues für uns Landwirte. Die vierte Trockenheit in fünf Jahren, auch in unserer Region. Wir versuchen, uns so gut es geht darauf einzustellen, zum Beispiel durch zusätzliche Feldbewässerung oder andere Fruchtfolgen.

Ich bin mir sicher, wir werden mit dieser Herausforderung auch in den kommenden Jahren zu tun haben und Lösungen finden müssen. Landwirtschaft ist bei klimatischen Veränderungen nicht nur Betroffener, sondern kann dazu beitragen, dem entgegenzuwirken.

Die aktuell viel größere Herausforderung, nicht nur für uns Landwirte, ist der wenige Kilometer entfernt stattfindende Krieg. Unmittelbar wurde uns vor Augen geführt, wie zerbrechlich nicht nur der Frieden, sondern auch die Versorgungssicherheit in einer Gesellschaft geworden ist, die bisher von Überfluss geprägt war. Plötzlich sind Handelsströme zusammengebrochen, die bis dahin verlässlich für uns und andere Länder vor allem Energie und Nahrungsmittel liefern konnten.

Kreislandwirt Verden: 30 Prozent der Weltweizenexporte stammten aus der Kriegsregion

Als Konsequenz wurden Lebensmittel in einigen Regionen teurer, in anderen führte dies zu Hunger in manchen vermutlich sogar zum Verhungern.

30 Prozent der Weltweizenexporte stammten aus der Kriegsregion Russland und Ukraine. Seit sechs Jahren sinken zudem unsere weltweiten Getreidereserven, da der Verbrauch die Produktion übertroffen hat. Etwa die Hälfte der Reserven lagern in China und sind somit für andere Staaten kaum verfügbar. Ein Ritt auf der Rasierklinge, mit fatalen Folgen, bei globalen Missernten oder kriegsbedingtem Produktionsausfall. Energie und Nahrung als Druckmittel einzusetzen, fällt einem Aggressor wie Putin unter diesen Umständen leicht.

Auch bei uns steigen die Preise für Lebensmittel. Ein Umstand, den ich mir als Landwirt seit vielen Jahren gewünscht habe, aber nicht aus diesen Gründen.

Jörn Ehlers: Krieg und Wende im Verbraucherverhalten

Gewohnt waren wir bisher eine unbegrenzte Verfügbarkeit aller Produkte, zu einem im europäischen Vergleich sehr günstigem Preis. Die Anforderungen der Konsumenten an das Produkt und auch die Produktion befanden sich andererseits bisher auf höchstem Niveau.

Nur sehr langsam ist es in einigen Teilbereichen der Landwirtschaft gelungen, sich dieses Niveau bezahlen zu lassen. Doch dann kam der Krieg und die Kehrtwende im Verbraucherverhalten.

Laut einer Umfrage aus dem Frühjahr haben 90 Prozent vor Preissteigerungen Angst und 48 Prozent kaufen mittlerweile wieder günstigere Lebensmittel. Aber auch diese haben mittlerweile höhere Preise, da für uns Landwirte die Kosten explodiert sind. Düngemittel sind um 300 Prozent teurer, Kraftstoff um 60 Prozent und Futtermittel um 40 Prozent. Vielen Bäckern, Schlachtern oder Molkereien, die unsere Rohstoffe verarbeiten, geht es ähnlich, sodass die Endprodukte eigentlich noch deutlich teurer sein müssten.

Kreislandwirt in Verden - Die Freiheit, Aggressoren wie Putin die Stirn zu bieten und für unsere Werte einzustehen.

Trotz all dieser Herausforderungen bin ich froh, in einem Land zu leben, welches sich, anders als bei der Energie, zumindest bei den Nahrungsmitteln weitestgehend selbst versorgen kann. Denn diese Souveränität macht nicht nur satt, sie gibt uns Freiheit. Die Freiheit, Aggressoren wie Putin die Stirn zu bieten und für unsere Werte einzustehen.

Aus diesem Grund steht für mich das Erntefest in diesem Jahr nicht nur für die Ernte, sondern auch für alles, was daraus resultiert. Der Wert von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit ist mir noch nie so deutlich geworden, wie in den vergangenen Monaten. Das sollten wir uns unbedingt bewahren.“