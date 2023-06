Verdens Sportvereine: Energetische Maßnahmen und Kunstrasen

Von: Heinrich Kracke

Bekam den Ernst-Bertram-Gedächtnispreis von Carsten Hauschild überreicht: Ewald Meyer (l.). © Heinrich Kracke

Stadt Verden und Vereine investieren in den Sport....Kunstrasen....neue Hallen...und eine verdiente Ehrung gibt‘s auch....

Verden – Die großen Projekte sind nicht vergessen. Die Sporthalle zum Beispiel, die das Verdener Stadion- und Rennbahngelände abrunden soll, und die Sprecher Jürgen Genent auf der Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft Verdener Sportvereine (AVS) im Clubheim des FC Verden anmahnte. Die nächsten beiden Jahre aber werden im Sport der Allerstadt ganz im Zeichen des Abfederns der Energiekrise und der Kunstrasenplätze stehen. Für beides wendet die Stadt hohe Beträge auf. Ein Jubiläum feiert ferner der Ernst-Bertram-Gedächtnispreis, der seit 1973 verliehen wird. Er ging an Ewald Meyer vom Wassersportverein.

Sein ehrenamtliches Engagement erreichte ungewöhnliche Dimensionen. Nicht weniger als 41 Jahre wirkte Meyer im WSV-Vorstand. Er hat als freiberuflicher Architekt den Sportbootanleger entworfen, hat den Versammlungsraum mitkonzipiert, hat als gelernter Zimmermann bei den Neubauten selbst Hand angelegt, wie es in der Laudatio hieß. Dem Kanusport ist er bis heute verbunden und mit einer Vielzahl Touren im In- und Ausland treu geblieben. Carsten Hauschild überreichte ihm den von der SPD gestifteten Wanderpreis.

Gleichzeitig erhält die Talentförderung der AVS zusätzlichen Rückenwind. Andreas Höttler begrüßte die vielen Vereinsvertreter nicht nur als Vorsitzender des FC Verden, er kündigte als Geschäftsführer der Matthäi-Gruppe auch ein Aufstocken der Unterstützung für junge Sportler von 7 500 auf künftig 10.000 Euro an. Wie berichtet ist allein in der zurückliegenden Förderperiode der Aktion „2be a champ“ einem Dutzend Nachwuchsathleten zuteil geworden.

Stadt Verden hilft Vereinen in der Energiekrise

Hohe Aufmerksamkeit genießt in den kommenden Jahren das Bewältigen der Energiekrise. Bürgermeister Lutz Brockmann erklärte, die Vereine sollen mit Unterstützung der Stadt in die Lage versetzt werden, die gestiegenen Kosten für Hallen und Clubheime durch energetische Maßnahmen abzufedern und sich wieder ganz dem Sport widmen können. Der 2. AVS-Sprecher Holger Duprée warb denn auch für den Einsatz von Dämmmaßnahmen, Photovoltaik und Wärmepumpen, die aktuell hoch bezuschusst würden. Die Förderung von LSB, Landkreis und Stadt liege bei 90 Prozent, auf den Verein entfalle nur noch ein Anteil von zehn Prozent. Gleichzeitig setze sich die AVS dafür ein, den Clubs einen Energieberater kostenlos zur Seite zu stellen.

Beim Sportstättenbau sind indes die Freiluftanlagen am Zug. Bastian Ehlers aus der Stadtverwaltung sagte, in diesem Jahr werde der Kunstrasenplatz in Hönisch gebaut, im nächsten Jahr sei der neue Kunstrasen auf dem Saumurplatz an der Reihe. Als nächste Sporthalle sei der Neubau an der Lönsschule in Vorbereitung.

Fortschritte macht auch die Vergabe von Hallenplätzen. Der 3. AVS-Sprecher Holger Badenhoop verwies auf das Sportstättenportal, das in der kommenden Woche den Vereinen vorgestellt werde. Zum 1. September solle es an den Start gehen. Für dessen Betrieb werde eigens eine Honorarkraft beschäftigt. Schatzmeister Rüdiger Nullmeyer verwies auf eine stark angestiegene städtische Förderung, die sich in den kommenden Jahren auf rund 188 000 Euro summiere.

In die turbulenten Zeiten geht die AVS mit einem eingespielten Team. Sprecher Jürgen Genent und 3. Sprecher Holger Badenhoop, die turnusgemäß zur Wahl standen, wurden einstimmig für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Genent allerdings erklärte, er wolle nach dieser Periode Jüngeren Platz machen. kra