Nur die Fassade des ehemaligen Vienna in der Verdener Altstadt bleibt erhalten

Von: Erika Wennhold

Teilen

Nach der Entrümpelung soll innen entkernt und praktisch völlig neu wieder aufgebaut werden. © wennhold

Verden – Die Kneipe gehörte zum Bemudadreieck. Seinerzeit war nicht nur hier so richtig was los, auch im Fischerviertel gab es Anlaufstellen für Leute, die sich treffen wollten, um eine entspannte Zeit miteinander zu verbringen. Traf man in der einen Kneipe nicht auf die „richtigen Leute“, ging es weiter, und wenn die anderen schon geschlossen hatten, dann verließen Nachtschwärmer das Bemudadreieck Richtung Schleppenföhrer Straße. Lange ist es her.

Die Kneipenkultur hat sich verändert und durch die Corona-Pandemie geadezu einen Dolchstoß bekommen. Deshalb wird es im ehemaligen Vienna am Anita-Augspurg-Platz auch keine Kneipe mehr geben. Eigentümer Markus Tödter hat das Gebäude vor gut zwei Jahren ersteigert und will nun seine Umbaupläne umsetzen. Öffentlich zugängliche Räume wird es hier nicht mehr geben. Tödter: „Früher war da ja mal richtig was los, aber die Zeiten sind vorbei.“

Die 470 Quadratmeter Raum werden ausschließlich zu Mietwohnungen umgebaut. Fertigstellung soll bereits im kommenden Jahr sein. Ein ambitioniertes Ziel, bedenkt man, dass das unter Denkmalschutz bestehende Gebäude völlig entkernt werden muss. Nur die Fassade bleibt wegen des Ensembleschutzes erhalten. An anderer Stelle soll brüchiges Holz im Fachwerk ersetzt, die Gefache neu ausgemauert und verputzt werden.

Auf der Rückseite gibt es mehr Gestaltungsspielraum. Hier werden die Wohnungen Balkone bekommen. © Wennhold, Erika

Doch zunächst muss alles raus. Denn, obwohl das Vienna schon lange geschlossen ist, war die gesamte Einrichtung in den Räumen geblieben – beinahe unverändert seit der Eröffnung in den 1980er-Jahren. „Das war alles nur noch Schrott“, sagt Tödter, der sich auf die Immobilie nur deshalb eingelassen hat, weil es für die Altbausanierung Fördermittel über die KFW-Bank geben wird.

Rund umzu sieht es nach Baustelle aus, ein großer Container schluckt alles, was raus- und abgerissen wird. Hinter dem Gebäude, auf einer Fläche, die an die Mauern des Domes reicht, sammelt sich, was wegmuss. Darunter die gelbe Plastikmarkise, die einst den Eingang überdachte. Trotz der Baustelle bietet sich hier ein spektakulärer Blick auf den Dom, der durch die Gebäude am Anita-Augspurg-Platz und am Lugenstein Betrachtern verborgen bleibt. Ein Kleinod, das aus rein praktischen Gründen nicht die gebotene Wertschätzung erhalten wird. Für die Erdgeschosswohnung plant Architekt Tödter wohl einen kleinen Vorgarten, der Rest wird den künftigen Mietern als Parkfläche für ihre Autos zur Verfügung gestellt.

Platz für acht Parteien

Für acht Parteien wird es in dem Eckhaus Platz geben, die Wohnungen auf drei Etagen verteilt, werden eine Größe von 42 bis 65 Quadratmetern haben. „Dafür gibt es großen Bedarf“, sagt Tödter, der die gute Lage hervorhebt. „Das ist mitten in der Stadt.“ Balkone beziehungsweise die Terrasse im Erdgeschoss sollen die Wohnungen attraktiver machen, die durch das Einziehen neuer Wände und Betondecken Neubaucharakter haben werden. Gauben sind nicht erlaubt, womöglich wird eine genehmigt, weil der Architekt herausgefunden hat, das es die schon mal gegeben hat.

Ein lange vernachlässigtes Kleinod im Schatten des Domes wird gewöhnlicher Parkplatz. © Wennhold, Erika

Immerhin stammt das Gebäude aus dem Jahr 1890 und hat sich bis heute wohl mehrfach verändert. Zuletzt hat es kein schönes Äußeres mehr gehabt. Welche Farbe es bekommen wird, steht noch nicht fest.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Ein bisschen Zeit für solche Entscheidungen bleibt ja noch bis zur Vermietung der Wohnungen, deren Mietpreise zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter liegen werden.