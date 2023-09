Erasmie in Verden: „Wir glauben an das Unternehmen“

Mitarbeiterinnen Veronika Heinert (l.) und Angelique Bargmann freuen sich über Kundschaft. © Erik Schumacher

Bewährter Charme und neue Ideen: Trotz Aus in Achim geht‘s im Verdener Café Erasmie weiter

Verden – Es sind schwere Zeiten für die Gastronomien und Bäckereien, das zeigte sich zuletzt am Beispiel der Achimer Stadtbäckerei, die vor wenigen Tagen die Produktion endgültig einstellen musste. Das Café Erasmie in der Verdener Innenstadt, das ebenfalls von den ehemaligen Stadtbäckerei-Geschäftsführern Sebastian Rümmelin und Roberto Ferarri Renzi betrieben wird, sei jedoch von der Insolvenz nicht betroffen, teilt Renzi mit. Es handele sich um zwei unterschiedliche Unternehmen, das eine habe mit dem anderen wenig zu tun, hieß es vom Geschäftsführer. Das bedeutet Aufatmen für viele Liebhaber der kunstvollen Pralinen und der Verdener Pferdeäpfel.

Nachdem Anfang des Jahres das Geschäft zu schließen drohte, übernahmen Rümmelin und Renzi das Ruder und das Café konnte weitermachen. Und das soll auch so bleiben: „Wir glauben an das Unternehmen“, bekräftigt Renzi. „Die Leute besuchen uns weiterhin.“ Auch deshalb, weil die Betreiber am alten Charme, der das Café ausmache, festhalten wollen. Es habe sich wenig geändert, das Personal sei weitestgehend bei der Stange geblieben und die begehrten Spezialitäten werden weiterhin angeboten.

Die Tür des Cafés Erasmie steht für Kundschaft weiterhin offen. Das Café ist von der Insolvenz der Achimer Stadtbäckerei nicht betroffen. © Schumacher

Eine besondere Stärke des Bistros sieht der Geschäftsführer auch in der Nähe zu den Gästen: „Es ist schon ungewöhnlich, dass Kunden immer mal wieder mit dem Vornamen begrüßt werden. Außerdem sorgt die persönliche Bedienung am Tisch für eine freundliche Atmosphäre“, so die bisherigen Erfahrungen von Rümmelin und Renzi. Zudem gäbe es Ergänzungen in der Speisekarte, die vor allem auch jüngere Gäste ansprächen. Beispielsweise wurde das Angebot um eine Frühstückskarte und verschiedene Sandwiche erweitert. Zusätzliche Änderungen seien geplant, das Café stecke noch im Entwicklungsprozess.

Die beiden Geschäftsführer Rümmelin und Renzi sind überzeugt, dass trotz Schwierigkeiten der nun eingeschlagene Weg zum Erfolg führe. „Letztendlich haben die Kunden es in der eigenen Hand“, betonte Renzi. „Wenn Tradition, ein familiäres Umfeld und feine Backkunst auch in Zukunft wertgeschätzt werden, kommen die Gäste auch weiterhin.“