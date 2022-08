Unbekanntes Verden: Expedition in einen Mikrokosmos

Von: Ronald Klee

Kleine Pause in der Abenddämmerung. © Klee, Ronald

Die schönsten Radtouren in und um Verden / Teil II: Entdeckungen im Netz

Verden – Das neue E-Bike oder Tourenrad steht seit Tagen unternehmungslustig an seinem Platz. Es drängelt bei jedem Blick und will bewegt werden. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dann kann man nicht mehr daran vorbeigucken. Wenn man dem Druck nachgibt, muss es aber ja nicht immer gleich die große Tour zu den Metropolen von Geest und Marsch sein, wie Visselhövede oder Thedinghausen. Eine lauschige Runde in der Abenddämmerung eines warmen Sommertages kann ja auch eine Erfahrung mit viel Atmosphäre sein. Und wenn man sich darauf einlässt, wartet manchmal Unerwartetes auf seine Entdeckung. Der Blickwinkel vom Rad ist anders, mit den zwei Rädern gelangt man mit etwas Glück und Vorbereitung in eine ganz andere Stadt.

Die Entschleunigung ist da natürlich ein wichtiges Element solcher Touren zur Schummerstunde. Und deshalb bietet sich das auch für die Entspannung nach der Arbeit an. Und wer am Abend auf den Straßen der Stadt unterwegs ist, stellt schnell fest, dass er nicht allein auf diese Idee gekommen ist. Da zeigt sich deutlich, warum die Verdener Fahrradgeschäfte seit Wochen von einer enormen Nachfrage sprechen.

Eine solche Tour jedenfalls hat nun mal den Weg als Ziel. Man kann sich ganz einfach aufmachen und je nach dem Bewegungsdrang des Bikes das Verdener Radwegenetz erkunden. Der Versuch lohnt sich übrigens. Nicht nur wegen der Nebensachen wie Entspannung und Bewegung. Hoch zu Drahtesel gelangt man auf solchen Miniaturexpeditionen in einen städtischen Mikrokosmos, mit dem man nie gerechnet hat. Ein Plan des Wegenetzes ist auf der Internetseite der Stadt Verden (verden.de) zu finden.

Er weist ungeahnte Wegverbindungen und versteckte Eckchen aus, die überall in der Stadt und in den Ortschaften auf ihren Alexander von Humboldt oder ihre Jeanne Baret warten. Anders als die Entdeckungen der französischen Naturforscherin des 17. Jahrhunderts und des deutschen Weltreisenden etwa 50 Jahre später sind viele der idyllischen Eckchen in Verden ganz bewusst angelegt worden. Sie wurden im Bauamt des Rathauses geplant und überwiegend von Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes angelegt, wie Stadtplanerin Stephanie Weber erklärt.

Manches erinnert an vergangene Kapitel der Verdener Geschichte, das es aber oft nicht in die Geschichtsbücher geschafft hat. Die Bewohner der Stadt haben aber oft schon wegen der Nähe ein enges Verhältnis zu diesen Orten, wie die Stadtmauer oder der Syndikatshof. Manchmal gehören sie zum ganz normalen Alltagsbild und erlangen erst im Licht des Fahrradscheinwerfers wieder ihren Zauber.

Manches drängt sich aber auch nicht auf wie das Sandbergviertel. Ein Eckchen mit viel Atmosphäre und ein verborgenes Schmuckstück der Altstadt. Aber es wartet immer noch darauf, aus seinem Dornröschenschlaf geweckt zu werden.

In den Ortschaften sind es oft nicht die Bauten oder Ruinen, die nur noch gerade mal so die längst vergangene Pracht verraten. Wie die Ölmühle in Borstel oder altes Fachwerk auf Höfen erzählen schlichtere Bauten ihre dörfliche Geschichte oder geben ländliche Idylle frei. An die Geschichte der Ölherstellung, dort wo jetzt die Verdener Ortschaft Borstel ist, und an die Familie Schumann erinnert nur noch der Schriftzug an der Wand eines Wohnhauses.

Borstel ist im Laufe der Jahre eng mit der Kernstadt zusammengewachsen und das ist auch an der geringen Entfernung erkennbar. Ein Übergang ist an der Bebauung kaum noch zu spüren, die Stadt ist in das Dorf hineingewachsen. Aber auch die entfernteren Ortschaften Hutbergen, Walle oder Eissel erschließt das Radwegenetz. Aus den städtischen Wohngebieten setzt es sich nahtlos in die Ortschaften fort.

Von Eitze nach Dauelsen

Es bietet sich deshalb natürlich an, die Entdeckungstouren auf die Ortschaften auszudehnen. Dazu bietet das Radwegenetz auch wieder eine Fülle von smarten Verbindungen an, wie das Ziel je nach Vorliebe erreichbar ist. Naturnah, möglichst schnell und abseits der von Autos beherrschten Verkehrswege.

Auf dem Weg von Eitze nach Dauelsen zum Beispiel gelangen Radler, wenn sie beim Schützenhaus von der Weitzmühlener Straße ins Hexenmoor abbiegen und dem Weg an der Gasstation vorbei bis an die Max-Planck-Straße folgen. Durch das Gewerbegebiet Finkenberg bieten sich die Radwege abseits der Straße an. Am Kreisel in Verden-Ost gelangen Radfahrer am Magic Park vorbei in den Stadtwald. Dort folgen sie den Verbindungen zum Brunnenweg und seiner Verlängerung in Richtung Scharnhorst und Neumühlen. An den Neumühlener Baugebieten entlang erreicht man dann durch Felder hindurch Dauelsen am oberen Ende der Schulstraße und findet sich unversehens an den Berufsbildenden Schulen wieder. Mission erfüllt.

Das Radwegenetz ist auf verden.de zu finden. © Klee, Ronald

Das Schild in Borstel erinnert an die ehemalige Ölmühle von Anton Schumann. © Klee, Ronald

Lebendige Geschichte: Teile der historischen Stadtmauer wurden aufwendig restauriert. © Klee, Ronald

Die Verdener Altstadt hat Ecken, wie den Sandberg, deren Reiz erst noch entwickelt und entdeckt werden will. © Klee, Ronald