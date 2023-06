Eltern machen Druck: Petition für Grundschule in Hönisch

Von: Markus Wienken

Teilen

Engagement und Petition für eine Grundschule in Hönisch (v.l.): Ina Grabow, Hedi Schaefer und Roxana Claasen-Berndt hoffen, möglichst viele Familien aus dem Aller-Weser-Dreieck hinter sich zu bringen. © Markus Wienken

Die Eltern in Verdens Aller-Weser-Dreieck machen mobil: Sie wollen eine Grundschule in Hönisch....eine Petition ist online....klappt‘s mit der Unterstützung?

Verden-Hönisch-Hutbergen – Nun machen die Eltern in Hönisch, Hutbergen und Döhlbergen ernst und Roxana Claasen-Berndt redet gar nicht lange drumherum: „Wir brauchen hier im Ort eine Grundschule, die Eltern, aber vor allem eben die Kinder brauchen diese Schule. Alles andere ist unzumutbar.“ Und es gibt immer mehr, die sie wollen. Um das zu zeigen, auch deshalb starten Roxana Claasen-Berndt und weitere Mitstreiterinnen eine Unterschriftenliste. Online wird zudem eine Petition auf den Weg gebracht. Klares Ziel: „Die Stadt soll in Hönisch bauen.“

Treffpunkt im Garten von Roxana Claasen-Berndt. Auch ihre weiteren Mitstreiterinnen, Ina Grabow und Hedi Schaefer sind gekommen. Ein großer Garten, viel Grün, viel Spielplatz, ein Idyll. „Wir fühlen uns hier wohl, die Kinder auch“, sagt Roxana Claasen-Berndt. Töchterchen Jale, vier Monate alt, lässt sich nicht stören, schläft gut behütet im Tragetuch. Linnen, sechs Monate, auf dem Arm von Ina Grabow, juchzt vor Freude, scheint also zu stimmen mit dem Wohlfühl-Gefühl im Dreieck Hönisch-Hutbergen-Döhlbergen.

Immer mehr Familien im Aller-Weser-Dreieck in Hönisch-Hutbergen-Döhlbergen

Und es gibt offensichtlich immer mehr, die das Aller-Weser-Dreieck mögen und dort wohnen wollen. Roxana Claasen-Berndt lebt gerne dort, ihr Mann ist in dem Haus aufgewachsen, ihre Kinder dort geboren. Die dreifache Mutter zeigt auf die angrenzenden Flächen hinter ihrem Haus, auf das Aller-Weser-Dreieck. „Immer mehr Menschen, vor allem junge Familien mit Kindern, bauen und ziehen hier her. Die Wohngebiete sind voll. Das hat die Stadt so gewollt.“

Es gibt alles in dem Ort. Schützen- und Fußballverein, eine Tankstelle, Einkaufsmöglichkeiten, sogar einen Baumarkt, zwei Gaststätten und eine moderne Kita. „Nur eine Schule, die gibt es nicht“, so Ina Grabow. Eigentlich hatte die junge Mutter den Glauben an die „Schule um die Ecke“ nie wirklich gehabt, doch nun, wo die Diskussionen um die Wiederbelebung des Standortes Fahrt aufnimmt, wollen sie und weitere Familien dafür streiten. „Weil es Sinn macht, weil es wichtig ist, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für alle anderen, die sich tagtäglich auf den langen Weg machen und bis zum Sachsenhain in Dauelsen fahren müssen.“ Circa eineinhalb Stunden, morgens 45 Minuten hin und mittags 45 Minuten zurück, wenn’s gut läuft. „Und das, obwohl wir uns in unmittelbarer Nähe der Stadt befinden“, sagt Hedi Schaefer.

Insgesamt 90 Minuten Schulweg für die Hönischer Kinder

Doch nicht nur der lange Weg, die Strapazen der Anfahrt in einem vollen Bus, womöglich stehend, schrecken die Familien, sagt Roxana Claasen-Berndt. „Die Schulklassen in Dauelsen sind voll und es werden immer mehr Kinder. Bis zu 30 Schüler, ein vernünftiges Lernen ist so nicht möglich. Das tut den Kindern nicht gut.“

Also bauen in Hönisch. „Da, wo viele Menschen wohnen und die Kinder groß werden und Schule deren Mittelpunkt bildet“, so Hedi Schaefer. „Wo Kinder untereinander Freundschaften schließen“, ergänzt sie. Töchterchen Mathilde kommt nächstes, spätestens übernächstes Jahr in die Schule. So oder so, könnte es zeitlich bis dahin eng werden mit dem Neubau in Hönisch. Hedi Schaefer winkt ab: „Dann machen wir es eben für die Jüngeren. Wir sollten Kindern geben, was sie aktuell brauchen und nicht, wie es vorher und irgendwann mal geplant worden ist.“

Und die Familien sehen die Stadt in der Pflicht. Die Schülerzahlen geben ihnen denn auch durchaus recht: Derzeit machen sich im Aller-Weser-Dreieck 23 Schulanfänger auf den Weg zur Grundschule am Sachsenhain. Im kommenden Jahr werden es sogar 37 Abc-Schützen, ehe sich die Zahl 2025 und 2026 bei circa 30 Schülern einpendelt, um dann, so die bisherigen Berechnungen, 2027 auf 17 zu fallen.

Die Familien sehen die Stadt Verden in der Pflicht

Weitere Familien, noch mehr Schüler im Aller-Weser-Dreieck, sie könnten problemlos eine Schule vollmachen: „Das haben wir mehrfach in E-Mails an die Verwaltung geschrieben, Antwort gab es bislang keine“, zeigt sich Claasen-Berndt enttäuscht. Aufgeben wollen sie und ihre Mitstreiterinnen deshalb noch lange nicht.

In der Pflicht sehen sie die Stadt auch deshalb, weil mit der Ausweisung der Baugebiete eben insbesondere Familien mit kleinen Kindern in das Aller-Weser-Dreieck gezogen seien. „Nun muss auch für eine Schule gesorgt werden. Vielleicht auch alternative Angebote wie Montessori oder Waldorf“, so Claasen-Berndt.

Und wenn nicht? Den „Worst Case“, dass es mit der Wiederbelebung der Grundschule „um die Ecke“ nicht klappen könnte, haben, so bestätigt das Trio, viele Familien schon intern durchgespielt – und sind schlimmstenfalls zu allem bereit: „Es gibt etliche, die über einen Wegzug nachdenken“, weiß Hedi Schaefer. Die tägliche Tortur der langen Fahrt schrecke ab, der Zwischenfall vor knapp zwei Wochen, als Kinder den Schulbus nicht verlassen durften, habe das Maß voll gemacht (wir berichteten).

Schulbus-Affäre hat das Maß voll gemacht

Also unbedingt die Schule, mit aller Macht und Eigeninitiative: Die drei Sprecherinnen würden sich selbst in die Pflicht nehmen: „Eine Schule, eine Grundschule mitten im Ort, lebt vom Engagement der Eltern. Da wäre ich, da wären wir schon bereit, uns entsprechend einzubringen“, sagt Roxana Claasen-Berndt. Und: „Wir wollen im Aller-Weser-Dreieck zeigen, dass wir eine Wand an Eltern sind, die nicht eingerissen werden kann und voll und ganz hinter dem Projekt steht“, zeigt sie sich kämpferisch.

Roxana Claasen-Berndt hat dazu mit ihren Mitstreiterinnen die Petition „Mehr Bildungsmöglichkeit in Verden“ auf den Weg gebracht. „Der Link ist im Internet freigeschaltet, auch Unterschriftenlisten werden an den Grundschulen ausgelegt.“ Weitere Nachfragen per E-Mail an claasen.berndt.roxana@gmail.com.

Link zur Petition

„Mehr Bildungsmöglichkeiten für Verden“ im Internet unter https://weact.campact.de/petitions/mehr-bildungsmoglichkeiten-fur-verden?share=90b74c17-f34a-4f1a-89c5-f2ca468cd313&source=email-share-button&utm_medium=recommendation&utm_source=email.