Energie Tipps aus Verden: Was jenseits des Waschlappens möglich ist

Von: Ronald Klee

Sie wollen die Beratung organisieren: KleVer-Geschäftsführerin Janine Schmidt-Curreli und ihr Team um Corbinian Schöfinius. © Klee

Kreis will Härten abfangen: KleVer-Beratung soll beim Energiesparen helfen

Verden – Am billigsten ist die Energie, die man gar nicht erst verbraucht. Das ist natürlich eine Binsenweisheit und angesichts der unsicheren Versorgungslage während des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist guter Rat teuer. Gerade in Härtefällen, wo die Versorger Haushalten schon mit der Einstellung der Energie-Lieferungen drohen. Solange das nächste Hilfspaket der Bundesregierung nicht klar geregelt ist und der Härtefallfonds in Niedersachsen nicht feststeht, um gerade finanzschwachen Haushalten unter die Arme zu greifen, soll fachkundige Beratung von KleVer helfen. Der Finanzausschuss des Kreistags befürwortete schon mal die Finanzierung der neuen Aufgabe.

„Das ist vielleicht der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung“, war die Einschätzung von Wilhelm Hogrefe in der Sitzung am Dienstag. Und damit war der Chef der CDU-Fraktion ganz offenbar nicht alleine. Angesichts der drohenden Energiekrise und der steigenden Preise rechnete Hogrefe damit, dass ein Drittel der Kreisbevölkerung in die Notlage kommen könnte.

Einmütig begrüßten die Mitglieder des Ausschusses denn auch die Initiative der Kreisverwaltung, in den kommenden beiden Jahren je 60 000 Euro für das Beratungsangebot bereitzustellen. „Das ist der richtige Weg, den drohenden Problemen zu begegnen“, wertete Lennart Quiring (Grüne) den Vorschlag. Nach Einschätzung von Landrat Peter Bohlmann sind immerhin Einsparpotenziale von 20 Prozent realistisch. Diese Schätzungen würden allein auf mögliche Änderungen des Verbrauchsverhaltens basieren. Das sei in Hinblick auf die finanzschwächeren Haushalte geboten. „Wir müssen die Energie-Kosten ohne aufwendige Investitionen senken können“, war deshalb auch der zentrale Punkt für Lars-Henrik Haase (SPD).

Dass da durch Beratung noch jenseits von Waschlappen und Wärmflasche einiges zu erreichen ist, war der Finanzausschuss überzeugt. „KleVer kann das aus dem Stand leisten“, hatte sich der Landrat schon mal bei der – Klimaschutz und Energieagentur erkundigt. Zusätzliches Personal und Beratungskapazitäten könne sie gewährleisten.

Dass der Bedarf groß sein wird, sind sich die Abgeordneten schon mal sicher. Und so regte Wilhelm Hogrefe an, die Beratung dezentral zu organisieren und damit in die Gemeinden zu gehen. Lennart Quiring unterstützte den Vorschlag Multiplikatoren für den Einstieg in die Beratungen dafür auszubilden. Wenn es ins Detail geht, könnten die Fachleute dann übernehmen.

Eine Alternative zum Einsparen von Energie sieht die Kreisverwaltung zunächst nicht. Das Hilfspaket des Bundes, das eine Verbesserung beim Sozialgeld und eine Ausweitung des Wohngelds bringen soll, liegt noch nicht vor. Landrat Bohlmann wies darauf hin, dass auch die genaue Gestaltung dieser Stützungssysteme entscheidend sei. Den Hartz-IV-Beziehern oder, wenn es denn in Kraft ist, den Bürgergeld-Beziehern werde je nach Höhe der Sätze schon mal geholfen.

Aber gerade beim Wohngeld werde sich erst einmal zeigen müssen, wie die Ausweitung der Bezugsberechtigung und die Anpassung in der Höhe sich auswirkt. Anders als beim Sozialgeld werde Wohngeld nun einmal pauschal berechnet. Angesichts der rasanten Preisentwicklung sei also nicht abzusehen, ob ein Abrutschen in Hartz IV abgefangen werde.

Ebenso unklar ist bislang noch, ober der angekündigte Härtefallfonds des Landes im Rahmen von „Niedersachsen – Gemeinsam durch die Energiekrise“ in die denkbaren Lücken springen kann und die dafür vorgesehenen 50 Millionen Euro zu nennenswerten Entlastungen führen. Nach Bevölkerungsanteilen umgelegt, würden davon im Landkreis Verden 850 000 Euro ankommen. In einer Beispielrechnung der Verwaltung, in der ein Einkommen von 1 200 Euro als Grenze angenommen wurde, hatte das eine Unterstützung von 36 Euro pro Einwohner ergeben. Und das nur, wenn der Landkreis aus eigenen Mitteln den Betrag verdoppelt, ohne dazu verpflichtet zu sein.