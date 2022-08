Eitzer Jungstorch hat nicht überlebt

Von: Erika Wennhold

Das tote Junge, fotografiert vom Storchenbeauftragten Hans-Joachim Winter. © Wennhold

Kurz vor dem Zug in den Süden und nach ersten Flugversuchen ist der Eitzer Jungstorch in seinem Horst verendet. Das Leben im Nest auf einem abgesägten Baumstamm direkt an der Walsroder Straße in Eitze hat allein wegen der Lage für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Verden-Eitze – Eigentlich hätte es in diesen Tagen Richtung Afrika gehen sollen. Der kleinen Storchenfamilie im neuen Eitzer Horst ging es augenscheinlich gut. Das Junge wuchs und entwickelte sich gut, machte erste Flugversuche über dem Horst. Doch dann beobachteten Anwohner, dass sich ein Storch reglos im Horst befand und meldete das traurige Ende einer Familiengründung am Rande einer viel befahrenen Straße dem Wildstorchbetreuer Joachim Winter.

Es war tatsächlich der Jungstorch, dessen Entwicklung die Familie Becker von ihrem Logenplatz aus direkt gegenüber von Anfang an beobachtet hatten, der nun tot dalag. Völlig überraschend, wie Wilhelm Becker sagt: „Der Jungstorch ist noch nicht mit in die Wiesen geflogen, aber er hat schon Flugübungen gemacht. So einen Meter in die Höhe.“ Er und seine Frau Anneliese haben so gut wie jeden Tag nach den Störchen geschaut und waren einigermaßen erschüttert, als der Jungstorch plötzlich gestorben war. „Am Sonntag war er noch ganz mobil, und am Dienstag lag er tot da.“

Jungstorch war gut genährt und plötzlich tot

Eine Erklärung für die traurige Entwicklung in diesem viel beachteten Horst hat Weißstorchbetreuer Hans-Joachim Winter nicht. Er war einen Tag später nach Eitze gekommen, um mit einem Steiger das tote Tier aus dem Horst zu holen. „Verhungert war der nicht, es sah eher so aus, als sei der gut im Futter gewesen.“ Über die Todesursache könne man nur spekulieren. Manchmal lasse man Störche obduzieren, um den Grund zu finden, das sei diesmal nicht mehr möglich gewesen. „Der war schon zu lange tot.“

In anderen Fällen ist klar, warum Jungstörche gar nicht oder nur einer von dreien überlebt haben. Es fehlt an Futter. „Störche brauchen feuchtes Grünland“, sagt Winter und problematisiert, dass es davon in diesem heißen und trockenen Sommer nur wenig gegeben habe. „Am Horst gegenüber nahe der Wohnstraße Am Allerhang hat von drei Jungen nur eines überlebt. Das sei schon mit den Storcheneltern unterwegs, um sich auf die Reise in den Süden vorzubereiten. So weit war das Nachbarjunge an der Walsroder Straße noch nicht. Deutlich später hatte sich ein Storch den meterhohen Baumstumpf zum Nestbau ausgesucht. „Das sah nicht gut aus, die Äste fielen ja immer wieder runter. Bis ein Weibchen dazukam, dann wurde das besser“, erinnert sich Nachbar Becker.

Das Eitzer Storchenpaar kommt nur noch für ein paar Stunden in der Nacht in den Horst. © wennhold

Das überzeugte am Ende auch den Storchenexperten Winter: „Anfangs hatten wir überlegt, den Horst weiter in die Allerwiesen hinein zu versetzten. Es schien mir da direkt an der Straße zu gefährlich für einen Storch, der flügge wird und erste unsichere Flugversuche macht.“ Inzwischen ist er sich in Absprache mit Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises einig, den Horst an Ort und Stelle zu lassen. „Gehen wir weiter in die Wiese hinein, könnte es zu Problemen mit dem anderen Paar kommen, das seit Jahren ganz in der Nähe brütet.“

Läuft alles wie gehabt, dann wird das Paar im nächsten Frühjahr wiederkommen und erneut direkt an der Walsroder Straße brüten. Die Beckers und andere Nachbarn werden dann wieder beobachten, ob es Junge gibt und ob sie große gezogen werden können.

Experten beobachten mit Sorge den Futtermangel für Störche

Auf ein besseres Jahr für Störche, viele andere Tiere und Insekten wie Schmetterlinge hoffen Winter und Mahnke-Ritoff, die mit Sorge auf den Futtermangel schauen. Winter: „Die Hitze macht den Störchen nichts aus, aber der Mangel an Futter. Die Jungstörche werden in der ersten Zeit hautsächlich von Regenwürmern ernährt. Die gibt es auf den trockenen Wiesen nicht.“ Das Engagement von Tierfreunden, einen Horst zu bauchen, hält er deshalb auch nicht immer für sinnvoll: „Die Standorte sind oft völlig ungeeignet, und es bringt ja auch nichts, immer mehr Störche herzulocken, und die finden dann kein Futter.“ In diesem Zusammenhang ist ihm ganz wichtig: „Auf keinen Fall füttern.“ Nicht nur deshalb, weil das von Menschen hingestellte Futter häufig nicht geeignet sei, sondern auch deshalb, weil die Störche dann nicht mehr in den Süden flögen, um dort zu überwintern, sondern hierblieben.

Knapp mehr als zehn Störche hat Winter in diesem Jahr an die Storchenstation abgegeben, hier werden die Jungen wieder aufgepäppelt und lernen von den anderen Störchen. Ältere verletzte Tiere oder wie jüngst kurz vor dem Verhungern aufgefundene werden behandelt. Wenn die Verletzungen nicht allzu heftig sind, dann fliegen sie mit den anderen wieder Richtung Süden. „Einen Einzelstorch aufzupäppeln, das geht nie gut.“

Wenn sich Hans-Joachim Winter auch Sorgen macht, weil es in diesem Jahr 30 Prozent weniger Jungstörche gab, so sei gleichzeitig kein Platz für Panikmache da. „Die Storchenpopulation hat sich seit den 1980er-Jahren sehr gut erholt.“ Die Bedingungen hätten sich verbessert und die Renaturierung der Aller trage inzwischen auch einen Teil dazu bei. Es müsse in dieer Hinsicht aber noch mehr getan werden. Idealerweise trete Wasser auch mal über die Ufer und sorge für genügend Feuchtigkeit und Lebensraum für Regenwürmer, Mäuse oder Frösche, was nicht nur Nahrung für Störche sei. Dazu müsse es im Hochsommer aber auch mal regnen.