Verwurzelt in Eitze: 15 Bäume in der Lostrommel

Von: Markus Wienken

Teilen

Eitze ist grün und soll es bleiben: Unter einer Linde sitzt die Arbeitsgruppe (v.l.) mit Anna Petersen, Merle Paquelin, Anja König, Andrea Wacker und Lukas Reipert. © Markus Wienken

Jeder Busch und Strauch hilft dem Klima...die Arbeitsgruppe Aktion „Verwurzelt in Eitze“ verlost 15 Bäume. Jetzt bewerben...

Verden-Eitze – Klimaschutz fängt vor der eigenen Haustür, besser noch, im eigenen Garten an. Egal, ob größer oder kleiner, ein Baum im passenden Format findet sich immer. Vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstoß. Den will die Arbeitsgruppe „Grün in Eitze“ geben, startet gemeinsam mit dem Ortsrat eine Verlosung. In der Lostrommel: 15 Klein- und mittelkronige Baumarten, um die sich die Eitzer Grundstückseigentümer unter dem Motto „Verwurzelt in Eitze“ bewerben können.

Grün in Eitze: 15 Klein- und mittelkronige Baumarten

Reich an Bäumen ist die Ortschaft Eitze, und so soll es bleiben. Und weil es viele alte Bäume gibt, muss rechtzeitig für Nachwuchs gesorgt werden. „Natürlich können und wollen wir niemandem vorschreiben, was er in seinen Garten zu pflanzen hat, aber es wäre schon schön, wenn da, wo Platz ist, ein Baum stehen kann“, erklärt Ortsbürgermeisterin Anja König. Die Teilnahmebedingungen sind denkbar einfach gehalten, und wer sich dafür entscheidet, ist schnell mittendrin in der Verlosung – vorausgesetzt er wohnt in Eitze und verfügt über ein eigenes Grundstück. Aber auch Mieter können in das Rennen um die Bäume miteinsteigen, wenn sie denn das Einverständnis des Eigentümers vorlegen. „Pro Grundstück, egal ob Alteingesessener oder Neueinwohner, gibt’s aber nur ein Exemplar“, nennt Anja König eine weitere Bedingung. Geliefert wird der Baum bis vor die Haustür. Mit im Gepäck sind ein Pflanzpfahl, Anbindematerial, ein Bewässerungssack sowie eine Pflanz- und Pflegeanleitung. Wo mehr Hilfe notwendig ist, zeigt sich die Arbeitsgruppe „Grün in Eitze“ bestens gerüstet: Mit im Team sitzt neben Gerd Göbbert von der gleichnamigen Baumschule außerdem mit Anna Petersen noch eine weitere Expertin: „Wenn’s Probleme gibt, helfen wir gern“, versichert die Ingenieurin für Landschaftsbau.

Teilnahme an „Verwurzelt in Eitze“ Wer sich für Holzapfel, Kornelkirsche, Felsenbirne oder rotblühende Kastanie als kleinkronige Art sowie Feldahorn, Hainbuche, Amberbaum oder Blumenesche in mittelkroniger Ausführung bewerben möchte, Stammumfang zwischen 12 bis 14 Zentimeter, der kann auf dem entsprechenden Flyer sein Kreuzchen dahinter machen. Bis zum 4. Dezember muss die Bewerbung im Briefkasten des Dorfgemeinschaftshauses liegen. Auch eine Teilnahme per E-Mail ist möglich. Die notwendigen Formulare sowie weitere Beschreibungen der Baumarten gibt es auf der Homepage unter www.eitze.de. Ausgelost werden die 15 Bäume am Sonntag, 11. Dezember (3. Advent), beim sogenannten Wiehnachts-Klönschnack.

Mit 700 Flyern in der Ortschaft Eitze geworben

Über 700 Flyer hat die Arbeitsgruppe im Dorf verteilt, fleißig für die Aktion geworben. Die Ortsbürgermeisterin ist, gemeinsam mit ihrem Team zunächst einmal fest davon überzeugt, die Bäume auf Privatgrundstücken unterzubringen. König kennt in der Ortschaft praktisch jeden Baum und jeden Strauch, aber auch die Einwohner: „Die Menschen wissen das Umfeld mit dem vielen Grün zu schätzen“, so König. Zahlreiche Aktionen wie Neuanpflanzungen auf den Eitzer Friedhof, darunter sieben Eichen, sind der Beleg für das örtliche Engagement. Eine Obstbaumallee wächst am Fuß- und Radweg zum Gewerbepark Finkenberg, gepflegt werden die Bäume von einer Gruppe Freiwilliger. „Gerade in Zeiten des Klimawandels wird die gute Durchgrünung eines Ortes besonders wichtig“, so König. Und sie erinnert an den vergangenen heißen Sommer. „Welch’ positiven Einfluss Bäume auf das Kleinklima haben, konnten wir in Eitze spüren. Hier war es im Bereich des Gohbachs mit seinen großen Bäumen und an anderen Stellen mit Baumbestand deutlich kühler und angenehmer. Es waren örtlich Unterschiede von bis zu sechs Grad Celsius zu messen“, berichtet König. „Im Sommer bietet ihr Schatten Schutz, sie sind ortsbildprägend und Lebensraum für Tiere, alle haben etwas davon“, wirbt Merle Paquelin.

Obstbaumallee wächst am Fuß- und Radweg zum Gewerbepark Finkenberg,

Die Zahl der Bäume begrenzt, die Aktion auch deshalb überschaubar, aber, so hofft Lukas Reipert, nicht wirkungslos. „Durchaus wahrscheinlich, dass nicht längst alle Teilnehmer einen Baum bekommen. Dennoch hoffen wir darüber hinaus, dass viele die Aktion zum Anlass nehmen, sich Gedanken über die Gestaltung ihres Gartens machen und sich für einen Baum entscheiden, auch wenn sie den selbst zahlen müssen.“

Aktion „Verwurzelt in Eitze“: Auch kostenlose Laubsammlung gehört dazu

Keine Sorgen müssen sich die Gartenfreunde übrigens machen, wenn die Bäume größer und die Laubberge darunter zum Herbst hin mehr werden. „Das mag zwar zunächst so manchen abschrecken, aber wir bieten schon seit Jahren die kostenlose Laubsammlung an“, so Andrea Wacker. Auch am kommenden Sonnabend, 5. November, und am 3. Dezember, jeweils 8 bis 14 Uhr, stehen Container auf dem Parkplatz an der Friedhofskapelle bereit.

Und es gibt sogar historische Gründe, besser noch Wurzeln, die das Pflanzen eines Baumes in der Ortschaft fast schon zur Pflicht machen: Eitze wurde im Jahr 860 zum ersten Mal in der Form „Ekina“ in den Aufzeichnungen des Bremer Erzbischofs Ansgar über die Wunderheilungen am Grabe des Bischofs Willehad erwähnt. „Ekina“ bedeutet, in Anspielung auf den naheliegenden Gohbach, „Wasser bei den Eichen“. Aus diesem Namen wurde später „Echene“, dann „Etzene“, „Eitzen“ und schließlich „Eitze“.