Eisglätte legt den Verkehr im Landkreis Verden am Morgen lahm

Von: Erika Wennhold

Auf gefrorenem Untergrund wie hier in Achim-Nord bildete sich schnell eine Eisschicht. © Christian Walter

Landkreis – Als der Regen einsetzte, ging nichts mehr. Selbst die Streufahrzeuge konnten zeitweise nicht losfahren. Alle zuständigen Behörden, die Straßenmeistereien, Schulen und Verkehrsbetriebe waren jedoch vorbereitet und informierten am Vorabend über Ausfälle. Der Wetterdienst warnte vor extremer Glätte. Dennoch kam es im Heidekreis auf der A 27 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann starb.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es auf der A 27 gegen 8.30 Uhr. Ein 33 Jahre alter VW-Fahrer schleuderte auf dem Gelände der Rastanlage Goldbach-Süd bei Glatteis gegen einen Werbeaufsteller. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von 5 000 Euro.

Auf der Max-Planck-Straße kam ein Mercedes gegen 6 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. In der Georgstraße stieß ein Auto gegen einen Gartenzaun, in der Lessingstraße prallte ein Auto gegen eine Straßenlaterne und in der Moorstraße schleuderte ein Auto gegen einen Baum. In der Lindhooper Straße und in der Ludwigstraße stießen jeweils zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei blieb es stets bei Blech- oder Sachschäden.

In Langwedel nahmen Beamte drei Verkehrsunfälle auf: Im Sonnenbergsweg stieß ein Auto gegen einen Baum und im Akazienweg stieß ein Lkw gegen eine Mauer. In der Straße An der Eisenbahn kam es zum Zusammenstoß eines fahrenden Autos mit einem geparkten Fahrzeug. Es blieb bei Sachschäden.

In Oyten stürzte eine 57 Jahre alte Radfahrerin, die auf der Dorfstraße unterwegs war, auf eisglatter Fahrbahn. Sie wurde ersten Informationen zufolge beim Sturz schwer verletzt, sodass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus musste. Ebenfalls in Oyten, in der Dorfstraße, prallte ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 5.30 Uhr gegen eine Mauer. Er war auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Dabei sowie bei zwei weiteren Verkehrsunfällen in Oyten und zwei Verkehrsunfällen in Ottersberg blieb es lediglich bei Sachschäden.

Im Achimer Stadtgebiet registrierten die Beamten bisher sechs Verkehrsunfälle. Im Bereich Fuchsberggrund/Am Weserberg stieß ein Lkw gegen zwei Poller und eine Bushaltestelle. Verletzte gab es bei den Verkehrsunfällen in Achim nach derzeitigem Stand nicht, aber Sachschäden an Haltestelle und Poller.

Die Kreisstraßenmeisterei Verden hatte in der Nacht alles im Blick und war durch die Vorhersagen weitgehend vorbereitet. Leiter Andreas Stein sprach von einer kritischen Situation, die bis in den Vormittag hinein dauerte. „Wir haben bereits am Sonnabend und am Sonntag eine Salzschicht auf die Fahrbahn gestreut.“ Montagnacht seien die Streufahrzeuge um 3 Uhr ausgerückt. „Das war auch für die Fahrer nicht ganz ungefährlich.“ Aber, wo es ging, sei gestreut worden, damit der Berufsverkehr einigermaßen durchkommen konnte.

Auch die Bauhofmitarbeiter der Stadt Verden hatten ihre erste schwere Schicht in diesem Winter zu bewältigen. Am Vormittag fuhren die Streufahrzeuge ihre zweite Runde. Danach entspannte sich die Situation.

Für die Landes- und Bundesstraßen ist die Landesbehörde in Verden zuständig. Mitarbeiter waren ab 2 Uhr in der Nacht mit Streuwagen unterwegs. Leiterin Katja Pott ist für vier Straßenmeistereien in Celle, Oyten Rotenburg und Soltau zuständig. Pott: „Vorteilhaft ist immer, wenn man vorbereitet ist und die Menschen gewarnt sind. In unserem Zuständigkeitsgebiet ist glücklicherweise nichts Gravierendes passiert.“

Wer für den Weg zur Arbeit auf Busverbindungen angewiesen ist, musste sich am Montagmorgen gedulden. Nils Wolter von Deylen, Leitung Kraftverkehr und Disponent bei Allerbus, bekam gegen 4.30 Uhr den Anruf von Kollegen, dass es sehr glatt sei. Er habe dann sofort reagiert und angeordnet, nicht zu fahren. „Wir haben gegen 4.30 Uhr wegen extremer Glätte unseren Verkehr eingestellt. Es wäre doch fatal, wenn unsere Busse auch noch im Graben landen und kaputt sind.“ Erst gegen 8.30 Uhr seien die ersten Testfahrten im Stadtgebiet gestartet, in Kirchlinteln ab 9.30 Uhr und in Wittlohe/Otersen wieder ab 10.30 Uhr. Entsprechende E-Mails für die Verkehrsmeldezentrale habe er um 4.50 Uhr geschrieben. Weitere Informationen habe es über das Internetportal oder über die Verkehrsmeldungen im Radio gegeben.

Schon am Vorabend hatte der Landkreis Verden über die gleichen Wege den Unterrichtsausfall für Montag bekannt gegeben. Um 21 Uhr verbreitete sich diese Nachricht im Landkreis, überregional waren Betroffene über die Radiostationen und die Verkehrsmanagementzentrale um 22 Uhr informiert worden. In den Schulen wurde für Schüler, die kamen, eine Betreuung eingerichtet.

Die Züge fuhren zwar, aber sie über die Bahnsteige zu erreichen, war abenteuerlich. © Wienken

Leere am Busbahnhof. Die Linien nahmen ihre Fahrten erst am Vormittag wieder auf. © wienken