Gemeinde Kirchlinteln dankt seinen vielen Ehrenamtlichen

Von: Henning Leeske

Zur Feierstunde im Lintler Krug waren viele ehrenamtlich tätige Einwohner der Gemeinde Kirchlinteln gekommen. © Henning Leeske

Die Gemeinde Kirchlinteln lebt von Ehrenamtlichen...viele machen mit...einige ganz besonders viel...Ihnen gebührt besonderer Dank...

Kirchlinteln – Bürgermeister Arne Jacobs ehrte auf dem elften Tag des Ehrenamtes der Gemeinde Kirchlinteln Ingrid Müller, Maadje Kruse, Klaus Merkle, Helmut Rothermel sowie Fabian und Manuel Otten für ihr ehrenamtliches Engagement. Die Gemeinde Kirchlinteln und die Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden hatten gemeinsam zum Neujahrsempfang samt Auszeichnung für das Ehrenamt eingeladen.

Kirchlintler Bürgermeister lobt - ohne Ehrenamt geht es nicht

„Eine Gemeinde ist nur ein technisches Konstrukt, solange Menschen dieses nicht mit Leben ausfüllen und aktiv gestalten“, sagte Jacobs in Bezug auf das wichtige Ehrenamt. Weiter ging er auf die aktuellen Krisen in der Welt und deren direkte Auswirkungen auf die Gemeinde Kirchlinteln ein. „Wir haben starke Gemeinschaften in den Dörfern und in unserer Gemeinde. Darauf dürfen wir auch in diesen Zeiten vertrauen“, zeigte er sich zuversichtlich für die Bewältigung diverser Herausforderungen. Es solle sich keine Angst entwickeln, „die uns gefangen nimmt“. „Unsere Gemeinde ist zuletzt gewachsen und es leben wieder deutlich über 10 000 Menschen in unserer Gemeinde. Unsere Heimat ist als Lebensmittelpunkt attraktiv und Menschen bleiben und kommen gerne nach Kirchlinteln“, versprühte Jacobs Optimismus. Er berichtete kurz über das Erreichte in 2022 und die Vorhaben für das neue Jahr.

Engagierten Einwohner der Gemeinde Kirchlinteln

Anschließend vollzog Jacobs die Ehrungen der engagierten Einwohner der Gemeinde Kirchlinteln, die exemplarisch für die vielen Ehrenamtler stehen sollen. Die Nominierung von Ingrid Müller erfolgte durch den Rat der Gemeinde Kirchlinteln, wodurch ihr außerordentlich ausgeprägtes vielseitiges Ehrenamt ein gutes Vorbild sei und hervorsteche. „Dem Rat der Gemeinde Kirchlinteln war für seine Nominierung wichtig, insbesondere deinen Einsatz im Sinne der christlichen Nächstenliebe im sozialen Bereich herauszuheben und zu würdigen“, so Jacobs. Ganz bewusst verzichtete er darauf, nur aus dem in dieser Zeitung erschienenen Porträt der Ortsvorsteherin Müller zu berichten. Daher verriet er die näheren Umstände der Entscheidungsfindung. „Dein Einstehen für die Sache hat parteiübergreifend Anerkennung gefunden. So erfolgte der Vorschlag für deine Nominierung durch die Gruppe, in Person von Richard Eckermann“, gab er einen Einblick.

„,Dieses Mal bist du dran’, sagte der Bürgermeister, als er mich anrief“, berichtete Müller in ihrer Danksagung.

Einsatz in Brunsbrock und in der gesamten Gemeinde Kirchlinteln

Von Müllers ehrenamtlichem Engagement in der IG Pro Radweg, im Förderverein für die Diakoniestation Kirchlinteln/Langwedel, als Kirchenvorsteherin der St.-Matthäus-Gemeinde Brunsbrock, in der Flüchtlingshilfe bis hin zur Mitbegründerin des „Junghandwerks“ der Kreishandwerkerschaft im Landkreis Verden berichtete der Bürgermeister zusammenfassend, weil Ingrid Müller eben viel mehr Funktionen als „nur“ Ortsvorsteherin habe. Zwölf Vereinsmitgliedschaften seien ein Indiz dafür.

Die geehrten ehrenamtlichen Kirchlintler (v.l.) Helmut Rothermel, Bürgermeister Arne Jacobs, Ingrid Müller, Manuel Otten, Maadje Kruse und Klaus Merkle. © Leeske, Henning

Weiter wurde Klaus Merkle als Herausgeber des Lintler Boten und für die Schaffung des Männerfrühstücks geehrt. „Sein Name steht für den Bremer Stadtmusikantenweg“, ging Laudator Frank-Peter Seemann auf geschichtliche Aktivitäten Merkles ein.

Die fast 16-jährige Maadje Kruse steht für die vielen jungen, ehrenamtlichen Kirchlintler und erhielt die Auszeichnung aus den Händen des Bürgermeisters. Laudatorin Elke Beckmann hob Maadje Kruses umfängliche Mitarbeit in der Kirchengemeinde St. Petri, im Schützenverein, als Vollblutmusikerin in der Vielharmonie und als stimmberechtigtes Mitglied im Schulausschuss der Gemeinde Kirchlinteln hervor.

Die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth lobte in ihrer Laudatio den Vorsitzenden des Vereins emforce Helmut Rothermel für seine wegweisende Arbeit im Rahmen der Berufsvorbereitung für die Jugendlichen der Schule am Lindhoop. „Es gibt Leute, die gehen in den Ruhestand. Sie gehören nicht dazu“, zeigte sie sein professionelles Engagement für die Jugendlichen auf.

Als Ur-Luttumer wurden Fabian und Manuel Otten geehrt. „Was die beiden anpacken, bringen sie auch zu Ende“, fasste Laudator Claus-Hermann Hoops die diversen Aufgaben der beiden Luttumer und ihre Zuverlässigkeit zusammen. Sie sind in der Feuerwehr, dem Schützenverein, als Ultras vom TSV Lohberg und im Heimatverein sehr aktiv. Gerade bei der Modernisierung der Dorfscheune seien sie unverzichtbar, weil sie alle anderen Mitwirkenden für die Eigenleistungen des zweitgrößten Dorfes der Gemeinde mitziehen würden.

Abschließend dankte Bürgermeister Jacobs allen anwesenden Ehrenamtlichen und rief dazu auf, weiterhin so engagiert zu bleiben. lee