Westens Einkaufszentrum im Miniaturformat

Von: Christel Niemann

Der niedliche kleine Hofladen und seine Betreiberin Nadine Allerheiligen-Ellmers. © Niemann

So klein der „Hofladen“ der Westenerin Nadine Allerheiligen-Ellmers auch ist, er ist sehr gut sortiert. Auf sieben Quadratmetern verkauft sie Eier und Suppen, aber auch Deko, Popcorn, Müsli und Tee.

Westen – Nadine Allerheiligen-Ellmers betreibt in ihrem Wohnort Westen einen kleinen Hofladen im Nebenerwerb. Die Regale in dem knapp sieben Quadratmeter großen Lädchen hat die Inhaberin mit regionalen Produkten über Hausgemachtem bis hin zu Geschenkartikeln aus eigener Herstellung bestückt, die es so nicht im Supermarkt zu kaufen gibt.

Geöffnet an sieben Tagen in der Woche

Der Verkauf ist über die Kasse des Vertrauens organisiert, die an sieben Tagen in der Woche, von 6.30 bis 19 Uhr, geöffnet hat. Doch über die Klingel am Wohnhaus werden auch jenseits der Öffnungszeiten persönliche Anliegen mit dem ein oder anderen Kunden besprochen. Personal gibt es allerdings keins. Das hätte auch keinen Platz, denn wenn ein Kunde im „Laden“ steht, ist dieser voll. Bezahlt wird in Bar, in einer kleinen Kasse, die fest und von einer Kamera bewacht an der Wand montiert ist, und in die die Kunden dann das Kleingeld möglichst abgezählt hinein werfen sollten. Smartphone-Besitzer können aber auch bargeldlos zahlen. Ein Service, der sich laut Allerheiligen-Ellmers rasch herumgesprochen hat und der sich steigender Beliebtheit erfreut.

Entstanden aus der Leidenschaft fürs Kochen

Begonnen hatte alles damit, dass Nadine Allerheiligen-Ellmers eine begeisterte Köchin ist. Dieses Hobby hatte sie nach und nach so ausgeweitet, dass daraus eine kleine Genusswerkstatt entstanden ist, deren Produkte nach Abnehmern verlangten. „Im September 2011 habe ich dann ,Der kleine Hofladen’ eröffnet. In den ersten Jahren war es nur eine ganz kleine Hütte, die wir erst 2020 auf die heutige Größe erweitert haben“, erzählt die Inhaberin.

Was auf den ersten Blick wie ein Gartenhäuschen wirkt, entpuppt sich auf den zweiten als ein gut bestückter Mini-Lebensmittelladen. © Niemann

Vor allem Ältere nutzen das Angebot vor Ort gerne

Dass „Der kleine Hofladen“ eine gute Idee war, wird an dem großen Stammpublikum ersichtlich: „Besonders die ältere Kundschaft aus Westen und der näheren Umgebung schätzt meine Angebote sehr. Sie mag vor allem die von mir selbstgekochten und eingeweckten Gerichte wie Hochzeits-, Gyros- und Hühnersuppe oder das Hühnerfrikassee. Der Geschmack ist schon ein anderer als von einem Fertiggericht aus der Truhe. Bei mir gibt es nur qualitätsvolle Ware.“

Durch Corona seien noch neue Kunden hinzugekommen. „Ich habe Spaß am Kochen und am Marmelade oder Käse herstellen und möchte mit meinen selbst gemachten Erzeugnissen die Leute erfreuen. Das ist mir wichtig.“ Neben den Erzeugnissen aus eigener Herstellung und Verarbeitung bietet die Westenerin weitere Produkte an, die sie überwiegend aus der Nähe oder von jungen Start-ups bezieht. Eier von den eigenen Hühnern und von einem Geflügelhalter aus der Nachbarschaft, Bio-Kartoffeln aus der Heide, Nudeln aus Westener Eiern, die sie in Rethem produzieren lässt, Müsli, ausgefallene Popcorn-Sorten, Tees, diverse Senfsorten, Honig aus benachbarten Weiden und sogar Walnüsse oder Präsent-Kisten sowie ein Getränkekühlschrank, der mit Kaltgetränken für Radfahrer bestückt ist, zählen zum Angebot.

Handarbeiten ergänzen das Sortiment

„Außerdem bastele ich gerne“, sagt Allerheiligen-Ellmers und weist auf das Angebot an kreativen Dingen, das sie stets auf die Jahreszeit abstimmt. „In wenigen Wochen beginnt die Ostersaison, für die ich jetzt mit der Produktion von Geschenkartikeln starte“, sagt sie lächelnd. Jedes Teil ist handgearbeitet, und alles sind echte Unikate, die sich als Geschenke genauso wunderbar eignen wie zum Behalten. Dinge eben, die es nicht an jeder Ecke gibt.

Die Liebe zur Natur, zur Landwirtschaft und den Tieren und die Freude am Kochen und Produzieren treiben Nadine Allerheiligen-Ellmers an, die tagsüber in ihrem erlernten Beruf als Bankkauffrau arbeitet. „Der Hofladen mit dem ganzen Drumherum ist ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Beruf“, sagt sie. Hohe Produktqualität und die nachhaltige Erzeugung liegen ihr dabei am Herzen. „Das fängt schon bei der Tierhaltung an. Unsere Hühner sollen es gut haben. Sie bekommen nur gutes Futter und verbringen ihren Tag auf dem Hof mit ausreichend Auslauf im Freien. Das schmeckt man auch in den Produkten.“ Wer Lust bekommen hat auf eine Shoppingtour, sollte den Einkaufskorb nicht vergessen, damit die schönen Sachen sicher nach Hause kommen.