Das Tagungshaus Drübberholz: Ein Ort, der den Horizont erweitert

Von: Christel Niemann

Urkunden und lobende Worte: Unter den Gratulanten waren auch Landrat Peter Bohlmann (l.) und Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth, hier mit Bernward Nüttgens. © Niemann

Das Tagungshaus Drübberholz feierte seinen 40. Geburtstag mit vielen Wegbegleitern.

Drübber – „Und was bleibt, ist nur ein kleines bisschen Gesternsehnsucht, was bleibt, ist nur ein kleiner Funken Nostalgie“, heißt es in einem Song von Lukas Meister. Eine Liedzeile, die perfekt zum Tagungshaus Drübberholz passt, das seit nunmehr 40 Jahren das sozio-kulturelle Angebot in Dörverden bereichert; mit Strahlwirkung weit über die Gemeinde hinaus. Der runde Geburtstag wurde mit vielen Gästen, Reden, einem bunten Programm und Leckereien gebührend gefeiert.

Das Haus ist nicht nur ein Tagungshaus für Bildungs- und Kulturarbeit mit einem großen Saal für Veranstaltungen, sondern auch Lebensmittelpunkt der Familie von Astrid Andrzejewski und Bernward Nüttgens, deren Kinder Monika und Rainer Andrzejewski inzwischen erwachsen sind und – so die aktuelle Planung – zu gegebener Zeit und ebenfalls mit ihren Partnern, in die Fußstapfen der Eltern treten werden. Und das ist ein Glück für Dörverden und für den ganzen Landkreis, wie neben Bürgermeister Alexander von Seggern auch Landrat Peter Bohlmann betonte.

Es ist ein Haus für Bewährtes und Experimentelles – damals wie heute.

Als „besonderen Ort der Begegnung“ bezeichnete von Seggern das Tagungshaus, das seit 40 Jahren unzählige Menschen mit politischen, ökologischen, wissenschaftlichen, handwerklichen und nicht zuletzt kulturellen Veranstaltungen versorge. Große wie kleine Veranstaltungen, Auftritte und Performances, lebhafte Debatten, schulische wie auch außerschulische Bildungs- und Seminararbeit, Spiel und Spielpädagogik. Das alles biete die Einrichtung und präge damit die Geschichte des Hauses. „Es ist ein Haus für Bewährtes und Experimentelles – damals wie heute“, sagte von Seggern und dass das Tagungshaus aufgrund seiner Vielfalt möglicherweise sogar einen neuen, einen anderen Blick auf die Welt biete, zum Nachdenken anrege, neue Impulse gebe und derart den Horizont weite. „Drübberholz bereichert unsere Gemeinde spürbar“, so seine Folgerung.

Insbesondere für die Jugend sei das Tagungshaus immer wieder ein beliebter Anlaufpunkt. Beispielsweise durch die fiktive Jugendkulturstadt Zzongstedt, die sogar über ein eigenes Bürgermeisteramt verfüge. Für von Seggern eines von vielen guten Projekten, die nicht nur die Entwicklung von individuellen Talente förderten, sondern die zugleich auch den Prozess des Erwachsenenwerdens begleiteten.

Landrat Peter Bohlmann rief in seinen Grußworten die Erinnerung an die 80er-Jahre wach, in denen Autonomie und Selbstverwaltung große Themen waren. „Die Zeit war die Fortsetzung der 68er-Bewegung mit Stichworten wie Solidarität statt Ellenbogen, Mensch statt Maschine oder Bewegung statt Leistung“, so Bohlmann. Letzte Aussage treffe aber nicht auf das Tagungshaus zu. „Ihr habt viel geleistet.“ Als bedeutendes Gebäude beschrieb er das Haus und fand anerkennende Worte für das Leitungsteam. Aber er verhehlte auch die unselige Phase von 2004 bis 2011 nicht, als die Wilhelm-Tietjen-Stiftung hier der unmittelbare Nachbar war. „Das war nicht schön“, sagte Bohlmann, der sich bei Nüttgens & Co dafür bedankte, dass Drübberholz und Kreisverwaltung damals eng beieinandergestanden hätten. Bevor es ans Feiern ging, sprachen noch die SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth und viele Wegbegleiter.