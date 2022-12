Ein offenes Ohr für die Nöte im Krankenbett

Brigitte Breitlow (2.v.l.), Leiterin der Verdener Grünen Damen und Herren, mit vier Teammitgliedern. © awk

Das Team „Grüne Damen und Herren“ in der Aller-Weser-Klinik sucht neue Mitglieder. Die Ehrenamtlichen besuchen Patienten am Bett und auf der Station, sind deren Ansprechpartner.

Verden – Die ehrenamtliche Gruppe „Grüne Damen und Herren“ in Verden erleichtert Patienten ihren Krankenhaus-Aufenthalt. Die Mitglieder besuchen die Patienten am Bett und auf der Station und sind Ansprechpartner für persönliche Belange. Sie hören zu, sie bringen Lesestoff vorbei und übernehmen auf Wunsch auch mal kleinere Botengänge. Dieses Engagement üben sie freiwillig aus. Nun suchen die Grünen Damen und Herren neue Mitglieder.

Seit 43 Jahren sind die Grünen Damen und Herren eine feste Instanz in der Aller-Weser-Klinik und aus dem Stationsalltag nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig erhalten alle Patienten Besuch von ihnen. Zu erkennen sind die Ehrenamtlichen an ihrer grünen Dienstkleidung.

„Wir kümmern uns darum, dass es den Menschen besser geht“

Die Aufgaben der Grünen Damen und Herren sind vielfältig, auf dem persönlichen Gespräch mit dem Patienten liegt allerdings immer der Hauptfokus. „Wir unterstützen mit unserer Arbeit das Pflegepersonal. Die Patienten vertrauen uns ihre Sorgen an, schildern Probleme – wir hören zu und kümmern uns darum, dass es den Menschen besser geht“, schildert Brigitte Breitlow, Teamleiterin im Verdener Haus der Klinik ihren Arbeitsalltag. „Manchmal sind wir auch Vermittler oder Übersetzer, wenn sich ein Patient zum Beispiel nicht an die Pflegekräfte wenden möchte. Hier arbeiten wir einfach Hand in Hand mit den Mitarbeitern auf der Station – das ist ein gutes Miteinander“, ergänzt Breitlow.

Besonders stolz ist die Verdener Gruppe auf ihr männliches Mitglied. Der Grüne Herr unterstützt seit mehr als einem Jahr die Kolleginnen in Verden. „Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr männliche Ehrenamtliche für uns gewinnen könnten“, so Breitlow. Vor allem für die geplanten Stationen im Bettenhausneubau könnte das Team weitere Mitglieder gut gebrauchen und setzt hier auf positives Feedback aus der Bevölkerung.

Auch AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr hofft auf viele Bewerbungen aus der Region: „Die vielfältige Tätigkeit lässt sich an einem Vormittag in der Woche für circa zwei bis drei Stunden ausüben. Jedes neue Mitglied wird individuell eingearbeitet und auf den Alltag im Krankenhaus vorbereitet. Zudem findet regelmäßig eine Supervision statt.“

Wer möchte sich in der Aller-Weser-Klinik ehrenamtlich engagieren?

Brigitte Breitlow fügt hinzu: „Wer Lust und Zeit hat, uns zu unterstützen, darf sich gerne melden. Wichtig ist uns, dass die Ehrenamtlichen offen, engagiert und gute Zuhörer sind.“ In welchem Bereich jemand eingesetzt werde, hänge vom Bedarf des Krankenhauses ab.

Interessierte dürfen sich gern telefonisch bei Brigitte Breitlow melden: Die Teamleiterin der Grünen Damen und Herren ist unter der Telefonnummer 0163/86 91 524 zu erreichen.