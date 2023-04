Ein Lied für Frieden und noch viel mehr

Der Verdener Chor „TonArt“ hat sich ein umfangreiches Repertoire erarbeitet - und viele Pläne.

Verden – Aus fünf mach 25, und die Rechnung ist aufgegangen. Seit einem Jahr trifft sich der Verdener Chor „TonArt“, Frauen und Männer, jüngere und ältere, proben vierstimmig in allen Höhen und Tiefen und sind schon viel unterwegs. „Was klein angefangen, hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt“, freut sich Reinhard Witt. Die „Songliste“ ist beständig gewachsen – auch für den Frieden will das Ensemble singen. In einem Tunnel und mit vielen weiteren Mitstreitern, damit es gehört wird. Aber es gibt noch mehr Ideen und Pläne für Auftritte sowieso.

Aus fünf mach 25, dafür musste die Runde zu Beginn fleißig die Werbetrommel rühren, damit die Musik ordentlich in die Gänge kommt. Vierstimmig, Sopran, Alt, Tenor und Bass, da braucht das Ensemble schon ein gewisses Volumen. Reinhard Witt und Co. gelang es dabei, Martina von Ahsen als Chorleiterin zu gewinnen. „Damit war ein Grundstein gelegt“, freut sich Witt über die Entscheidung. Die stieß offenbar auch bei den weiteren Zugängen auf allerbeste Resonanz, die wöchentlichen Treffen mit intensiven Proben im „Verdener Wappen“ trugen und tragen ihre Früchte. Weitere Kontakt wurden geknüpft – und auch ein Name für die wachsende Gemeinschaft. „Erst fünf, dann zehn, dann 15, irgendwann waren es gefühlt 80 Vorschläge, die auf dem Tisch lagen“, erinnert sich Witt. Viele Stimmen, viele Meinungen, der Harmonie des Ensembles sollte es nicht schaden, die für alle richtige „TonArt“ war gefunden.

Mit dem Ensemble gewachsen ist auch das Repertoire, darunter Lieder aus dem 17. Jahrhundert, Gospel, Texte von Hannes Wader und Udo Lindenberg, aber auch von den Sportfreunden Stiller. Neben dem ausgiebigen Training durch die Chorleiterin trägt zum ausgefeilten Repertoire ein eigens angeschafftes Chorbuch bei. „Wir singen alles, was uns Spaß macht, Musik die ankommt“, sagt Reinhard Witt. Da, wo gesungen wurde, gab es bislang durchweg positive Resonanz. „Ganz so schlecht sind wir also nicht“, so die Erfahrung der Chormitglieder.

Aber nicht nur klanglich Ton in Ton, auch optisch sehenswert präsentieren sich die Verdener bei ihren Auftritten. Modisch in schwarz gekleidet, dazu orange Tupfer, wahlweise Schlips, Fliege, Blume oder Schal, auch Hosenträger sind dabei, so der einheitliche Look. „Wir wollten es auch ein wenig stilvoll“, erzählt Witt.

Das Drumherum muss stimmen, aber dennoch bleibt die Musik der Mittelpunkt – und da hat sich „TonArt“ einiges vorgenommen. Mehr als 20 Titel könnte Witt aus dem Kopf aufzählen, einige davon gehen mit dem Chor auf Reisen. So auch am Sonntag, 14. Mai, zum Gastspiel im Bremer Friedenstunnel. Ein besonderer Termin. „Die Vorfreude darauf ist groß, wir sind alle sehr gespannt“, so Witt. „Die Gäste sitzen auf Stühlen auf dem Bürgersteig im Tunnel und lauschen der Musik. Ein außergewöhnliches Event, das in diesen Zeiten ein Zeichen setzen möchte“, sagt Witt. Der Tunnel auf der Parkallee ist weltweit bekannt, ein Wahrzeichen für Frieden und Verständigung. Beginn des Konzerts ist um 12 Uhr.

Neue Stimmen sind willkommen

Ob kleinere oder größere Veranstaltungen, darunter Geburtstage und Gedenkfeiern oder ein Auftritt im Magic Park Verden, die Ideen gehen dem Chor nicht aus. Etwas größer darf es im September werden, wenn ein Teil des Ensembles nach Oldenburg, in die EWE-Arena fährt. Auf dem Programm steht das Martin-Luther-King-Muscial, unterstützt von bis zu 1200 Sängerinnen und Sängern. „Allein 300 Tenöre haben dafür zugesagt“, weiß Witt. Er und weitere TonArt-Aktive werden ebenfalls auf der Bühne singen, wenn es denn heißt „We shall over come“.

Das Motto ist auch bei den Verdenern Programm, und so ist Tonart stets auf der Suche nach Unterstützung von Frauen und Männern jeglichen Alters. Auch ganz junge Stimmen sind willkommen „Nicht immer einfach, für alle die Termine unter einen Hut zu bringen, wollen wir uns möglichst breit aufstellen“, so Witt. Infos zum Chor und den Proben gibt es bei Chorleiterin Martina von Ahsen unter der Telefonnummer 04269/5570 oder unter 0162/7666268.