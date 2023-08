Palliativnetz im Landkreis Verden feiert zehnjähriges Bestehen

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Vorsitzende Anke Hornemann (l.) und Geschäftsführerin Sabrina Riemann begrüßen die Gäste. © Haubrock-Kriedel

Seit zehn Jahren gibt es das Palliativnetz im Landkreis Verden. Dieses Jubiläum wurde jetzt mit einer zwanglosen Feierstunde im Kreistagssaal begangen. Viele haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende waren gekommen.

Verden – Ziel des Palliativnetzes ist es, schwerstkranken Menschen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Im Verein sind neben Hausärzten und Palliativmedizinern aus dem Landkreis Verden auch Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen, die ambulanten Hospizdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Kirchengemeinden und andere Institutionen sowie Privatpersonen, die an der Arbeit interessiert sind.

Die erste Vorsitzende Dr. Anke Hornemann begrüßte die Anwesenden. Sie bezeichnete das Palliativnetz als „Erfolgsgeschichte“. In den vergangen zehn Jahren seien 1300 Patienten und ihre Familien betreut worden. „Das Palliativnetz steht für das Auffangen von Betroffenen“, sagte die Vorsitzende. Dieses Netz müsse geknüpft werden, damit niemand durch die Maschen fällt. Hornemann dankte allen, die dazu beigetragen haben, dieses Netz zu stabilisieren. „Heute wollen wir miteinander ins Gespräch kommen und uns noch weiter vernetzen“, so Hornemann.

Unheilbare Krankheiten sind mit Tabus behaftet

Landrat Peter Bohlmann gratulierte im Namen des Landkreises. „Das Wort Netz kann man durchaus fett drucken. Im Landkreis Verden gibt es ein dichtes Netz mit über zehn Ärzten, stationären und ambulanten Pflegediensten sowie der Aller-Weser-Klinik“, so der Landrat. Unheilbar krank zu sein, sei mit vielen Tabus behaftet, diese Menschen würden häufig an den Rand der Gesellschaft gedrängt. „Sie ermöglichen es, dass diese Menschen bis zum Schluss ein Leben in Würde führen können. Das ist heute wichtiger denn je“, betonte der Landrat. Das Ziel des Palliativnetztes sei es, Menschen so lange wie möglich ambulant zu betreuen, das sei etwas immens Wichtiges. „Ich freue mich für den Landkreis Verden auf die künftige erfolgreiche Zusammenarbeit und wünsche für die Zukunft alles Gute“, schloss Bohlmann.

Vorstandsmitglied Dietrich Hoffmann erinnerte an die Anfänge vor zehn Jahren. Dr. Anke Hornemann und der zweite Vorsitzende, der Apotheker Stefan Bürger, legten damals den Grundstein für das Palliativnetz. Von Anfang an ist die Haus- und Palliativärztin Anke Hornemann die erste Vorsitzende. „Der Weg war steinig, steil und schmal, aber wir sind ihn gemeinsam gegangen. Ich möchte die Palliativversorgung in die Mitte der Gesellschaft bringen und dass der Tod wieder als etwas Natürliches wahrgenommen wird. Das treibt mich an“, so Hoffmann. Mittlerweile würden viele den Weg mitgehen und man stehe auf einer soliden Basis. „Es macht Spaß, gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, sagte er.

Eine erfüllende Tätigkeit

Von Anfang an als Hausarzt im Palliativnetz dabei ist Dr. Lutz Banneitz. „Es ist etwas Besonderes, mit diesen Patienten zu arbeiten. Es ist eine erfüllende Tätigkeit. Man bekommt von den Patienten und Angehörigen viele tolle Rückmeldungen und Dankbarkeit“, erzählte er.

Anne Cordes ist Palliativcare-Pflegekraft. „Ich kann mich wieder um die Menschen kümmern, im Krankenhaus war ich nur Fallmanagerin. Jetzt kann ich mir wieder Zeit für längere Gespräche nehmen. Es ist schön, sich wieder um die Menschen kümmern zu können, deshalb habe ich diesen Beruf erlernt“, sagte sie.

Hanne Reimler ist seit 2017 Koordinatorin im Palliativnetz. „Ich telefoniere viel und höre oft nur zu, das bewirkt schon viel“, weiß sie.

Geschäftsführerin Sabrina Riemann wünschte sich, dass das Sterben wieder ein Teil des Lebens wird. „Es gibt immer mehr Alleinstehende, das macht etwas mit der Gesellschaft, da hat sich in den letzten zehn Jahren einiges verändert. Daher ist das Netzwerk so wichtig. In Zukunft wollen wir noch präsenter werden, nicht wachsen, dafür lieber unsere Qualität beibehalten und einen hauptamtlichen Palliativmediziner einstellen“, so ihr Ausblick auf die nächsten Jahre.