Investor reicht Bauantrag ein

Von: Erika Wennhold

Teilen

Die „bs Planungsgruppe“ will am Burgberg einen Neubau errichten. © wennhold

Ein Grundstück am Burgberg hat seinen Preis. Käufer bezahlen hier die Lage, die für das Wohnen in Verden sehr begehrt ist. Pläne für eine Bebauung durch einen Investor liegen der Stadt vor. Sie soll sich der Bebauung in der Umgebung anpassen.

Verden – Neuland hatte die Stadt Verden betreten, als sie Anfang des vergangenen Jahres ein Haus am Burgberg im Bieterverfahren verkaufen wollte. Die ersten Gebote flatterten im Februar ins Rathaus, das Interesse war groß, doch schon bald wurde die Liste der Bewerber kürzer, denn der Mindestverkaufspreis in Höhe von 390 000 Euro wurde schnell deutlich überboten.

Mitte Juni war das Haus verkauft. Der neue Eigentümer hielt sich jedoch bedeckt, wollte nicht öffentlich über seine Pläne sprechen. Aber es passierte etwas: Das alte Haus wurde abgerissen, das Grundstück aufgeräumt, im Rahmen des Erlaubten auf der begehrten Fläche am Allerhang Grünes abgeholzt. Einige Bäume stehen wegen ihres Stammumfangs unter Schutz. Seit Kurzem hängt nun ein Banner in der Auffahrt, das auf einen Bauherrn schließen lässt. Die „bs Planungsgruppe“ mit Architekt Matthias Siegmund macht hier auf sich aufmerksam. Ein Verdener Investor, dem das Grundstück gehört, hat bei der Stadt bereits einen Bauantrag gestellt und rechnet damit, in drei bis vier Jahren ein Mehrfamilienhaus realisieren zu können. Über die Art und Weise der Bebauung will er nicht sprechen, solange die Genehmigung aussteht. „Aber einen Klotz kann man an der Stelle ja sowieso nicht bauen“, sagt der Investor, der in diesen Tagen auf mehreren Baustellen zu tun hat. Unter anderem auf dem Teerhof in Bremen, wo er damit begonnen hat, Luxuswohnungen zu bauen, wie die Bildzeitung vor einiger Zeit schrieb. Hier stockt es gerade. Der Bremer Sender „buten und binnen“ berichtete, dass Archäologen dort Überreste einer kleinen Werft aus der Hansezeit gefunden haben. Der Bau von Neubauwohnungen verzögere sich dadurch. Allerdings endeten die Grabungen in Kürze. Für den Verdener Investor ist die Bauverzögerung dennoch schmerzhaft. „Wir sind gerade dabei, Pfähle in die Erde zu bohren. Die Verzögerung müssen wir hinnehmen.“

Exclusive Lage am Verdener Burgberg

Architekt Matthias Siegmund hält sich ebenso wie der Investor bedeckt, was die Pläne am Burgberg betrifft, sagt nur soviel: „Dass wir Rücksicht auf die Umgebung nehmen, ist an dieser Stelle selbstverständlich.“ Er habe die Planung für das Objekt gemacht, wie es weiter zur Umsetzung komme, entscheide der Bauherr.

Die Stadt Verden hatte sich in der Ausschreibung für das Bieterverfahren übrigens vorbehalten, nach Ablauf der Frist „das Höchstgebot anzunehmen, abzulehnen oder auf dessen Basis weiter zu verhandeln“. Entscheidend war dabei wohl auch, was der zukünftige Eigentümer auf dem Grundstück vorhat, das wegen seiner Lage einen überdurchschnittlichen Wert hat. Nachzusehen im Grundsteuer-Viewer der Finanzverwaltung. Demnach ist das Grundstück 1 357 Quadratmeter groß und der Bodenrichtwert wird mit 450 Euro angegeben. Das Grundstück hat also einen Wert von 610 650 Euro.

Maximal ein Geschoss an der Straße

Dennoch gibt es allein schon wegen der Hanglage wenig Spielraum für die Bebauung. In der Ausschreibung heißt es: „Als Art der baulichen Nutzung wird für das Grundstück und dessen direkte Nachbarschaft ein reines Wohngebiet festgesetzt. Dieses dient ausschließlich dem Wohnen.“ Dadurch, dass maximal ein Geschoss, bezogen auf die Straßenebene, zulässig ist, wird sich das Gefüge an dieser Stelle wohl verändern, aber die vorhandene Bebauung nicht überragen. Anders die Situation zur Talseite hin. Dort gibt es laut Ausschreibung die Möglichkeit für ein weiteres Geschoss. Alles Andere bleibt dem neuen Eigentümer überlassen – mit einer Einschränkung: Um einer möglichen Grundstücksspekulation entgegenzuwirken, wird von der Stadt erwartet, zeitnah mit dem Bau zu beginnen. Was zeitnah in diesem Falle bedeutet, wollte Jasmin Schroer, zuständig bei der Stadt Verden für die Ausschreibung, nicht weiter erläutern. „Das ist Angelegenheit von Stadt und Eigentümer.“